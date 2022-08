El Grupo de Rescate de Castilla y León auxilia a un montañero en Cantabria

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxilado a un montañero enriscado en el Alto de Cubil del Can (Cantabria). La intervención se ha llevado a cabo a las 14.42, cuando el 1-1-2 Cantabria ha avisado al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León de que un montañero necesita ser rescatado en el Alto de Cubil del Can, una zona de montaña limítrofe entre Cantabria y León. Indicaban desde el Centro de Emergencias de Cantabria que su helicóptero no puede llegar debido a la niebla.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha hecho cargo de la evacuación del afectado, y movilizó al Grupo de Rescate al lugar.

Una vez allí, los rescatadores accedieron hasta la víctima en vuelo estacionario y, de la misma manera, evacuaron al montañero enriscado. El afectado no necesitó asistencia sanitaria, por lo que el helicóptero de rescate trasladó al afectado hasta lugar seguro, en el puerto de San Glorio.

