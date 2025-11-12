Segovia invita a mirar al cielo en Intur con una propuesta centrada en el histórico eclipse total de sol de 2026

Todo está preparado para que Turismo de la Provincia de Segovia participe desde mañana jueves en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se celebra en Valladolid.

La Diputación acude a esta cita con una propuesta innovadora que invita a descubrir el territorio “desde una nueva perspectiva”: la del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026.

Es uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo y que tendrá a Segovia como uno de los mejores lugares del planeta para contemplarlo.

El fenómeno se ha convertido en el eje de la estrategia de promoción turística que impulsa el Área de Turismo de la Diputación desde hace meses. Su objetivo es aprovechar esta oportunidad única para posicionar a Segovia como un destino de interior sostenible, diverso y de calidad, con el cielo como hilo conductor.

Durante la jornada profesional INTUR Negocios, que se celebrará mañana jueves 13, el equipo de Turismo provincial mantendrá encuentros con agencias, turoperadores y profesionales del sector.

Además de presentar los avances del plan provincial vinculado al eclipse 2026, en el que ya participan distintos municipios y empresas del territorio.

El viernes, a las 13:00 horas, tendrá lugar la presentación institucional de Turismo de la Provincia de Segovia, concebida de forma especial para esta edición.

Será un acto “vivo y emotivo”, que combinará información, creatividad y emoción para transmitir la energía con la que la provincia encara este proyecto colectivo.

Tras la presentación, los asistentes podrán disfrutar de ‘Birra Láctea’, una original degustación que unirá astronomía y producto local gracias a la colaboración con cerveceros artesanos del nordeste segoviano, bajo el sello Ecoturismo Nordeste de Segovia.

Sabor, artesanía y paisaje

El estand de Segovia, de 150 metros cuadrados y ubicado en el pabellón 2, será un espacio expositivo dinámico que combinará sabor, artesanía y paisaje. Durante las cuatro jornadas de feria, el público podrá participar en catas, talleres, demostraciones y presentaciones que mostrarán la esencia del territorio.

Las degustaciones de miel, cerveza artesanal, embutidos, dulces típicos y productos agroalimentarios de empresas locales convivirán con un taller de cantería y actuaciones musicales ligadas al ecoturismo del nordeste segoviano.

Además, los municipios de Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza contarán con presencia destacada, cada uno con material propio y propuestas turísticas específicas.

“El objetivo es mostrar la diversidad de una provincia que combina patrimonio, naturaleza y gastronomía, y que ofrece una forma de viajar más pausada, auténtica y conectada con el territorio”, destacó el diputado de Turismo, Javier Figueredo.