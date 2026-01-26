El ocio alternativo de Pinares Night vuelve a seis pueblos de Valladolid para estrechar lazos de amistad entre los jóvenes

Presentación de la tercera edición de Pinares Night en la provincia de Valladolid, con la participación de Conrado Íscar

Pinares Night llega por tercer año consecutivo a la provincia de Valladolid para ofrecer un ocio alternativo a través de un proyecto pionero e innovador que está coordinado por seis pueblos y cuenta con la colaboración y el respaldo económico de la Diputación.

La edición de este 2026, que se desarrollará a partir del 31 de enero, se celebrará en Aldeamayor de San Martín (28 de febrero), Boecillo (31 de enero), Mojados (11 de abril), Montemayor de Pililla (23 de mayo), La Pedraja de Portillo (21 de marzo) y Portillo (9 de mayo).

La presentación ha tenido lugar este lunes en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, con la participación del presidente de la institución provincial, Conrado Íscar.

Tras dos ediciones de éxito en participación, el año pasado Pinares Night estuvo marcada por actividades como el escape room, el rocódromo, los juegos tradicionales, los espectáculos de magia o pistas de hielo, entre otras.

El programa también incluyó talleres enfocados a alertar sobre el mal uso de las nuevas tecnologías, el tabaco, los cigarrillos electrónicos o el alcohol.

Para esta tercera edición, el programa estará de nuevo dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, pues consideran importante empezar desde la preadolescencia con este tipo de iniciativas porque es una etapa de cambios rápidos y cualitativamente significativos respecto a edades anteriores, coincidiendo con el paso del colegio al instituto.

La edición de 2026 arrancará el 31 de enero en Boecillo y busca impulsar un estilo de ocio alternativo, con actividades novedosas y divertidas que faciliten las relaciones entre los más jóvenes.

De esta manera, se promueve que chicos y chicas de diferentes municipios estrechen lazos de amistad y se abran a conocer a otros jóvenes. Asimismo, como cierre de esta edición, se llevará a cabo una excursión a las piscinas de Valencia de Don Juan, en León.

Entre los objetivos de Pinares Night 2026 está potenciar los lazos de unión con la familia, los amigos, la escuela y los compañeros que ejercen influencias positivas y que, como resultado, acepten, se comprometan e interioricen valores, normas y conductas prosociales, inhibiendo de esta manera la aparición de conductas no deseadas.

También se busca trabajar de forma preventiva las adicciones en edades jóvenes a través de la participación en actividades educativas y lúdicas que ocupen el exceso de tiempo libre, fomentando una convivencia efectiva y real en la que se desarrollen habilidades de comunicación, autoestima e inteligencia emocional.

Como novedad, este año se contará con la colaboración de la Asociación Vallisoletana de Alcohólicos Rehabilitados, que participará en algunas de las actividades para aportar y dinamizar un perfil más sensibilizado, concienciado y preventivo a los participantes sobre los riesgos que conlleva el abuso del alcohol.

En esta línea y también como nueva iniciativa, los participantes podrán probar unas gafas simuladoras de efectos del alcohol, una actividad que está pensada para concienciar, de manera segura y práctica, sobre los efectos de su consumo.

Otra novedad destacada es la colaboración de la Fundación FABRE, que acudirá para realizar diversos talleres, gincanas y juegos, trabajando aspectos como la sostenibilidad y otros relacionados con la mejora de la ciudadanía.

Cabe resaltar que Pinares Night obtuvo el reconocimiento de espacio de ocio de calidad por parte de la Fundación Splora y la Fundación UVA, junto con otros espacios de ocio seguro e inclusivo de países europeos como Bélgica, Croacia y Estonia.