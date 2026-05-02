Castilla y León tendrá una Academia de Ciencias de la enfermería para impulsar la investigación sobre los cuidados

La Enfermería de Castilla y León avanza hacia la creación de su propia Academia de Ciencias. El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de la Comunidad, representantes de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, Burgos y León y profesionales con trayectoria científica, académica y asistencial han constituido formalmente la comisión promotora de la futura institución.

Un espacio propio para la investigación enfermera

El proyecto nace con la intención de reforzar el papel investigador de la Enfermería y dar más estructura al conocimiento que la profesión viene generando en los últimos años, tanto en el ámbito universitario como en el asistencial. Sus impulsores quieren que la Academia se convierta en un espacio estable de colaboración entre universidad, profesión, investigación y sistema sanitario, con especial atención a la mejora de los cuidados.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, ha destacado que este paso “representa la consolidación de un proyecto que responde al crecimiento científico, académico e investigador que ha experimentado la Enfermería en las últimas décadas”. También ha defendido que “Universidad y Enfermería se unen para impulsar el desarrollo profesional y la innovación a través de la Academia de la Profesión Enfermera”, una institución que, según subrayó, responde “a las necesidades del conocimiento y a la evolución que vive actualmente la profesión enfermera”.

Corporación científica para mejorar los cuidados

La futura Academia se configurará como una corporación de derecho público orientada al fomento, desarrollo y difusión del conocimiento científico enfermero. Entre sus objetivos figuran impulsar la investigación, promover la reflexión científica y ética, transferir conocimiento a la sociedad, fortalecer la formación avanzada y desarrollar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad asistencial y sanitaria.

La comisión promotora iniciará ahora los trámites administrativos para solicitar la creación de la Academia ante la Junta de Castilla y León, conforme al decreto autonómico que regula las academias científicas y culturales. Además, abrirá una ronda de reuniones con universidades privadas, colegios profesionales, sociedades científicas y administraciones públicas para cerrar convenios y líneas conjuntas de trabajo.

Castilla y León se suma al mapa académico enfermero

El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León pondrá a disposición de la futura institución espacios en su sede de Valladolid para facilitar el inicio de su actividad.

La iniciativa supone también un reconocimiento al proceso de transformación académica y científica vivido por la Enfermería en las últimas décadas, marcado por su consolidación universitaria, el crecimiento de la investigación y la incorporación de nuevos ámbitos de especialización. Castilla y León se sumaría así a comunidades que ya cuentan con academias vinculadas a la Enfermería, como Galicia, Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Vizcaya.

El proyecto se registrará próximamente, una vez concluidos los estatutos en los que ha trabajado una comisión promotora formada por más de diez miembros de los colegios profesionales de enfermería de la región. Para Ruiz Forner, esta entidad “plantea una oportunidad futura que impulsará y favorecerá la investigación y el estudio de las ciencias enfermeras y afines”.