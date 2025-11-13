Catedral, río Duero y sostenibilidad: Zamora muestra su oferta turística en Intur como destino de experiencias únicas

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, ha asistido a la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que se celebra desde hoy hasta el 16 de noviembre en la Feria de Valladolid.

La feria busca dar a conocer las nuevas oportunidades del turismo de interior como motor de dinamización de las economías locales y como alternativa a los destinos masificados.

Este primer día ha estado dedicado a los profesionales del sector, bajo el formato Intur Negocios, diseñado para facilitar el contacto directo entre oferta y demanda turística mediante reuniones, presentaciones y actividades orientadas al desarrollo empresarial.

En esta edición participan 72 touroperadores de veinte países de Europa, América y Asia, así como 29 expositores de 14 provincias españolas y Portugal.

Zamora muestra su riqueza patrimonial, natural y gastronómica, destacando un turismo sostenible y diverso. El concejal Christoph Strieder mantendrá reuniones con empresas nacionales e internacionales especializadas en turismo patrimonial, presentando proyectos como la posibilidad de visitar la cubierta y la torre de la Catedral, “una experiencia accesible para todos los públicos”.

Además, Strieder también ha aprovechado para poner en valor otros atractivos de la ciudad, como la exposición de Las Edades del Hombre, abierta hasta abril, y el patrimonio industrial ligado al río Duero, especialmente las aceñas y fábricas de harina, que se incorporan en la planificación de rutas turísticas innovadoras.

La sostenibilidad y el respeto al medioambiente serán otros ejes centrales de la promoción. Zamora cuenta con ventajas competitivas gracias a iniciativas como 'Renaturaliza' o 'Zamora Paisaje Cultural', que refuerzan su oferta de experiencias responsables y alineadas con las tendencias actuales del turismo de interior.