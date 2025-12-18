Mañueco endurece el discurso contra el "gobierno corrupto" de Sánchez: "Es el envite más duro a la democracia desde el 23-F"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del PP de Zamora, junto al presidente provincial, José María Barrios. JL Leal Ical

El presidente del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha protagonizado este jueves un discurso de total confrontación contra el "gobierno corrupto" de Pedro Sánchez y lo ha tildado como "el envite más duro a la democracia desde el golpe de Estado del 23-F".

Así lo ha manifestado durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Zamora, donde ha acompañado al presidente provincial, José María Barrios. Mañueco ha presentado estas navidades como "especiales" porque en España "estamos atravesando uno de los momentos más graves de nuestra democracia".

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno de España está en "absoluta descomposición" mientras Sánchez "trata de minar, de asediar y de atacar a las instituciones del Estado". Por eso, ha precisado que entiende la "angustia" de los ciudadanos y el "desasosiego" de muchos porque "ya no sabemos lo que ocurre de un día para otro e incluso en el mismo día".

Aunque "hay tantos escándalos", Mañueco ha avanzado que "terminarán más pronto que tarde", ya que "el Estado está funcionando" y porque las instituciones son "mucho más fuertes que el asedio al que les está sometiendo este Gobierno".

También porque, según el presidente autonómico de los 'populares', la Justicia "se va a imponer por encima de cualquier otra cosa". Y cuando eso ocurra, ha aventurado que "muchos mirarán para atrás y sentirán vergüenza". En cualquier caso, ha querido hacer un llamamiento a la "esperanza" porque, a pesar de que la democracia "no estuvo nunca antes tan acorralada y atacada, se está defendiendo y resistiendo".

"La verdad se está abriendo camino y cada uno acabará donde corresponde. El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio", ha garantizado el también presidente de la Junta de Castilla y León.

Elecciones

Lo "especial" de esta Navidad también lo ha achacado a la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas en Castilla y León para el próximo mes de marzo de 2026.

"A las puertas de ese proceso electoral, ante esa degradación absoluta que sufrimos del Gobierno central, quiero romper una vez más con la política de verdad, la buena política", ha incidido.

Y en esta línea ha situado a los alcaldes, alcaldesas y cargos con responsabilidad en el Parlamento autonómico y Gobierno regional como "representantes de esa política de verdad, la de gestión del día a día y la que se aleja del ruido y se acerca a las personas".

Una política llevada a cabo por el PP que, para Mañueco, "no se alimenta del enfrentamiento sino del servicio público y no vive de prometer sino de realizar y transformar las cosas".

Por todo ello, ha considerado que en la Junta de Castilla y León se está realizando una "buena gestión" con la que pueden sentirse "orgullosos" y, para refrendar este pensamiento, ha recordado que la Comunidad es "medalla de plata" en sanidad y "oro" en educación, servicios sociales, atención a la dependencia y a las personas mayores.

Todo ello mientras la economía de Castilla y León "sigue creciendo" en el Producto Interior Bruto (PIB), aumenta la producción industrial y las exportaciones de la industria agroalimentaria. "Además lo hacemos con los impuestos más bajos de la historia", ha añadido.

Ante ello, no obstante, ha asegurado que no se conforman y por eso ha insistido en su posición de ser "ambiciosos" hasta conseguir que la Comunidad sea una de las tres mejores de España para vivir.

"Un reto ilusionante y muy inspirador. No es un reto fácil, pero por eso lo queremos hacer. Por eso creemos en una política que marca el rumbo, que tiene las ideas claras de lo que hay que hacer. Una política que habla de derechos pero también de que tenemos que realizar esfuerzos. Una política que no busca el aplauso momentáneo, sino que lo que buscamos son resultados duraderos", ha sentenciado.