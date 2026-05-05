Esperanza para los pacientes con cáncer de próstata: dos ensayos internacionales traen terapias innovadoras al Clínico

El gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, José Antonio Arranz, junto a representantes de los servicios clínicos relacionados, informa de la participación del centro hospitalario en dos ensayos clínicos internacionales en tratamiento del cáncer de próstata, este martes Eduardo Margareto ICAL

En un hito significativo para la oncología de Castilla y León, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid se ha sumado a dos ensayos clínicos internacionales que representan esperanza para los pacientes con cáncer de próstata avanzado.

Estos estudios, denominados Stampede 2 y De-Escalate, se plantean con el fin de optimizar los tratamientos disponibles y avanzar hacia una atención más personalizada de los pacientes.

Gracias a esta incorporación, enfermos de toda la comunidad que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de terapias innovadoras, más personalizadas y con potencial para mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida.

El gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, José Antonio Arranz, ha sido el encargado de presentar este nuevo hito este martes, acompañado junto a los jefes de servicio de Oncología Médica Diego Soto de Prado y Urología, Jesús Calleja.

También han participado la jefa de servicio de Oncología Radioterápica, Patricia Diezhandino, Medicina Nuclear, Ricardo Ruano, y Ricardo Sánchez-Escribano, especialista en Oncología Médica y responsable de estos ensayos.

Un salto cualitativo

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en varones en España y supone una carga sanitaria relevante, especialmente asociada al envejecimiento de la población.

Aunque los avances terapéuticos de los últimos años han mejorado de forma notable la supervivencia, los casos en estadio avanzado hormonosensible siguen requiriendo tratamientos complejos, intensivos y un seguimiento muy especializado.

Ante este escenario, la participación del Hospital Clínico en los ensayos Stampede 2 y De-Escalate supone un salto cualitativo que coloca al centro vallisoletano entre los referentes internacionales en investigación oncológica.

Stampede 2

Stampede 2 es la continuación de una de las plataformas de investigación más exitosas en cáncer de próstata a nivel mundial. Iniciada en 2005, su primera fase reunió a cerca de 12.000 participantes y sus resultados han modificado de manera decisiva los estándares de tratamiento.

En su nueva etapa, el Hospital Clínico abordará dos brazos específicos: el primero de ellos, el Brazo S, que analizará el papel del tratamiento dirigido a las metástasis en pacientes con baja carga metastásica.

Y el Brazo P, que evaluará nuevas opciones terapéuticas mediante radioligandos dirigidos al antígeno prostático específico de membrana (PSMA), una proteína que se sobreexpresa en las células cancerosas, especialmente en pacientes con peor pronóstico.

De-Escalate

Por su parte, el ensayo De-Escalate, promovido por la prestigiosa European Organisation for Research and Treatment of Cancer (Eortc), representa una aproximación innovadora y centrada en el paciente.

Este estudio evalúa la posibilidad de reducir o suspender temporalmente el tratamiento en aquellos enfermos que obtengan una respuesta especialmente favorable.

El objetivo es mantener un adecuado control de la enfermedad al mismo tiempo que se minimizan los efectos secundarios y se mejora sustancialmente la calidad de vida.

La Eortc cuenta con más de 60 años de experiencia y ha desarrollado alrededor de 1.600 estudios que han cambiado la práctica clínica en múltiples tumores.

Alcance autonómico

Todo este esfuerzo solo es posible gracias al trabajo coordinado de los diferentes servicios del hospital, que desde hace más de una década operan como comité de tumores oncológicos. Una de las grandes ventajas de esta participación es su alcance autonómico.

Los ensayos no están limitados a pacientes del Área de Salud Valladolid-Este, sino que están abiertos a enfermos de otras áreas sanitarias de Castilla y León, favoreciendo una atención más equitativa y democratizando el acceso a investigación clínica de excelencia.

Tanto Stampede 2 como De-Escalate han superado los exigentes procesos de selección y cuentan con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación Médica del Área de Salud Valladolid-Este.

Reclutamiento en mayo

Según ha informado el hospital, el reclutamiento de pacientes adecuados comenzará este mismo mes de mayo, lo que convierte la noticia en una oportunidad inmediata y tangible para aquellos que se estimen candidatos.

Para los pacientes y sus familias, estos ensayos suponen la posibilidad real de recibir tratamientos de última generación, con seguimiento estrecho por parte de un equipo altamente cualificado, dentro de un marco de seguridad y rigor ético.

Al mismo tiempo, su participación contribuirá al avance del conocimiento en una patología que afecta a miles de hombres cada año.

Con esta iniciativa, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid refuerza su compromiso con la investigación biomédica, la innovación terapéutica y la mejora continua de la atención oncológica.

No solo se sitúa a la altura de los grandes centros europeos, sino que pone a sus pacientes en el centro de la vanguardia médica, abriendo una ventana real de esperanza y nuevas posibilidades en la lucha contra el cáncer de próstata.