Mañueco activa la maquinaria electoral para conseguir una "gran mayoría": Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el Comité Ejecutivo Autonómico del PP. Leticia Pérez / ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado hoy el pistoletazo de salida oficial a la precampaña electoral con la constitución de sus equipos de trabajo, bajo la dirección de Isabel Blanco como coordinadora de campaña.

Mañueco ha elogiado el “talento, experiencia y ganas” de la también vicepresidenta de la Junta, asegurando que ya demostró su "capacidad en la organización y liderazgo de las elecciones europeas, con un magnífico resultado. No te vamos a pedir menos que eso”, indicó.

Tras el Comité Ejecutivo Autonómico, Mañueco ha llamado a la movilización para lograr una "gran mayoría" y ganar las elecciones "con fuerza y con holgura" para consolidar su proyecto de Comunidad frente a la "degradación absoluta" del Gobierno central.

Durante su intervención en Valladolid, el líder de los populares ha asegurado que estas Navidades son muy especiales por dos motivos, el primero de ellos porque España atraviesa "uno de los momentos más graves de nuestra democracia".

No obstante, ha enviado un mensaje de confianza en el sistema judicial y en la fortaleza de las instituciones, vaticinando que "la verdad se abrirá camino" y que la situación actual en el Ejecutivo nacional terminará "más pronto que tarde".

Mañueco ha reivindicado la gestión de su Gobierno, destacando los "oros" obtenidos en Educación y Servicios Sociales, así como la "plata" en Sanidad.

Sin embargo, el presidente ha querido ir más allá de los logros actuales apuntando al reto para el futuro de colocar a Castilla y León en el podio de las tres mejores comunidades autónomas del país.

Para ello, ha recordado el plan basado en nueve ejes estratégicos y cuarenta indicadores externos y verificables que servirán para medir el progreso real de la comunidad.

El presidente también ha fijado como prioridades para la próxima legislatura la reducción de la tasa de paro juvenil, la mejora de las listas de espera quirúrgicas y el incremento de la inversión por habitante en materia de vivienda.

La segunda razón por la que estas Navidades son especiales según el presidente Mañueco es que, en Castilla y León, está a las puertas de las elecciones en el mes de marzo.

Por ello, ha querido romper una lanza por la "política de verdad, que se aleja del ruido y se acerca a las personas", una gestión de la que ha transmitido a su equipo, "podemos sentirnos orgullosos".

Comité de campaña

Isabel Blanco será la directora de campaña, asumiendo el mando de un organigrama que cubre todas las áreas operativas, desde la estrategia de presidencia hasta la movilización en el territorio.

En el núcleo central de la organización, Susana Hernández se ocupará de la campaña del presidente, mientras que Paloma de Bonrostro ejercerá como gerente de campaña.

El diseño de las propuestas políticas queda en manos de Leticia García, responsable del programa, e Inmaculada Encinas en el área de argumentarios.

Por su parte, la organización de los actos públicos y la movilización recae en Javier Lacalle y Asunción Mayo, mientras que Bienvenido de Arriba se encargará del mailing.

El equipo refuerza su presencia digital con Carolina Valbuena en movilización y Andrea Ballesteros en redes sociales. En el apartado técnico y de prensa, la comunicación estará dirigida por Pelayo Fernández y Carlos Paramio, mientras que Rosa Esteban y Ricardo Gavilanes asumirán la asesoría jurídica.

Otros puestos clave incluyen a Luis Domingo González en la coordinación de interventores y apoderados, y a José Manuel Hernando y Elena Rincón al frente del voto exterior y por correo. Además, Mª José de la Fuente y Ángeles Prieto gestionarán los actos sectoriales.

Para la coordinación en las nueve provincias de la Comunidad, el partido ha designado a Juan Pablo Martín (Ávila), Andrea Ballesteros (Burgos), Ricardo Gavilanes (León), Roberto Martín (Palencia), David Mingo (Salamanca), Miguel Ángel de Vicente (Segovia), José Manuel Hernando (Soria), David Frontela (Valladolid) y Víctor López (Zamora). Estos coordinadores locales serán el enlace directo del comité en cada territorio para afrontar el próximo proceso electoral.