Valladolid suspende la Zona de Bajas Emisiones durante la celebración de Pingüinos 2026: fechas y horarios sin multas

El Ayuntamiento de Valladolid ha acordado la suspensión temporal de las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con motivo de la celebración de la concentración motera invernal Pingüinos 2026.

La medida busca facilitar la movilidad y el acceso de los miles de visitantes que acudirán a la ciudad para uno de sus eventos turísticos y económicos más potentes.

La suspensión estará en vigor desde las 00:00 horas del jueves 8 de enero hasta las 23:59 horas del domingo 11 de enero. Durante este periodo, todos los vehículos podrán acceder al área regulada sin importar su distintivo ambiental y sin riesgo de sanción.

No obstante, se mantendrán vigentes las restricciones habituales de seguridad, cortes de tráfico puntuales y limitaciones de estacionamiento propias de la organización del evento.

La medida ha sido adoptada por el Área de Tráfico y Movilidad tras la solicitud de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ante la necesidad de facilitar la movilidad durante unos días en los que la ciudad recibe a miles de visitantes, como ha manifestado el consistorio.

El expediente municipal destaca el interés público de Pingüinos, un evento con origen en 1982 y declarado de Interés Turístico Regional. En la edición de 2025 se contabilizaron 38.550 participantes, procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y de otros países, consolidando a Valladolid como referente nacional e internacional del motociclismo invernal.

Además, destaca el Ayuntamiento su impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, así como su efecto dinamizador sobre el empleo durante los días de celebración.

Aunque el núcleo principal de la concentración se sitúa en el Pingüinos Arena, la programación se extiende a otros puntos del centro urbano, con actividades en espacios como la Acera de Recoletos, con desfiles y actos tradicionales.

Una vez finalizada la concentración el domingo por la noche, la ZBE recuperará su funcionamiento habitual y las restricciones por etiqueta ambiental volverán a aplicarse automáticamente.