Pingüinos 2026 provocará importantes cortes de tráfico en Valladolid: estas son las alternativas

La celebración de la Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos 2026 ocasionará importantes alteraciones en el tráfico de Valladolid durante el fin de semana, según ha informado la Policía Municipal.

Desde la tarde del viernes 9 de enero y hasta la tarde del domingo 11, se establecerán cortes totales de tráfico en la carretera de Rueda (CL-610), tanto en sentido entrada a la ciudad como salida, desde la rotonda de las instalaciones de Fasa Renault y desde la VA-30 en dirección Puente Duero.

El tráfico será desviado por la carretera de las Arcas Reales, con excepciones para organización, participantes, transporte público, emergencias, residentes y accesos autorizados.

Uno de los momentos con mayor impacto en la circulación será el sábado 10 de enero, con motivo del Desfile de Banderas, que se celebrará entre las 12:00 y las 14:30 horas.

El recorrido discurrirá desde la zona de acampada en la carretera de Rueda hasta el Campo Grande, atravesando importantes vías como la avenida de Zamora, paseo de Zorrilla, puente Colgante y plaza de Colón, lo que obligará a cortar al tráfico numerosas calles del centro y generará una mayor intensidad circulatoria en las vías alternativas.

Ese mismo día, entre las 7:00 y las 21:00 horas, se establecerán además numerosas zonas de estacionamiento prohibido en calles del entorno de la estación Campo Grande, plaza de Colón y paseo de Filipinos, entre otras.

Ya por la tarde, tendrá lugar el Desfile de Antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos, con inicio a las 20:00 horas y cortes de tráfico que comenzarán previamente en la zona de concentración.

El recorrido finalizará en el paseo central del Campo Grande y afectará a vías como el paseo de Isabel la Católica, paseo de Zorrilla y plaza de Zorrilla.

Desde la Policía Municipal se recomienda evitar la circulación por las zonas afectadas durante las franjas horarias señaladas y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

En Delicias

Asimismo, también se anuncia que el viernes 9 de enero se producirá una nueva manifestación para pedir la reapertura del centro de especialidades de salud en el barrio de las Delicias. Será a partir de las 19.00 horas con recorrido desde la Plaza Virgen del Carmen, Avd. Segovia, C/ Trabajo (antiguo centro especialidades sanitarias).

Además de la avenida de Segovia que se cortará al tráfico al paso de los participantes, es previsible que se produzca una mayor intensidad de tráfico en las calles adyacentes.