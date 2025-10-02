“Declaro prohibido aburrirse”: Mojados da el pistoletazo de salida a sus fiestas más esperadas con sus reyes y reinas

Mojados ya está de fiesta. Con la música de la banda El Pendón y las ganas inmensas por ser una de las últimas fiestas del ‘verano’ en la provincia de Valladolid, la localidad ha dado este jueves el pistoletazo de salida a sus celebraciones en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Desde primera hora de la tarde, el ambiente ha ido creciendo en torno a la recepción oficial en el Ayuntamiento, donde autoridades, quintos, vecinos y curiosos se reunieron para acompañar a las nuevas reinas y reyes de 2025 en un recorrido que, casa por casa, fue sumando emoción y aplausos.

Arranca en la iglesia con los reyes y reinas del pasado año que van recorriendo el pueblo en busca de sus sustitutos. Padres y madres orgullosos, pero sobre todo, los abuelos y abuelas, que recuerdan sus tiempos mozos por las calles mojadenses.

La comitiva municipal, arropada por el sonido de los clarinetes, trompetas y tambores, ha ido avanzando por las calles que están engalanadas con banderines y balcones festivos.

Todo ello entre sonrisas y pañuelos al aire, los protagonistas recibieron el cariño de su pueblo, siendo EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, testigo de todo ello.

Elisa Pinilla Cobos, Yaiza Martín Velasco, Tania del Pozo Benito, Adrián Díez Lozano, Diego Casado Catalina y Andrés Núñez Álvarez han sido los protagonistas del día. Ser rey y reina de un pueblo, es decir, todo un embajador es todo un orgullo y sus caras han dado fe de ello durante el recorrido.

“Es un orgullo representar a mi pueblo como reina en estas fiestas”, confesaba radiante Elisa Pinilla Cobos, minutos antes de ser coronada, quien añade que “dicen que lo mejor se deja para el final, y Mojados demuestra que siempre merece la pena esperar”.

[AQUÍ PUEDES CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS MOJADOS 2025

La misma ilusión compartían sus compañeros. “Deseo que disfrutemos cada momento juntos, riendo, bailando y creando recuerdos inolvidables”, añadía Yaiza Martín Velasco, para rematar con un “que estas fiestas sean tan especiales como nuestro pueblo y tan grandes como la ilusión que siento por vivirlas con todos vosotros”.

Mientras que Tania del Pozo Benito resumía el sentir general con un “muy feliz y agradecida” por el honor recibido.

Entre los chicos, tampoco faltaron las palabras emocionadas. “Vecinos de Mojados, ya están aquí, las mejores fiestas del mundo”, proclamaba Diego Casado Catalina con un grito de ¡Viva la Virgen del Rosario! al que pronto se unieron decenas de gargantas.

“Es una gran oportunidad representar a nuestro pueblo en estas fiestas tan esperadas. Estos días no son solo para celebrar, sino para compartir risas, abrazos y buenos momentos con la gente que nos rodea”, agregó.

“Declaro prohibido aburrirse”, bromeaba Andrés Núñez Álvarez, mientras que Adrián Díez Lozano apelaba a la esencia de la celebración: “Es el momento que llevamos esperando todo el año, ahora solo queda disfrutarlo como sabemos y hacer que este año sea igual de especial que siempre”.

Coronación y pregón

El acto ha continuado con el izado solemne de la bandera en la Plaza de Castilla y ha alcanzado su punto álgido en la Plaza de San Juan, donde tuvo lugar la esperada coronación de reyes y reinas.

Aplausos, vítores y alguna que otra lágrima acompañaron a los nuevos representantes de la juventud mojadera, quienes recibieron la banda y la corona como símbolo del inicio de unas fiestas que se alargarán durante todo el fin de semana y algo más.

La emoción ha dado paso a la palabra en el pregón de Luguillas Cubero Catalina, mujer muy querida en el municipio por su dedicación a la biblioteca local desde 1984 hasta su reciente jubilación.

Su discurso, cargado de recuerdos, ha arrancado ovaciones al recordar cómo la lectura y la cultura han sido parte esencial de la vida comunitaria. El grupo Scherzo Música de Cámara puso la nota musical.

Mojados, pueblo abierto

El alcalde, Adolfo López, no quiso desaprovechar la ocasión para invitar a vecinos y visitantes a vivir las fiestas “con ganas, pero también con precaución, especialmente en los actos taurinos”.

Además ha recordado el carácter acogedor del municipio: “Somos un pueblo que durante estos días recibe a cientos de visitantes, que sin duda se van recordando lo bien que han sido tratados. Seguid poniendo el nombre de Mojados en el lugar alto que se merece”.

Las celebraciones continuarán este viernes con el esperado concurso a la mejor peña ornamentada. Desde la Plaza de Toros, autoridades, jurado, reyes y reinas, peñistas y vecinos recorrerán las calles acompañados de la música de El Pendón en una de las citas más coloridas y divertidas de las fiestas.

En Mojados, todo está ya preparado. Las calles huelen a fiestas y las peñas han abierto sus puertas. Aunque ha habido que esperar al mes de octubre, sin duda, son las fiestas más esperadas.