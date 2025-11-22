Mojados: revive la historia tras los pasos de Carlos V en el siglo XVI

Una ruta histórica digital, un museo y un aula didáctica esperan al visitante en Mojados para emprender un apasionante viaje al siglo XVI en torno a la figura de Carlos I de España y V de Alemania, el emperador más poderoso del Renacimiento.

El aula didáctica, inaugurada en 2022, supuso un importante complemento a la oferta que, desde el Museo de Carlos V, se pone a disposición de los visitantes del municipio.

Esta sala permite a los asistentes realizar diversas actividades como recrear la imagen en los espejos del castillo, construir un árbol genealógico, cocinar recetas del siglo XVI, vestirse como los infantes o hacerse una foto en el trono. También pueden escucharse los instrumentos de época, observar las estrellas y constelaciones de 1517 o vivir una batalla en el barco de Carlos V.

El hecho histórico ha propiciado la creación de una interesante Aula Didáctica sobre Carlos V y su época.

Ruta Digital

La Ruta Digital, a través de las nuevas tecnologías, permite que el visitante pueda vivir en primera persona el mismo recorrido que llevó a cabo el propio Carlos V a sus 17 años en su primera entrada al municipio de Mojados junto con su comitiva.

Es una visita basada en aplicación web para dispositivos móviles, con localizaciones a través de códigos QR, con audioguía en dos idiomas, música de fondo y efectos especiales, de tal manera que consigue que la visita se convierta en una experiencia sensorial, a través de los momentos históricos y de la información descrita por el mismo cronista Laurel Vital que transmitió la llegada de Carlos V a Mojados aquel día 11 de noviembre de 1517.

La celebración de la llegada de Carlos V convierte a Mojados en una vibrante y colorido escenario.

En los monumentos o recursos turísticos más destacados de la ruta, se encuentran las placas identificativas con códigos QR que nos llevarán, a través de audios, a vivir una experiencia sensorial única y novedosa en el proyecto de unificación del turismo y las nuevas tecnologías.

Esta Ruta Turística tiene la intención de hacer vivir una experiencia a la vez que mostrar, a visitantes y locales, los edificios y monumentos más emblemáticos de Mojados, a través de una experiencia llamativa y diferente.

Museo de Carlos V

El Museo de Carlos V es el primer museo de España dedicado a Carlos I de España y V de Alemania de forma exclusiva, con una apuesta que combina tradición e historia con las nuevas tecnologías.

Museo Carlos V

La propuesta museística invita a los visitantes a interactuar, aprender y divertirse gracias a las nuevas tecnologías entre las que se incluye realidad aumentada, paneles interactivos y audiovisuales y su propia aplicación con la que se podrá “aprender jugando a través del móvil”. Una figura hiperrealista en tamaño real de Carlos V a la edad de 17 años da la bienvenida al museo, que cuenta con tres áreas temáticas, ‘Vida y ceremonial’, dedicada a la persona de Carlos de Habsburgo y su genealogía, herencia y la colonización del imperio, ‘Siglo XVI’, que ubica al visitante en la época en que vivió el monarca y la tercera área compuesta por el Carlos guerrero y viajero que ofrece al visitante un paseo por sus grandes batallas y enemigos, así como sus principales viajes a España.