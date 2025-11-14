Carlos V, joya de la corona en Mojados: "El turismo goza de buena salud aquí. Merece la pena visitar nuestro pueblo"

Adolfo López, alcalde de Mojados, junto a Pilar en el stand de Intur de la localidad vallisoletana

Mojados ha estado muy presente en la 28ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior Intur que se está celebrando en la Feria de Valladolid entre el 13 y el 16 de noviembre, y otra vez lo ha hecho con un stand propio.

Carlos V guía el camino de una localidad vallisoletana que cuenta con una riqueza histórica y patrimonial única y que no se cansa de innovar con el fin de proporcionar recursos a los turistas que se quieran pasar por el lugar.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se pasa por el stand de Mojados para hablar con su alcalde, Adolfo López, que nos cuenta como está el municipio, en busca de que cada vez más gente conozca todas las bondades del lugar.

Más de diez años en Intur y Carlos V

“Llevamos más de diez años participando en esta feria. Hemos estado por recreaciones, por nuestro amplio patrimonio y mostrando toda nuestra oferta cultural a lo largo de todo este tiempo”, afirma el alcalde de Mojados.

Adolfo López señala que esta oferta cultural, además de la natural, pero “la joya de la corona es nuestra recreación de Carlos V, el museo dedicado al emperador y nuestra aula didáctica además del Escape Room”, afirma Adolfo López.

Un proyecto, este del Escape Room, en el que la localidad vallisoletana fue pionera y que sigue desarrollándose, además de esa oferta natural de senderos y patrimonio.

El turismo en el lugar

“En lo que tiene que ver con el turismo, goza de buena salud en Mojados. Siempre hemos llenos y todo lo que hacemos suele traducirse en éxito”, añade el alcalde.

Mojados se plantea aunar Museo de Carlos V con Aula Didáctica y desarrollar ese Escape Room, de forma unida para una “experiencia amplia a través del emperador” en un proyecto que “está en mente”.

“Queremos seguir mejorando, dando una oferta que se adecúe a los tiempos para mostrar a los visitantes todo lo que es Mojados y lo que tenemos. Merece la pena visitar Mojados”, finaliza el alcalde.