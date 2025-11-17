Un corazón, a contrarreloj: del aeropuerto al Hospital Clínico de Valladolid en 12 minutos para salvar una vida
La rápida intervención de la Benemérita permitió que el equipo médico iniciara la intervención sin demora.
La Guardia Civil de Valladolid ha participado, en la noche del pasado 13 de noviembre, en una intervención urgente y vital, para escoltar el traslado de un corazón desde el Aeropuerto de Villanubla y hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, como ha podido saber este periódico.
El dispositivo se activó a las 22:42 horas, cuando la central 062 comisionó a una patrulla de la Guardia Civil para prestar servicio en la llegada de un vuelo procedente de otra comunidad autónoma que transportaba el órgano destinado a un trasplante.
Una ambulancia, escoltada por agentes de la Guardia Civil, recorrió el trayecto en tiempo récord para garantizar la máxima rapidez y seguridad. El trayecto duró 12 minutos, como ha confirmado la Benemérita en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Gracias a la actuación, el equipo médico pudo iniciar la intervención sin demora, subrayando la importancia de cada minuto en situaciones críticas.
La operación fue fruto de la eficacia y coordinación de la Benemérita, que demostró una vez más su compromiso con la ciudadanía y su capacidad de respuesta en emergencias de carácter vital.