Donde suenan villancicos y huele a chocolate: Mojados enciende una Navidad para sentirla en familia

Mojados ya vive la Navidad. El Ayuntamiento ha dado a conocer su Programa de Navidad 2025/2026, una propuesta extensa y diversa que se prolongará durante más de un mes, desde el encendido de luces el 5 de diciembre hasta la cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero. Talleres infantiles, torneos deportivos, música, teatro, visitas culturales, actividades benéficas y espectáculos luminosos convertirán al municipio en epicentro festivo de la comarca.

El arranque oficial será el viernes 5 de diciembre, con una doble cita: por la mañana, el programa Protteccyl CIMBSE acercará a escolares y vecinos la formación en autoprotección y gestión de emergencias. Y por la tarde, a las 19.00 horas, la Coral Villa de Mojados acompañará el tradicional encendido de luces y del gran árbol en la plaza de San Juan, con reparto de chocolate para los asistentes. Una hora después, comenzará el espectáculo de luz y sonido que estrenará la iluminación navideña del municipio.

El deporte será uno de los protagonistas del programa. Entre el 6 y el 8 de diciembre, el Campo de Fútbol 11 acogerá el V Torneo de Navidad de Fútbol 7 para categorías prebenjamín, benjamín y alevín, con chocolate para todos los jugadores. El día 13, habrá también torneo con parrillada organizado por los alumnos de 4.º de ESO. Y para cerrar el año, el pabellón será escenario del II Torneo de Navidad de Fútbol Sala el 27 y 28 de diciembre.

La cultura y la literatura también tendrán su espacio. El viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas, Marta García Toquero presentará su libro Pequeños Grandes Pasos en la Biblioteca. El sábado 20, Producciones Kinser traerá al Auditorio la obra infantil Perdidas por el Teatro, con entradas anticipadas desde 3 euros. Y el Centro Cultural se vestirá de villancicos con la Coral Villa de Mojados en los conciertos del 25 y el 27 de diciembre.

Uno de los días más esperados será el domingo 21 de diciembre, con la llegada de Papá Noel a la Plaza de San Juan. Desde las 18.30 horas habrá talleres infantiles, luces y cuentos navideños, y a las 20.30 horas, Papá Noel recorrerá las calles acompañado de Club Motomoja2, con reparto de chocolate y sopas de ajo. Se instalará además el Mercado Navideño, que volverá el 3 de enero con la presencia del Cartero Real.

Las actividades solidarias ocuparán un lugar destacado. El 22 de diciembre se celebrará una Masterclass benéfica de zumba y fitness a favor de la Asociación Española contra el Cáncer Infantil, con sorteo de productos locales. También se realizarán talleres de manualidades organizados por Cruz Roja Juventud, con plazas limitadas y dirigidos a escolares.

La programación incluye, además, la tradicional San Silvestre el 31 de diciembre en el Parque del Chorrero; visitas guiadas al concurso de fachadas navideñas; una gymkana literaria para jóvenes; un taller de música para los días 29 y 30; y el Día de Puertas Abiertas de la Biblioteca Municipal para los más pequeños, con sesiones de lectura compartida.

La Navidad se despedirá en Mojados con la Cabalgata de los Reyes Magos, el domingo 5 de enero. A las 17.30 horas, Sus Majestades visitarán la residencia de mayores y, a las 18.30 horas, partirán desde el campo de fútbol hasta la plaza de San Juan, acompañados por la batucada Bubaloo, carrozas decoradas y reparto de chocolate, bailes, roscón y regalos. Los alumnos de 4.º de ESO celebrarán la tradicional rifa solidaria para financiar su viaje de fin de curso.

Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a participar activamente en un programa que, según indican, “viene cargado de actividades para todos los públicos”. Las inscripciones y la información detallada se gestionan desde el Centro Joven o a través del teléfono 670 30 55 13.