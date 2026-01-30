El primer pleno de 2026 en la Diputación de Valladolid exige al Gobierno una financiación “justa y transparente”

Imagen del pleno de la Diputación de Valladolid de este viernes. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Este viernes, 30 de enero, se ha celebrado en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid el primer pleno de la institución provincial de este año 2026 que acabamos de comenzar.

Lo ha hecho con dos proposiciones centradas en “la defensa de la financiación” de las entidades locales y también para la mejora de la prestación farmacéutica en el medio rural.

En primer lugar, el pleno ha dado luz verde a la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular en defensa de una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal.

La iniciativa parte del papel esencial que desempeñan los ayuntamientos en la prestación de servicios públicos básicos, la cohesión social y la vertebración territorial, así como de la necesidad de que cuenten con recursos estables y adecuados para hacer frente al incremento de competencias y responsabilidades asumidas en los últimos años.

Entre los acuerdos aprobados figura instar al Gobierno de España a abordar cualquier reforma del sistema de financiación desde un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos que garanticen la igualdad entre ciudadanos y eviten desequilibrios territoriales.

Asimismo, se reclama que la reforma de la financiación autonómica vaya acompañada de manera simultánea de una reforma de la financiación local.

La proposición también solicita la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local como órgano de cooperación institucional, la no imposición de nuevas obligaciones financieras a los ayuntamientos sin dotación de recursos y la defensa de la autonomía fiscal municipal. Del mismo modo, se pide revisar la aplicación de la normativa en materia de residuos para evitar cargas fiscales adicionales obligatorias a los vecinos.

Finalmente, la proposición viene a reafirmar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

Mejora de la conexión en farmacias y botiquines rurales

El Pleno ha aprobado igualmente la proposición del Grupo Provincial Vox, con enmiendas del Grupo Provincial Popular, dirigida a garantizar la correcta conexión digital y la interoperabilidad en las farmacias y botiquines de la provincia.

La iniciativa pone de relieve la importancia de las farmacias rurales, especialmente en municipios pequeños con población envejecida y con dificultades de desplazamiento, así como los problemas que se producen en periodos de alta demanda, como verano y Semana Santa cuando los pequeños municipios aumentan drásticamente su población.

El acuerdo aprobado propone solicitar al Consejo de Colegios de Farmacéuticos Profesionales de Castilla y León que reclame al Ministerio de Sanidad que se tomen las medidas necesarias para que desaparezcan estos problemas de interoperabilidad que se producen en los periodos vacacionales en nuestra provincia, así como que se demande ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a mejorar las condiciones de conectividad en la provincia para garantizar una conexión óptima en todo momento y en todas las farmacias rurales.

Plan de apoyo al empleo

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha dado el visto bueno al Plan de Apoyo al Empleo 2026, que incrementa su inversión hasta los 2.969.800 euros, y ha aprobado su convocatoria, que en esta ocasión se adelanta en el calendario para facilitar que los ayuntamientos puedan disponer del personal necesario en las épocas de mayor actividad y necesidad en los municipios.

Este plan está dirigido a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia y tiene como objetivo favorecer la creación de empleo, el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural mediante la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social.

En cuanto al importe que se concede a cada una de las entidades beneficiarias quedaría de la siguiente forma: los municipios con población superior a 5.000 habitantes será de 29.400 euros, las entidades locales de 1.001 a 5.000 habitantes de 19.400 euros, los municipios de 451 a 1.000 habitantes de 14.400 euros, los municipios de 251 a 450 habitantes recibirán 11.590 euros y, por último, para municipios con población igual o inferior a 250 habitantes la cantidad asignada es de 10.780 euros.

Las ayudas permitirán financiar la contratación temporal de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Las contrataciones podrán realizarse a jornada completa o parcial, con una duración mínima que oscila entre los 90 y los 180 días, en función del tipo de jornada, y un máximo de 365 días.

Otros asuntos

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado también la convocatoria de subvenciones para Comercio Rural Mínimo para el año 2026, que tiene como objetivo fomentar la puesta en funcionamiento de tiendas en municipios de menos de 400 habitantes y en la que se van a invertir 50.000 euros, que los ayuntamientos y Entidades Locales Menores podrán utilizar para la realización de las obras de construcción, reforma o ampliación de los locales.

Finalmente se ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la Estrategia Inteligente Provincia de Valladolid 2026-2031, que plantea un modelo de territorio más sostenible, conectado e inclusivo, apoyado en la innovación tecnológica, mediante la transformación digital, la modernización de las infraestructuras y las competencias digitales ciudadanas.