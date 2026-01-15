Guijuelo vuelve a Fitur con su gastronomía, productos locales, eventos y un hermanamiento muy especial

El Ayuntamiento de Guijuelo estará un año más presente en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema, Madrid. La localidad contará con un stand propio en el Pabellón B, en la misma ubicación que en ediciones anteriores, donde se llevarán a cabo diversas actividades de promoción de su gastronomía y productos locales.

Entre las acciones previstas se incluyen degustaciones, showcooking y maridajes, así como un hermanamiento gastronómico con Jerez de la Frontera, Capital Gastronómica Española de 2026.

Además, Guijuelo volverá a colaborar con otras entidades turísticas y gastronómicas, como Pinhel, la Red de Cooperación Vía de la Plata, DOP Sierras de Salamanca y la Ruta del Vino Sierra de Francia, desarrollando actividades conjuntas que potenciarán la visibilidad de la localidad y de la región.

El Ayuntamiento también aprovechará la feria para dar a conocer algunos de los eventos más destacados de 2026 en Guijuelo, entre ellos la Feria Taurina, la Gala del Deporte y Juventud, las XL Jornadas de la Matanza Típica, la concentración de motos Pata Negra, así como proyectos educativos vinculados al IES Vía de la Plata.

Stand de Guijuelo

Además, se presentarán nuevas propuestas culturales y deportivas, como el I Duatlón y el Jarana Music Festival.

Por último, Radio Guijuelo ofrecerá programación especial en directo desde Fitur, acercando a los oyentes todo lo que suceda en el stand y las actividades que se desarrollen durante la feria.