Motauros 2026: 4 millones de euros de impacto económico y la previsión de superar los 20.000 moteros en Tordesillas

Tordesillas acoge desde hoy la concentración motera Motauros 2026, que ha comenzado con más de 12.000 inscritos en la campa de Valdegalindo, cifra que se prevé aumente hasta los 20.000 durante el fin de semana coincidiendo con las jornadas de mayor actividad.

La cita ha recibido a primera hora al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha saludado al presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, y compartido momentos con los motoristas acampados.

La inauguración oficial ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el diputado de Deportes y Juventud, Javier González; y el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, entre otras autoridades, quienes han acompañado al presidente de Motauros durante el recorrido por la campa.

Alberto Núñez Feijóo en Motauros

Durante el acto, Conrado Íscar ha resaltado que Motauros "no solo es un referente para Valladolid, sino también a nivel nacional e internacional" y ha subrayado el compromiso de la Diputación con la cita.

"Es un fin de semana muy importante para la provincia, tanto por el impacto económico como por la proyección que supone", ha señalado.

Además, ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas y ha destacado la dificultad de "no solo organizar un evento de estas características, sino mantenerlo en el tiempo, algo que convierte a Motauros en un auténtico modelo de éxito".

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha valorado el esfuerzo del Motoclub de Tordesillas y la coordinación institucional para garantizar el buen desarrollo del evento.

El regidor ha explicado que esta edición se han introducido mejoras en seguridad, con refuerzo de señalización y aumento de efectivos, especialmente en actos multitudinarios como el desfile de antorchas.

Oliveira ha adelantado que el Ayuntamiento trabaja en futuras mejoras de las instalaciones de Valdegalindo, con el objetivo de convertir la zona en un gran espacio recreativo.

El alcalde también ha destacado que Motauros genera un impacto económico cercano a los cuatro millones de euros, con beneficios que se extienden a toda la provincia y a Castilla y León.

Motauros 2026

Además, Juan Carlos Ruiz, presidente de Motauros, ha agradecido el respaldo institucional y el trabajo del equipo organizador. Ha señalado que la jornada ha comenzado con más de 12.000 inscritos y ha mostrado su confianza en cerrar la concentración con entre 18.000 y 20.000 participantes.

"La meteorología del jueves influyó en las inscripciones, pero confiamos en que la mejora del tiempo permita recuperar cifras a lo largo del día", ha explicado. Ruiz también ha reiterado la intención de seguir mejorando las infraestructuras del recinto, con ampliación del aparcamiento, mejora de la iluminación, servicios y accesos.

La actividad de hoy continúa con la excursión a Nava del Rey a partir de las 16.00 horas, donde se espera la llegada de miles de motoristas para disfrutar de aperitivos y las acrobacias de Al Corte Stunt.

De regreso a Valdegalindo, los participantes podrán entrar en calor con el caldo motero y, tras la cena, la carpa principal acogerá los conciertos de Avalanch, Sauron y el grupo tributo Zed Leppelin. La noche se prolongará hasta altas horas con DJ Ibérica.

Mañana, sábado, comenzará con la tradicional excursión a Medina del Campo a las 11.00 horas, con aperitivo en la plaza Mayor de la Hispanidad y acrobacias de Exhibiciones 666.

Motauros 2026

Por la tarde, Moter@s España realizará la izada de bandera en la zona de acampada. A partir de las 17.00 horas, la carpa principal acogerá el 15º Festival de Música Motauros con BB Horse y Rock Raiders, así como el 18º Bike Show de forma paralela. Posteriormente se celebrará la Gala de Campeones con entrega de premios.

En la zona de ocio se desarrollará la charla 'Pilotos con capacidades especiales', a cargo de Carlos Blanco, acompañado por Hugo Sousa, tercer clasificado en la categoría MiniGP110 de la CUP Dani Rivas.

Mientras tanto, en el casco urbano de Tordesillas, el público podrá disfrutar nuevamente de Exhibiciones 666 en la calle Los Castillos.

El desfile de antorchas a las 22.30 horas cruzará el puente sobre el Duero para rendir homenaje a los moteros fallecidos, y la jornada culminará con el concierto de Despistaos y el espectáculo Bacarrá On Tour.

Motauros 2026 cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Tordesillas, Medina del Campo y Nava del Rey, la Diputación de Valladolid, Nos Impulsa Junta de Castilla y León, la Delegación del Gobierno, empresas y asociaciones del sector motero y turístico, consolidando la concentración como un referente nacional.