Valladolid construirá más de 200 viviendas, la mayoría protegidas, con nuevas urbanizaciones en estos barrios

Planos Pinar del Jalón a la izquierda y Santos Pilarica a la derecha Imágenes: Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid continúa reforzando su apuesta por ampliar la oferta de vivienda en la ciudad, especialmente la protegida, con nuevos avances urbanísticos y la concesión de licencias que van a permitir la creación de más de 200 viviendas en varios barrios de la ciudad.

Por un lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación del sector SE(O).39-01 Cañada Real / calle Somosierra, un paso definitivo para la futura urbanización y puesta en marcha de un nuevo ámbito residencial en el suroeste de la ciudad.

El Ayuntamiento ha dado el impulso a un espacio que contribuirá de forma significativa a aumentar la oferta de vivienda, especialmente de carácter protegido.

El sector, delimitado al norte por la Cañada Real y el parque paralelo a la Ronda Interior Sur (VA-20), y al sur por las calles Somosierra y Vinos de la Ribera de Duero, abarca una superficie total de 11.224 m², con una edificabilidad máxima de 16.777 m².

La ordenación prevista permite materializar entre 45 y 75 viviendas, ampliables en un 50% adicional al tratarse de un ámbito de regeneración urbana, lo que eleva el potencial residencial hasta 118 viviendas.

El Ayuntamiento de Valladolid, junto con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), suma el 75% del suelo con derecho de aprovechamiento, lo que determina que el uso predominante del sector sea la Vivienda de Protección Pública. En este marco, podrían llegar a construirse hasta 90 viviendas protegidas, reforzando el compromiso municipal con el acceso a una vivienda asequible.

Además, la actuación permitirá la obtención de 3.832 m² destinados a espacios libres y viario, integrando dotaciones públicas que mejorarán la calidad urbana del entorno. El presupuesto estimado de urbanización asciende a 554.469 euros, cifra que se concretará con la redacción del futuro proyecto de urbanización que definirá en detalle el alcance de las obras.

84 nuevas en Pinar de Jalón y Los Santos-Pilarica

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde en su sesión de hoy a dos licencias de obra que permitirán la construcción de un total de 84 nuevas viviendas en los barrios de Pinar de Jalón y Los Santos-Pilarica. Las promociones, impulsadas por AEDAS Homes Opco S.L.U. y Raimconsa Promociones S.A., respectivamente, suponen una inversión conjunta de más de 10,7 millones de euros.

Así, se ha concedido la licencia de obras (proyecto básico) para la construcción de un edificio de 65 viviendas y garaje en la calle Galana, en la parcela 54 del Plan Parcial Pinar de Jalón. El desarrollo, ubicado al sur de la ciudad y próximo a la avenida de Zamora y la VA-30, se levanta sobre una parcela de 7.788 m² con edificabilidad de 5.999 m².

El inmueble, presupuestado en 9,4 millones de euros, se organiza en planta baja más cuatro alturas, ático y casetón técnico, e incorpora un sótano con capacidad para 69 vehículos. Contará con cuatro portales (16, 16, 16 y 17 viviendas, respectivamente) y una urbanización interior con zonas ajardinadas, pista de pádel, piscina para adultos y niños, aseos comunitarios -uno adaptado- y área de juegos infantiles.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la licencia de obras del proyecto básico y de ejecución para la segunda fase de la promoción de 19 viviendas libres en la calle Galaxia, parcela 2.2 del sector APP-41-01 ‘Los Santos-Pilarica’.

Esta fase, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, se desarrolla sobre un ámbito de 2.213 m² y contempla un edificio de seis plantas más ático, todas las viviendas con terraza y un sótano con 20 plazas de garaje y 19 trasteros. La urbanización interior del patio incluirá zonas ajardinadas, piscina y áreas pavimentadas de estancia.

Inobat

“Estamos inmersos en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que se pueda admitir la implantación, en suelo industrial de la gran factoría que puede duplicar su inversión”, ha afirmado José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid.

Ha añadido que la ciudad cuenta “con esa bolsa de suelo” tanto para la empresa checoslovaca como para sus auxiliares y “cualquiera que se quiera instalar en Valladolid”.

“El desarrollo del espacio será una cuestión con los propietarios, cada uno tendrá la parte para la urbanización. Los propietarios tienen interés en vender para crear una junta de compensación. La bolsa de suelo con la que contamos es de más de dos millones de metros cuadrados”, ha afirmado.

Zarandona ha añadido que “esta es una de las modificaciones del PGOU más complicadas que se pueden llevar a cabo”.

Además, ha añadido que se va de la mano con el Gobierno y la Junta para “impulsar la implantación de la fábrica en Valladolid”.

“El Gobierno con una nueva cantidad en el Perte-Vec y la Junta de Castilla y León con un plan prioritario para su implantación”, ha finalizado.

Viviendas de Cuarteles

“El Ayuntamiento de Valladolid no tiene por qué desarrollar un cambio del Plan General de Ordenación Urbana de oficio y sin criterio. El propietario, que es el Ministerio de Defensa, es el que debe manifestar su intención de lo que quiere hacer allí. Dependiendo de ello, se hará una modificación de un calado o de otro”, ha insistido Zarandona.

Todo, hablando de las nuevas viviendas de Cuarteles. Allí, ha afirmado el concejal, el anterior alcalde, Óscar Puente, allá por 2023, dijo que se podían construir hasta 400 nuevas, mientras que la ministra apostó por las 200.

“El objetivo es que se desarrollen allí el máximo de viviendas posibles. Caben 600. Es una forma de hacer ciudad y rebajar precios, pero necesitamos comunicación para realizar la modificación del PGOU”, ha afirmado Zarandona.

El Ayuntamiento ha afirmado que “colaborarán con la máxima urgencia posible” para que en un año se pueda comenzar con la urbanización, antes de la edificación, siempre que llegue la comunicación por parte del Ministerio.