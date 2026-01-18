La Diputación de Valladolid triunfa en Madrid con un desfile de moda protagonizado por los vestidos de Rosana Largo

La Diputación de Valladolid celebró con éxito este domingo en la Plaza del Callao de Madrid el desfile ‘La provincia de Valladolid viste su patrimonio”, una innovadora acción de promoción cultural y turística que ha convertido el corazón de la capital en una pasarela urbana dedicada a la identidad, la historia y la riqueza patrimonial de la provincia.

El desfile estuvo protagonizado por 13 vestidos-cuadro creados por la diseñadora vallisoletana Rosana Largo, concebidos como “auténticas obras de arte textil”, que trasladan al lenguaje de la moda algunos de los principales hitos culturales, históricos y turísticos del territorio.

Se trata de una acción innovadora y pionera en España, liderada por la Diputación de Valladolid, que utiliza la moda como herramienta de promoción cultural y turística, convirtiendo cada diseño en una pieza de arte en movimiento capaz de trasladar al público la esencia del territorio.

Ocho de los vestidos estuvieron dedicados a los conjuntos históricos de la provincia: Medina del Campo, Medina de Rioseco, Peñafiel, Urueña, Simancas, Rueda, Montealegre de Campos y Tordesillas, que reflejaban la singularidad arquitectónica y patrimonial de cada uno de ellos.

Otro de los diseños ha rendido homenaje a la Semana Santa, representada a modo de retablo, con referencias a los municipios de Alaejos, Cuenca de Campos, Fresno El Viejo, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas, Valladolid, Villavicencio de los Caballeros y Villanueva de Duero, poniendo en valor una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas de la provincia.

La colección se completa con un vestido dedicado al astroturismo, otro centrado en la historia de Felipe II, como anticipo a la conmemoración del 500 aniversario de su nacimiento en 2027, un diseño conmemorativo del XX aniversario del Festival de Teatro Clásico de Olmedo, y un vestido dedicado al enoturismo, que ha puesto en valor las cinco denominaciones de origen presentes en la provincia.

El desfile estuvo conducido por el presentador de TVE Paco de Benito y contó con la ambientación musical en directo del Grupo de Saxofones Bisel.

Al evento asistieron numerosas autoridades, entre ellas el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la consejera de Comercio, Industria y Empleo, Leticia García, y la diseñadora y creadora de los vestidos, Rosana Largo, entre otros, así como alcaldes, concejales, representantes de juntas de cofradías, además de empresarios, periodistas, un gran y numeroso público y medios de comunicación.

Esta acción se ha visto reforzada por una campaña audiovisual lanzada por la Diputación en las dos grandes pantallas de Callao y Gran Vía, donde se proyecta el mensaje ‘La provincia de Valladolid viste su patrimonio’, con una modelo que porta el vestido dedicado al enoturismo, con vistas al Museo Provincial del Vino, ubicado en el Castillo de Peñafiel, espacio gestionado por la propia Diputación.

Con esta iniciativa, la institución provincial consolida una fórmula creativa de promoción turística y cultural, empleando la moda como lenguaje universal para proyectar la identidad, el patrimonio y los valores de la provincia en uno de los espacios urbanos más emblemáticos y concurridos de España, como es la Plaza de Callao de Madrid.

"Corazón de Madrid"

En este sentido, Íscar señaló que la provincia “toma hoy el corazón de Madrid” con una acción que “rompe moldes y que habla de lo que somos desde una mirada absolutamente innovadora”. Hoy Valladolid “no solo viene a mostrar su patrimonio sino que viste su historia, su arte e identidad en 13 lienzos vivos”. “A través de esta pasarela urbana queremos generar un impacto emocional”, sostuvo, para invitar a visitar una provincia que “sabe conjugar su legado secular con la creatividad más vanguardista”.

“Nuestro patrimonio no es algo estático que se queda en los libros, es algo que se siente, que se vive y que, como hoy, se puede incluso vestir”, apuntó, en declaraciones recogidas por Ical. Ensalzó el nombre propio de la vallisoletana Rosana Largo, una artista de dimensión internacional “cuyo trabajo une el hiperrealismo con la narrativa y la ciencia”.

Prosiguió que su vinculación con Urueña, la Villa del Libro, y su labor al frente del Museo de Cuentos y la Ciencia la convierten en la “mejor embajadora posible” del lema provincial: ‘La cultura como motor de la España rural’.

“Rosana, gracias por transformar nuestra esencia en estos espectaculares vestidos-cuadro que hoy proyectan nuestra identidad con tanta fuerza. En estos 13 diseños está encerrada el alma de Valladolid”, explicó.

Entre las diferentes propuestas destacó la “mirada al futuro con el astroturismo”, para el que la provincia “se prepara ya para el hito del 12 de agosto” con el eclipse total, con una oferta turística diversificada que “se presenta en el escaparate más luminoso de España”, en la Gran Vía, apoyada por una campaña que “se verá en estas grandes pantallas digitales durante toda la semana”.

Por último, invitó a los madrileños a conocer Valladolid, que “está apenas a una hora de aquí”. “Somos una tierra de castillos, de grandes vinos, de historia viva y sobre todo de personas que saben recibir al viajero con los brazos abiertos. Nuestro rico patrimonio, nuestra espectacular gastronomía y nuestra impresionante riqueza patrimonial les aseguro que no dejan a nadie indiferente”, resumió.

Compartir el viaje

La consejera invitó a los madrileños a ese “viaje que significa partir del corazón de España, como es Madrid, a ir al corazón de Castilla y León, que es Valladolid”. “Os animamos a que podáis compartir con nosotros ese viaje”, señaló, para felicitar a la Diputación de Valladolid por la “puesta magnífica” en la capital del país y dar “visibilidad” a la provincia.

“Felicito porque es innovadora, es una apuesta valiente, atractiva para enseñar lo que es el patrimonio porque con esta apuesta estamos diciendo que Valladolid tiene grandísimo patrimonio pero que no son simplemente piedras, murallas, no son edificios, es algo más que museos, que cuadros. Hoy es el patrimonio vivo, dinamizado, desfilando aquí de la mano de Rosana Largo”, sostuvo.

García señaló que, como Madrid, Castilla y León “tampoco tiene playa”, pero con esta iniciativa muestra todo su “conocimiento, patrimonio, esencia y profundidad”, con “ejemplos maravillosos de cultura y de talento”. La consejera recordó que Castilla y León lidera el turismo de interior, un “motor de crecimiento económico y de empleo” en la Comunidad.

El desfile llegará a Fitur

La acción tendrá continuidad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, que se celebra en Ifena Madrid del 21 al 25 de enero de 2026, donde el expositor de la Junta de Castilla y León acogerá un desfile similar el día 22 de enero, a las 14 horas, como parte de la estrategia de proyección exterior, con la presencia continua los días posteriores de los modelos portando las obras de arte por la Feria.