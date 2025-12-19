Mañueco anuncia una inversión de 15,6 millones que permitirá construir casi 400 nuevas viviendas en Guijuelo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde del municipio salmantino de Guijuelo, Roberto José Martín Benito, durante la firma del protocolo de colaboración, este viernes David Arranz ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Guijuelo, Roberto José Martín Benito, han firmado este viernes un protocolo de colaboración para impulsar una gran actuación en materia de vivienda pública en este municipio salmantino, con una inversión global por parte del Ejecutivo autonómico de 15,6 millones de euros, destinada a dar respuesta a la elevada demanda residencial vinculada al crecimiento de la industria agroalimentaria.

Del total de la inversión prevista, la Junta destinará 6,6 millones de euros a la construcción de 44 viviendas públicas unifamiliares en régimen de venta, que contarán con una bonificación del 20% en el precio para jóvenes, ubicadas en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Guijuelo. Además, el Ejecutivo autonómico destinará otros 9 millones de euros al desarrollo del Plan Regional del sector La Dehesa, que contempla la urbanización de 11 hectáreas para posibilitar la edificación futura de hasta 338 viviendas.

Este nuevo espacio incluirá más de 24.000 metros cuadrados de espacios libres públicos y cerca de 6.000 metros cuadrados de equipamientos, y se ejecutará conforme a los criterios más exigentes de sostenibilidad ambiental y calidad urbana para que Guijuelo siga avanzando en servicios y en sostenibilidad.

El protocolo establece un marco de colaboración estable entre ambas administraciones para la tramitación de los instrumentos urbanísticos, la ejecución de las obras y la gestión de las promociones. El Ayuntamiento de Guijuelo aporta el suelo necesario, bonifica en un 95% el ICIO y las tasas de licencia de obras, y garantiza las infraestructuras y servicios urbanos, mientras que la Junta asume la redacción de los proyectos, la ejecución de las viviendas y su posterior adjudicación.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que esta actuación constituye "un gran impulso residencial y urbano para Guijuelo y una respuesta directa a la necesidad de vivienda derivada de su pujanza industrial". "De esta manera, la Junta de Castilla y León cumple su compromiso de facilitar vivienda a los trabajadores y a las familias que quieren instalarse en zonas con importante crecimiento económico, especialmente a los jóvenes", ha subrayado.

Una política "seria y eficaz"

El presidente ha asegurado que estas actuaciones se enmarcan en la política "seria y eficaz" que está desarrollando la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Y ha destacado que, en esta legislatura, incluyendo las viviendas ya entregadas, las que se encuentran en ejecución y las previstas en proyecto, se superan las 3.000 en el conjunto de Castilla y León, de las que 180 corresponden a la provincia de Salamanca.

En este territorio precisamente ya se han entregado 23 viviendas en régimen de alquiler en Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo. A ellas se suman 67 viviendas en régimen de venta, 16 ya entregadas en Guijuelo, 19 finalizadas en Doñinos, 27 actualmente en ejecución en Santa Marta de Tormes y 5 en fase de licitación en Castellanos de Moriscos. A todas ellas, hay que añadir 90 viviendas previstas en nuevos proyectos que se desarrollarán en distintos municipios de la provincia, entre las que se encuentran las 44 viviendas hoy presentadas.

Finalmente, Mañueco ha recordado otras actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en esta zona, dentro de su apuesta por "seguir consolidando unos servicios públicos de calidad y mejorar la calidad de vida de las personas en el medio rural". Entre ellas, ha destacado el nuevo instituto Vía de la Plata en Guijuelo, que ha supuesto una inversión de 16,4 millones de euros.

Protocolo con Cáritas en Béjar

Mañueco ha firmado también este viernes un protocolo general de actuación con Cáritas Interparroquial del municipio salmantino de Béjar para reforzar la atención a las personas en situación de exclusión social o con enfermedad mental. El Ejecutivo autonómico apoyó el año pasado a la entidad bejarana con 114.000 euros para la atención de ambos colectivos y que, en virtud de este acuerdo, está previsto se incremente con 100.000 euros adicionales.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado el trabajo que desarrolla Cáritas de Béjar en la atención a las personas vulnerables, destacando su "profesionalidad, vocación de servicio, experiencia y cercanía".

"A través de su programa de inclusión social, la entidad garantiza alojamiento, alimentación y acompañamiento personal para ayudar a las personas a salir de situaciones de riesgo o exclusión. Además, el centro de día Los Girasoles ofrece una atención integral y de calidad a personas con enfermedad mental, favoreciendo su inclusión social y el apoyo a sus familias", ha recordado.

Y ha hecho hincapié en que el Gobierno autonómico y Cáritas de Béjar "comparten valores como la solidaridad, la dignidad, la inclusión y la cohesión social de las personas, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades". Mañueco ha señalado que Castilla y León es una comunidad "solidaria e inclusiva", con una tasa de riesgo de pobreza "inferior a la media nacional" y con "los mejores Servicios Sociales de España".

El presidente ha agradecido el trabajo de Cáritas Interparroquial de Béjar como ejemplo del tejido social solidario de Salamanca y del conjunto de la Comunidad, a la vez que ha reafirmado su compromiso por "seguir avanzando en derechos sociales" desde un Gobierno que ofrece "estabilidad, bienestar y oportunidades".

Finalmente, Mañueco ha destacado que la Junta ha aprobado un Plan Territorial de Fomento de Béjar hasta 2028, que facilitará inversiones empresariales e infraestructuras públicas. Un Plan que ha permitido, entre otras cuestiones, renovar los laboratorios del CamY. Además, el presidente de la Junta ha avanzado la creación de un laboratorio de robótica y mecatrónica de última generación en colaboración con la Universidad de Salamanca.