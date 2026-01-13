Diputación de Valladolid y Fecosva entregan los premios de su concurso de escaparates y fotografías navideñas

Foto de familia de la entrega de premios del 'X Concurso de Escaparates y Fotografía de Navidad Pueblos de Valladolid'

La Diputación de Valladolid y la Federación de Comercio y Servicios (Fecosva) han hecho entrega este martes de los premios del X Concurso de Escaparates y Fotografía de Navidad para Pueblos, organizado por ambas instituciones, en el que también han participado la Escuela Superior de Diseño (ESI) y la Cátedra de Innovación para el Comercio de la Facultad de Comercio de la UVa.

Han sido el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el de Fecosva, Jesús Herreras, los encargados de entregar los premios, en un acto que ha contado también con la presencia de los alcaldes y representantes municipales de las localidades donde se sitúan los comercios que han resultado ganadores.

Íscar, durante su intervención, ha destacado que desde la Diputación de Valladolid tienen "muy clara la enorme importancia del comercio de proximidad", además del "papel fundamental" que juega para el mantenimiento de la dinamización económica y la permanencia de la gente en las zonas rurales.

"Los comercios de nuestros municipios son algo más que una actividad económica. Son agentes prestadores de un servicio esencial en nuestros pueblos y garantes de facilitar a sus vecinos el acceso a necesidades básicas y esenciales, que de una forma decisiva favorece la continuidad de la gente en el medio rural", ha añadido.

En este contexto, ha querido asegurar que en la institución provincial continúan impulsando líneas de apoyo al comercio local como son el caso de las ayudas directas, apoyo a la digitalización y a la venta online, respaldo a la venta ambulante y la colaboración con los ayuntamientos para asegurar servicios básicos mediante el Comercio Rural Mínimo.

Por su parte, Herreras ha puesto en valor el respaldo permanente de la Diputación de Valladolid al sector comercial y ha agradecido "la sensibilidad y colaboración mostradas en todas las iniciativas desarrolladas de manera conjunta".

De la misma manera, ha destacado el esfuerzo de los comerciantes rurales y la dificultad que implica mantener abierto un pequeño negocio en estas zonas. También ha reiterado todo el apoyo de Fecosva para la promoción e impulso del comercio rural junto a la institución provincial.

El concurso ha alcanzado este año su décima edición y está dentro del convenio de colaboración firmado el pasado año entre la Diputación de Valladolid y Fecosva para apoyar al comercio provincial.

El objetivo del documento es impulsar las ventas, mantener el empleo, incentivar el consumo y apoyar a los establecimientos comerciales que se ubican en la provincia de Valladolid.

Las acciones desarrolladas por ambas entidades se han completado con la campaña 'Disfruta Valladolid' y las iniciativas de promoción realizadas con la marca 'Alimentos de Valladolid'.

Volviendo al X Concurso de Escaparates, por cuarto año consecutivo se ha puesto en marcha la categoría fotografía que abre la participación a la ciudadanía de forma individual, sin necesidad de estar vinculados con ningún comercio.

El concurso se ha alojado en www.tucomerciovecino.com y ha contado con la participación de 135 comercios y 107 fotografías, lo que implica una subida de 70 imágenes más que en la edición anterior.

Ha sido un jurado especializado el que se ha encargado de escoger los tres escaparates ganadores de cada una de las cuatro zonas de la provincia, además de elegir a los ganadores de la categoría de fotografía.

Los comerciantes de la provincia han podido mostrar su creatividad y capacidad de atracción visual, mientras que los visitantes y vecinos han reflejado mediante imágenes el espíritu navideño de los municipios de la provincia de Valladolid, su decoración, así como las calles comerciales y comercios más destacados de cada localidad participantes.

A los ganadores les han entregado un lote de productos de 'Alimentos de Valladolid, a gusto de todos', la marca agroalimentaria de la Diputación, y un diploma acreditativo. A mayores, ha habido premios económicos de 1.000, 750 y 500 euros dirigidos a la inversión en los propios establecimientos.

En el caso de la categoría de fotografía, los premios están destinados a compras en los comercios de municipios que tengan menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid. Como novedad de este año, se ha incorporado un tercer premio en cada categoría, lo que ha incrementado una dotación total de 11.750 euros.

Los ganadores del concurso de escaparates, por zonas, han sido los siguientes:

Tierra de Campos: 1º Carnicería Cuesta (Medina de Rioseco); 2º Joyma (Mayorga); y 3º Farmacia Rosa Molina (Villalón de Campos).

Tierra de Pinares: 1º Deliciass Repostería Creativa (Portillo); 2º Joyería Josemi (Olmedo); y 3º Óptica Íscar Audífonos (Íscar).

Duero-Esgueva: 1º Trends By Mati (Villábañez); 2º Salón Vanity Hair (Peñafiel); y 3º Tienda la Casita (Olmos de Esgueva).

Montes Torozos: 1º Las Rosas de la Reina (Tordesillas); 2º Mercería Sole (Tordesillas); y 3º Lord Can (Zaratán).

En la categoría de fotografía, el primer premio ha sido para Miguel Berzosa Alonso, por una imagen tomada en Simancas, el segundo para Juan Jesús Gil Lanseros, por una foto hecha en Medina de Rioseco, y el tercero para Rosario Carreras de la Cruz, por una foto realizada en Tordesillas.

Este año también se contaba con la novedad, para fomentar la participación ciudadana y la visibilidad de las fotografías y los escaparates, de un sorteo entre los participantes que visitaban la web del concurso y votaban a sus ganadores completando el correspondiente formulario.

El sorteo se realizó el pasado 8 de enero y ha entregado cinco premios de 100 euros a Beatriz Herrero Adalia, Sonia Gómez García, Javier del Pozo Rodríguez, Olatz del Río González y Nicolás Cristóbal Olmedo.