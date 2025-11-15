Castilla y León, turismo rural de calidad y Posadas Reales

La Junta de Castilla y León está presente en la feria Intur 2025 con un stand institucional en el que recoge la oferta turística de la Comunidad. El turismo rural, en el que Castilla y León ocupa un puesto destacado en España, siendo una de las Comunidades que se encuentran a la cabeza en este tipo de turismo, tiene un espacio específico, donde se muestra la oferta de turismo rural de calidad, con la marca de excelencia Posadas Reales.

Estas Posadas Reales muestran, en un espacio del stand, la oferta de estos establecimientos de calidad del turismo rural, y desde aquí invitarán a los visitantes a conocer esta marca de excelencia turística de Castilla y León.

Desde 2003 la marca de excelencia turística Posadas Reales de Castilla y León ha sido la referencia del turismo rural de calidad de la comunidad y ha mantenido una oferta competitiva y numerosa de alojamientos (Posadas y hoteles rurales de 4 o 5 estrellas).

Posada Real Quinta San Jose, en Piedralaves (Ávila).

Más de 30 establecimientos que además de la variedad arquitectónica y patrimonial de sus edificios (molinos, monasterios, castillos, palacios, casonas, fincas, etc.) han creado destino en sus respectivos territorios complementando un servicio excelente, con una oferta gastronómica de gran nivel y una oferta variada de actividades.

En la marca podemos encontrar servicios adaptados a todos los segmentos de clientes: Turismo senior, parejas, grupos de amigos, familias, viajeros con mascota, accesible, etcétera, y una oferta complementaria que incluye desde el enoturismo en las rutas del vino, hasta turismo de salud con spas y balnearios, pasando por el turismo activo, senderismo, parques de cuerdas, rutas a caballo, piraguas, quads, vuelos en globo, ciclo turismo, etc.

También supone una opción inmejorable para el turismo lento (turismo slow). Simplemente descansar rodeados de naturaleza en parajes únicos, aprovechando sus instalaciones para descubrir la riqueza cultural y natural de las comarcas de Castilla y León, degustar la gastronomía local o relajarse en una piscina, un jardín o un cálido salón con chimenea.

Sierra de Béjar y de Candelario.

Las Posadas Reales son establecimientos idóneos para una escapada romántica y para celebraciones, reuniones de trabajo o concentraciones deportivas y lúdicas.

A estas ventajas se une la apuesta por la sostenibilidad de la marca implementando desde la instalación de cargadores para vehículos eléctricos o las medidas de ahorro de energía y compensación de CO2, hasta la creación de huertos para autoconsumo o el apoyo a los productores locales.

Desde recoletas Posadas de tan sólo 4 habitaciones, hasta amplios establecimientos de más de 60 plazas.

Posada Real Los Templarios, en Ucero (Soria).

Patrimonio natural

Una vez alojados en las Posadas Reales o en cualquiera de los más de 4.000 establecimientos de turismo rural de Castilla y León (casas, posadas y hoteles rurales), es el momento de disfrutar de nuestro patrimonio natural, pues Castilla y León es uno de los territorios europeos con mayor riqueza natural, y este producto turístico es incomparable.

Para garantizar la conservación de la naturaleza de la comunidad, la Junta de Castilla y León creó en 1991 la Red de Espacios Naturales (REN), en la que actualmente se integran 33 Espacios Naturales Protegidos por sus valores ecológicos, geológicos y paisajísticos.

Las Médulas (León), Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Además, Castilla y León cuenta con 10 de las 48 Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO que existen en España, que da idea de la importancia que el desarrollo sostenible tiene en nuestra Comunidad.

Y por último tenemos que destacar la importancia del Geoparque de Las Loras que ocupa parte del norte de las provincias de Burgos y Palencia, es el único Geoparque Mundial reconocido por la Unesco en Castilla y León.

Casa-museo Satur Juanela, en La Alberca (Salamanca).

Una gran parte de estos Espacios Naturales son accesibles a través de una red de senderos, que, con diferentes intereses, te sumergen en una experiencia de atractivo histórico, paisajístico, combinando turismo, contacto con la naturaleza, cultura y deporte.

Castilla y León es uno de los mejores territorios para disfrutar de la Naturaleza y del Turismo Rural y Activo. Hacer turismo rural en Castilla y León es visitar y conocer sus pueblos llenos de patrimonio, cultura y costumbres, es volver al origen, experimentar lo auténtico, sentir la tradición y saborear la historia y para vivir esta experiencia Castilla y León es, sin lugar a duda, el mejor destino posible. Te invitamos a descubrirlo.