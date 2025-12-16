Mañueco ensalza el "magnífico trabajo por dignificar la política" de Rajoy frente a los "muros y trincheras" del Gobierno

Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido este martes en Segovia al expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy su "magnífico trabajo por dignificar la política" frente a la "degradación absoluta" del Ejecutivo central y su dedicación a "levantar muros y trincheras".

Durante la presentación del libro 'El arte de gobernar', obra de Rajoy, en el Teatro Juan Bravo de Segovia, ha parafraseando una de las reflexiones del expolítico en su obra en la que afirma que "la obligación del gobernante es unir a la gente y mal gobernante es quien quiere la división". De esto último ha precisado que "no puede estar tan lejano de lo que sucede hoy en España porque la degradación es absoluta".

Del libro ha asegurado que "quita muchos estigmas (a la política) y hace menos gravosa su práctica" y ha destacado que es una "magnífica herramienta" para cumplir el propósito de alcanzar la "alta política, la de verdad", en un acto en el que ha participado como presidente de la Junta de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco junto a Mariano Rajoy este martes en Segovia

Sentado junto a Rajoy, el presidente de la Junta ha reconocido el "honor" que supone para él participar en la presentación del libro y "compartir estos momentos" con el gallego, a quien considera "amigo" y "referente político indiscutible".

Una intervención en la que ha recordado que Rajoy, cuando era presidente del Gobierno de España, tuvo que "afrontar algunos de los momentos más complicados y complejos de nuestra historia reciente".

Y ha hecho referencia a la "feroz crisis agravada por la negación y la incompetencia de quien debía asumirla a tiempo", en referencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha mencionado el "desafío separatista", al cual el gallego se enfrentó "sin estridencias".

Unas "adversidades" de las que Mañueco admira como las afrontó Rajoy de "forma serena, con esa fina ironía gallega y con una gran filosofía de vida en la que dices que enfadarse es una excelente forma de perder el tiempo e insultar es el recurso de los mediocres".

Sobre el libro, el también líder del Partido Popular (PP) en Castilla y León cree que se aportan "lúcidas y muy necesarias reflexiones políticas y en la vida cotidiana".

Un mensaje con el que ha querido subrayar que los gobiernos del PP lo que hacen es "alejarse del ruido y se acercan a las personas", una política en la que "no se alimentan del enfrentamiento sino del servicio a los demás" y que "no vive de prometer sino de cumplir".

Respecto a esto, ha señalado que en el Gobierno de Castilla y León también están "en la política de los hechos" y ha incidido en los servicios públicos, "un ejemplo para toda España".

"Somos los mejores en educación, en servicios sociales, en atención a los mayores, a los dependientes y los segundos en valoración por el propio Ministerio de Sanidad en el sistema público de salud. Nuestra economía sigue creciendo y haciéndolo con los impuestos más bajos de nuestra historia", ha precisado.

En este contexto, ha insistido en la idea de colocar a Castilla y León "entre las mejores comunidades para vivir de toda España" y, aunque "no será fácil y sí una tarea compleja", ha defendido que es ahí "donde está la buena política, la que propone un objetivo colectivo, que marca un rumbo y eso nos inspira a todos a conquistar esas metas".

Mañueco considera que el libro de Mariano Rajoy es un "magnífico trabajo para dignificar la política, quitarle muchos estigmas y hacer menos gravosa su práctica", por eso ha reiterado que él cree en la "alta política, en la de verdad, en la que supone un servicio para la sociedad y mejora la vida de las personas, esto es lo que modestamente intentamos desde el Gobierno de Castilla y León".

"Les recomiendo que compren el libro y lo lean también. Es una herramienta magnífica para mejorar en este propósito", ha zanjado.