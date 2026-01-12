Cielo y Tiedra y Villagarcía de Campos ganan los Premios de Turismo Provincia de Valladolid 2025

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha entregado esta mañana, en el Salón Multifuncional de San Miguel del Pino, los Premios de Turismo Provincia de Valladolid 2025.

Cielo y Tiedra S.L. y el Ayuntamiento de Villagarcía de Campos han resultado las iniciativas premiadas por la Diputación de Valladolid en los Premios de Turismo Provincia de Valladolid 2025. Ambos galardones cuentan con una dotación económica de 3.000 euros cada uno.

Estos reconocimientos, convocados por la Diputación de Valladolid desde el año 2021, tienen como objetivo impulsar, estimular y reconocer el mérito de personas profesionales, empresas y entidades que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen al desarrollo turístico de la provincia de Valladolid.

En la presente edición se han presentado un total de 25 propuestas entre ambas modalidades, todas ellas vinculadas a ámbitos como la gastronomía, el enoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo familiar, las recreaciones históricas y el patrimonio cultural, reflejo del dinamismo y compromiso del sector turístico en el medio rural vallisoletano.

Mejor Producto Turístico

El Premio Provincia de Valladolid al Mejor Producto Turístico ha recaído en Cielo y Tiedra S.L., por su producto turístico 'Centro Astronómico de Tiedra'. El jurado ha valorado especialmente su carácter innovador, su elevada inversión tecnológica, su apuesta decidida por la sostenibilidad y la accesibilidad, así como su contribución al posicionamiento de la provincia de Valladolid como un destino de referencia en el ámbito del astroturismo a nivel nacional e internacional.

La iniciativa Cielo y Tiedra se instala en Tiedra en el año 2013 con el objetivo de divulgar la ciencia y, en particular, la astronomía, a través de su Centro Astronómico. A día de hoy, se ha consolidado como el único centro astronómico de estas características en la provincia, ofreciendo experiencias únicas de observación del cielo nocturno, talleres, visitas guiadas, actividades educativas y experiencias combinadas con gastronomía y enología.

El Centro Astronómico de Tiedra recibe anualmente más de 7.000 visitantes y cuenta con una intensa labor de promoción a través de su propia web, redes sociales, presencia en ferias de turismo y participación en eventos científicos nacionales e internacionales. Entre sus hitos más destacados figura la elección de sus instalaciones por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como sede de un encuentro internacional de científicos con motivo de la observación de un eclipse.

Asimismo, colabora de manera activa con oficinas de turismo, bodegas, alojamientos rurales, centros educativos e instituciones que trabajan con colectivos con necesidades especiales, desarrollando actividades accesibles e inclusivas. La inversión tecnológica realizada en el centro de observación constituye un referente a nivel nacional, poniendo al alcance del público tecnologías de última generación para la observación del cielo.

Con este galardón la Diputación de Valladolid reconoce la destacada labor que esta iniciativa privada viene desarrollando desde hace más de una década, lo que ha supuesto un gran impulso para el astroturismo en la provincia.

En este sentido, el Patronato Provincial de Turismo reforzará en 2026 esta apuesta estratégica, incorporando el astroturismo como uno de los ejes principales de la estrategia turística provincial, especialmente en un año marcado por la celebración del Eclipse Total de Sol del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico de relevancia internacional.

Mejor Iniciativa Turística

El Premio Provincia de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística ha sido concedido al Ayuntamiento de Villagarcía de Campos, por su iniciativa 'Ruta de Jeromín a Juan de Austria'. El jurado ha destacado el valor de este proyecto como ejemplo de cooperación institucional, su contribución a la puesta en valor del patrimonio histórico, generando un impacto positivo en el desarrollo turístico y económico del territorio.

La ruta turística 'De Jeromín a Juan de Austria' fue creada en el año 2016 en el marco del proyecto cultural 'QU1554 Juan de Austria, Villagarcía de Campos', con el objetivo de difundir la historia de la villa, poner en valor su patrimonio y fomentar el turismo como herramienta frente a la despoblación.

Esta iniciativa integra a seis municipios de la provincia de Valladolid: Wamba, Torrelobatón, San Cebrián de Mazote, La Santa Espina, Urueña y Villagarcía de Campos; y supone la promoción de un amplio conjunto de recursos turísticos patrimoniales, naturales y gastronómicos. Entre ellos destacan el Osario e Iglesia de Wamba, el Castillo de Torrelobatón, la iglesia de San Cebrián de Mazote, el Monasterio de la Santa Espina, la Villa de Urueña, con su ermita, muralla y el Centro e-LEA y el Museo-Colegiata de Villagarcía de Campos.

La Ruta ha desarrollado una identidad propia como marca turística, con acciones de promoción propias.

Desde la Diputación de Valladolid se ha podido comprobar la evolución y consolidación de este proyecto a lo largo de los años, que hoy constituye un modelo ejemplar de trabajo conjunto entre ayuntamientos de pequeño tamaño, demostrando que la colaboración entre administraciones locales es una herramienta eficaz para generar proyectos sostenibles, con identidad propia y verdadero impacto en el territorio.

Premiados en ediciones anteriores

En la edición de 2021, el premio al Mejor Producto Turístico fue para Action Paintball, en Arroyo de la Encomienda, y el premio a la Mejor Iniciativa Turística para El Castillo Encantado de Trigueros del Valle. En 2022, el galardón al Mejor Producto Turístico fue para el Centro de Interpretación Tiedra de Lavanda, de Tiedra, y el de Mejor Iniciativa Turística para el Museo Mariemma, de Íscar.

En la edición de 2023, el premio de Mejor Producto Turístico fue para Yolanda Martín Molpeceres, de Cogeces del Monte, por 'A la caza de la trufa', y el de Mejor Iniciativa Turística para la Asociación Ruta del Vino de Rueda por 'Catas singulares en lugares únicos'. En 2024, por último, el premio de Mejor Producto Turístico fue para Apícola de Tiedra por 'La caseta de la miel', en Tiedra, y el de Mejor Iniciativa Turística para el Ayuntamiento de San Miguel del Pino por 'Itinerarios musicales'.