Guijuelo se impregna del espíritu navideño con el encendido de luces

El inicio del mes de diciembre es siempre una fecha marcada en Guijuelo (Salamanca). Este viernes, día 5, ha tenido lugar el encendido de las luces de Navidad.

Un acto que cada año aglutina a centenares de familias y vecinos del municipio charro, que disfrutan de cómo sus calles se impregnan del ambiente característico de estas fechas.

Además, los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Guijuelo han ofrecido un recital navideño en la Plaza Mayor de la localidad, para dar paso, posteriormente, al alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, el encargado de proceder al encendido de las luces.

Al árbol de Navidad de la Plaza Mayor se le suman las decoraciones en farolas, el gran jamón del parking de Filiberto Villalobos o el resto de calles de los alrededores de Guijuelo.

Tras el encendido, también se ha inaugurado el Belén creado por el guijuelense Rafael Martín Carrasco, acompañado por una amplia presencia de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde.

El Belén está ubicado en el hall del Ayuntamiento de Guijuelo y cuenta con más de 1.000 piezas. Podrá ser visitado en la Casa Consistorial hasta el próximo 7 de enero.