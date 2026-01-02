Mil niños reciben comida diaria gracias a la Diputación de Valladolid: "No permitimos que ninguno pase hambre"

Cerca de un millar de menores de la provincia de Valladolid han contado con alimentación diaria durante los dos últimos años a través de distintos programas impulsados por la Diputación Provincial, dirigidos a combatir la pobreza infantil y a garantizar la cobertura de necesidades básicas.

El presidente de la institución, Conrado Íscar, ha explicado que estas ayudas se articulan mediante acuerdos con entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, además de sistemas de tarjetas monedero que se activan, especialmente, durante los periodos no lectivos.

Íscar ha señalado que la atención a la infancia vulnerable constituye "una de las prioridades más absolutas" del actual equipo de Gobierno provincial, con el objetivo de asegurar "condiciones de vida dignas y de calidad" a los menores que residen en el medio rural.

Las actuaciones abarcan ámbitos como la alimentación, la educación, la salud, el entorno familiar y el acceso a servicios esenciales, siendo la cobertura alimentaria uno de los ejes centrales de la estrategia provincial contra la exclusión social.

Según ha indicado el presidente, los convenios suscritos con Cáritas y Cruz Roja permiten atender a niños que dependen de los comedores escolares y ofrecer apoyo directo a familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

La Diputación destina de forma estable 75.000 euros anuales a cada una de estas entidades, con refuerzos económicos adicionales en situaciones de emergencia.

A estas medidas se suma el Programa de Asistencia Material Básica, financiado con cargo al Fondo Social Europeo Plus, que concede tarjetas canjeables por alimentos y productos de higiene. En este marco, Íscar ha recordado que 989 menores han recibido su comida diaria durante los dos últimos años.

El Banco de Alimentos de Valladolid desempeña también un papel relevante en la distribución de productos básicos en toda la provincia. En 2025, la colaboración económica de la Diputación alcanzó los 100.000 euros y permitió atender a cerca de 900 personas.

La respuesta a situaciones urgentes se completa con las Prestaciones de Urgencia Social, destinadas a cubrir gastos esenciales como la alimentación o la calefacción, cuando las familias atraviesan dificultades económicas sobrevenidas.

El apoyo al entorno familiar constituye otro de los pilares de esta política social. El Programa de Intervención Familiar posibilita que profesionales trabajen directamente en los domicilios de familias con problemas de convivencia o exclusión, con el objetivo de "romper el ciclo de la pobreza".

En esta misma línea actúa el Equipo de Inclusión Social, que centra parte de su labor en padres jóvenes, tratando de evitar que la pobreza se reproduzca de una generación a otra.

Los servicios básicos se completan con el Servicio de Ayuda a Domicilio para menores y con el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, que ha prestado cobertura a más de 800 hogares.

Además, la Diputación mantiene convenios con entidades como Pajarillos Educa, la Fundación Secretariado Gitano y ACCEM, y desarrolla el programa de mentoría social @kompañ-ARTE, cuya ampliación está prevista para 2026.

La institución provincial financia igualmente proyectos de cooperación internacional centrados en la infancia. Íscar ha asegurado que la Diputación seguirá destinando recursos y trabajando junto a los CEAS y las entidades del tercer sector para que la igualdad de oportunidades alcance a todos los niños de la provincia.