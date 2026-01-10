Cuando la provincia se cuenta bien: más de 200.000 visitantes confirman el gran éxito de los centros de la Diputación de Valladolid

El Valle de los Seis Sentidos, uno de los centros turísticos propios de la Diputación de Valladolid, hace las delicias de pequeños y mayores

Hay cifras que no necesitan demasiadas explicaciones. 202.836 visitantes a lo largo de un solo año hablan por sí solos. Los centros turísticos gestionados por la Diputación de Valladolid han cerrado 2025 con un balance que no solo es positivo, sino que confirma una tendencia ya consolidada: la provincia se ha ganado un sitio propio en el mapa turístico, apoyada en una oferta diversa, reconocible y cada vez más atractiva.

El Museo Provincial del Vino, en Peñafiel, vuelve a ejercer de gran locomotora. 73.114 personas cruzaron sus puertas en 2025, una cifra que lo mantiene, un año más, como el espacio más visitado de la red y como uno de los grandes referentes del enoturismo en Castilla y León.

No es solo el vino, sino el relato que lo acompaña: patrimonio, paisaje y cultura convertidos en experiencia.

Tras él, el Canal de Castilla confirma el auge del turismo de naturaleza con 28.485 visitantes, atraídos por un entorno que combina historia, ocio tranquilo y sostenibilidad.

Muy cerca se sitúa el Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, que ha recibido 27.716 visitantes y sigue siendo uno de los grandes imanes para el turismo familiar, con propuestas pensadas para disfrutar en grupo y al aire libre.

La red demuestra también su fortaleza en el ámbito educativo y medioambiental. El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana (CIN Matallana) ha alcanzado los 21.571 visitantes, muchos de ellos vinculados a actividades escolares y formativas.

Una cifra que refleja el peso del turismo didáctico y el interés por conocer el territorio desde una mirada más consciente.

El recorrido continúa por otros espacios que mantienen una afluencia constante y fiel.

El Museo del Pan, en Mayorga, ha sumado 18.311 visitas, mientras que el Museo de las Villas Romanas, en Almenara de Adaja-Puras, ha recibido 15.799 turistas, consolidándose como uno de los grandes reclamos del turismo arqueológico en la provincia.

Cierran el balance el Castillo de Fuensaldaña, con 9.441 visitantes, y la Villa del Libro de Urueña, que ha atraído a 8.399 personas, confirmando el atractivo cultural de uno de los pueblos más singulares de España.

Más allá de los números, el perfil del visitante dibuja un turismo cercano pero cada vez más abierto. La mayoría de quienes han pasado por estos centros proceden del ámbito nacional, con una fuerte presencia de Castilla y León, pero también de comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia y Asturias.

A ello se suma un creciente número de visitantes internacionales, especialmente en los espacios vinculados al vino y al patrimonio cultural.

El balance de 2025 subraya, además, el peso de iniciativas ya consolidadas. El turismo escolar sigue siendo una pieza clave en centros como el Valle de los Seis Sentidos, Matallana o los museos temáticos.

Y productos como el Tren del Vino o el Tren del Canal de Castilla han vuelto a registrar una alta demanda, confirmando su tirón como experiencias completas. A todo ello se suma el trabajo del Club de Amigos de la Provincia, cuyos socios actúan como prescriptores y embajadores de la oferta turística vallisoletana.