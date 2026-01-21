Guijuelo conquista Fitur con su jamón ibérico: degustaciones y rutas turísticas irresistibles

La primera jornada de la promoción gastronómica y turística de Guijuelo desde el stand del Ayuntamiento en Fitur ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz, ocurrido el pasado domingo. El alcalde, Roberto Martín, encabeza la representación de la Corporación Municipal que se ha desplazado hasta la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en la que, de nuevo, se apostará por un turismo gastronómico.

En esta primera jornada de Fitur han visitado el stand de Guijuelo varias personalidades de distintos ámbitos: personalidades del mundo de la política, del ámbito periodístico, industriales como Teresa Rodríguez, Directora General del Consejo Regulador DOP Guijuelo, la Cofradía del Desarme de Oviedo, el torero Manuel Diosleguarde, el director de La Vuelta, Javier Guillén, y Lourdes Barona, la coordinadora del área de Servicios Generales de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura.

También la alcaldesa de Betanzos, María Barral, además de Bern Schuster, Mar Villalobos, del programa de RTVE ‘Aquí la tierra’, la Cofradía del Tomate de Almería, la Cofradía del Cocido Madrileño, Daniela Capelo, alcaldesa de Pinhel. A lo largo de todo el día el jamón de Guijuelo ha sido protagonista con las degustaciones a cargo de DOP Guijuelo, Blázquez, Hernández Jiménez, El Coto Ramos…Muchos visitantes han podido catar el jamón de Guijuelo que se llevarán a cabo todos los días.

Los 'showcooking' también son parte importante de la promoción de los productos guijuelenses. El chef Fran Vicente ha elaborado este miércoles garbanzos guisados con oreja y longaniza, además de chichas ibéricas con huevo y trufa y también papada, caviar y mantequilla. En relación a los medios durante toda la mañana se han llevado a cabo entrevistas con diferentes televisiones, radios y medios digitales como Onda Vasca, Sin Filtros o X Live, entre otros.

Hasta el 25 de enero se podrá disfrutar de la 46ª edición de Fitur en la que, un año más, Guijuelo será punto de encuentro de promoción gastronómica, turística y social.