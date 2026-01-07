La mejor fiesta motera arranca en Valladolid: Sprint Pingüinos da a conocer la provincia de la mano de la Diputación

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha dado la bienvenida a los participantes del Sprint Pingüinos 2026, una nueva iniciativa que tiene lugar en el Espacio Q-Bo de la Diputación y busca impulsar la promoción de la provincia, su rica gastronomía y su valioso patrimonio cultural.

Todo ello enmarcado en uno de los encuentros moteros más icónicos de España: la concentración Pingüinos, que en 2026 celebra su 43ª edición bajo el lema ‘Hoy y Siempre’.

El Sprint Pingüinos 2026 es un evento previo a la gran concentración invernal y se desarrolla durante todo el día de hoy, miércoles 7 de enero. Reúne a alrededor de una treintena de participantes y propone una jornada completa que combina turismo, cultura, enogastronomía y diversión, con la provincia de Valladolid como protagonista.La actividad comenzó con un aperitivo de bienvenida en el Espacio Q-Bo de la Diputación, seguido de un briefing y la entrega del pack de bienvenida, que incluye un detalle conmemorativo del evento.

A continuación, los moteros disfrutarán de una ruta guiada en moto que incluye una visita al Castillo de Fuensaldaña, uno de los monumentos históricos más emblemáticos de la provincia.

El programa prosigue con una visita y cata de vinos en Bodegas Sinforiano, acompañada de un aperitivo elaborado con productos de calidad con sello Alimentos de Valladolid. Más tarde, los participantes podrán degustar una comida tradicional castellana en un restaurante de la provincia.

Por la tarde, está prevista una ruta peatonal turística por la ciudad de Valladolid para conocer algunos de sus principales atractivos culturales y patrimoniales. La jornada finalizará con una merienda-cena “Sprint” amenizada por DJ, en un ambiente festivo y de convivencia entre todos los asistentes.

La magnitud de la concentración queda reflejada en los datos de la pasada edición, ya que Pingüinos 2025 cerró con 41.120 moteros inscritos, procedentes de múltiples regiones y países.

En esta edición, los Pingüinos de Oro recaerán en David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 en el circuito Mobility Resort de Motegi, y en Estrella Galicia 0,0, por su destacada labor de patrocinio y apoyo a los equipos de motociclismo.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar ha reiterado el apoyo a todos aquellos eventos que generan riqueza y dinamizan el territorio, destacando el compromiso institucional con Pingüinos, considerada junto con Motauros la concentración invernal más importante de Europa, en la que la Diputación también estará presente el próximo fin de semana, los días 17 y 18 de enero.