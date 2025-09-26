Un nuevo acelerador lineal de última generación para el Hospital Clínico de Valladolid en la lucha contra el cáncer

La Gerencia Regional de Salud ha licitado, por un importe de 3.303.300 euros, el suministro e instalación de un acelerador lineal de última generación para el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico de Valladolid.

Una inversión que se incluye en el marco del ‘Programa Castilla y León Feder 2021-2027’ y que supondrá un gran avance para el centro hospitalario vallisoletano.

Debido al área de influencia del Hospital Clínico Universitario, que abarca una población de aproximadamente 800.000 habitantes entre las Áreas Este y Oeste de Valladolid, además de Palencia y Segovia, la renovación permitirá al centro mantenerse a la vanguardia tecnológica.

Todo con el fin de garantizar un servicio de alta calidad dentro del sistema público de salud en una inversión que avanza en la renovación tecnológica de la Oncología Radioterápica en Valladolid.

Tres aceleradores lineales de última generación

Con esto, el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario va a contar así con tres aceleradores lineales de última generación para realizar las técnicas más punteras como la Radiocirugía, Radioterapia estereotáxica conformada cerebral, así como la SBRT o radioterapia estereotáxica extracraneal usando la IMRT y la arcoterapia volumétrica modulada.

Todas estas técnicas, además, se garantizan con los sistemas SGRT o guiado de superficie, que permite visualizar en tiempo real la posición de los pacientes de forma milimétrica.

Esta dotación, junto con las técnicas de braquiterapia que se realizan, permitirán situar al Clínico en uno de los centros punteros a nivel nacional, al poder optimizar los tiempos de tratamiento, incrementar la capacidad asistencial y mejorar la precisión en la administración de las dosis.

La oferta incluirá el suministro e instalación de los equipos necesarios, así como la puesta en funcionamiento del acelerador y la formación del personal, en un periodo máximo de once meses desde la adjudicación.

El pliego indica que se trata de un acelerador lineal multienergético de fotones de altas prestaciones, que se integrará con todas sus funcionalidades en la red de registro y verificación existente en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El equipo tendrá un sistema de guiado por superficie del tratamiento y posicionamiento del paciente, con cámaras de visión estereoscópico o similar y que realice gestión de la respiración en el tratamiento, con capacidad de detección de movimientos del paciente y pausado automático de la irradiación en caso de desalineación.