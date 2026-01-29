Los ayuntamientos de la provincia de Valladolid recibirán más de 30 millones para garantizar su liquidez

Los ayuntamientos de la provincia de Valladolid recibirán en 2026 30,2 millones de euros en anticipos a cuenta de la recaudación de impuestos municipales, gracias al sistema de financiación sin coste financiero puesto en marcha por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión de la Diputación de Valladolid (Reval), con el respaldo de la institución provincial.

En este sentido, Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno de la Diputación de Valladolid, presidida por el diputado Víctor Alonso, ha informado favorablemente la concesión de anticipos reintegrables por importe de 21,6 millones de euros a REVAL, con el fin de que este organismo pueda realizar entregas a cuenta a los ayuntamientos que tienen delegada la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026.

Como en años anteriores, este sistema tiene como objetivo garantizar la liquidez de los ayuntamientos de la provincia, facilitando recursos económicos de forma anticipada y evitando que las entidades locales tengan que recurrir a operaciones de crédito externo. La financiación se realiza con cargo a la propia tesorería provincial y sin generar ningún coste financiero.

En concreto, Reval ha establecido para 2026 un anticipo del 70 % a cuenta de la recaudación del IBI y el IAE, que se materializará mediante 10 transferencias mensuales entre febrero y noviembre, por un importe total de 30,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8 % respecto a 2025.

Para poder llevar a cabo esta operación, Reval ha solicitado a la Diputación de Valladolid una línea de financiación por 21,6 millones de euros, distribuida en ocho mensualidades de 2,7 millones de euros, que permitirá adelantar fondos a los ayuntamientos mientras se produce la recaudación efectiva de los impuestos.

Además, se contempla un anticipo del 50 % de la recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que se realizará mediante una única transferencia en el mes de febrero, por un importe de 3,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,9 % respecto al ejercicio anterior. Para este anticipo, Reval también ha solicitado una operación de tesorería a la Diputación, igualmente sin coste financiero y por el mismo importe.

Ambas operaciones de tesorería serán canceladas por Reval con la Diputación de Valladolid en los meses de octubre y junio, respectivamente, y por los ayuntamientos con Reval en las liquidaciones correspondientes a los periodos de cobranza de los impuestos anticipados, que se realizarán en diciembre y agosto.

Este sistema de anticipos, ya utilizado en ejercicios anteriores, garantiza la liquidez de los ayuntamientos para poder seguir prestando los servicios durante todo el año, lo que ha convertido este sistema en una herramienta eficaz en el apoyo a la gestión financiera municipal.