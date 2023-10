VÍDEO | CSIF, CCOO y UGT exigen que todas las categorías de Sacyl reciban mejoras salariales: "Decretan y no negocian"

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este martes frente a la Presidencia de la Junta para reivindicar los "incumplimientos" de la Consejería de Sanidad. El presidente del sector de Sanidad de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega, pedía a la Junta que "reconduzca" la situación dado que han tomado decisiones de manera "unilateral" y deben "dejar de excluir de manera evidente a tantas categorías profesionales".

Lamentan que la Consejería pretende aprobar, "de manera forzosa y no consensuada", unas retribuciones inferiores a las propuestas. Y es que recuerdan que no solo las enfermeras y tcae trabajan los sábados sino también otros profesionales y, por ende, "tienen el mismo derecho a cobrar el complemento".

"Hay muchas categorías que hacen guardias y hay que reconocerlo. Las tres organizaciones hemos presentado contrapropuestas a esas decisiones que ni siquiera se han estudiado", critica Vega.

Una reivindicación a la que se sumaba el secretario de acción sindical de UGT, Carlos Arenas, quien ha manifestado su rechazo a la forma de actuar de la Consejería y ha lamentado la "falta absoluta de negociación".

Asegura que estas decisiones afectan a más de 5.000 trabajadores que no tienen reconocido el derecho a un complemento. Y que si esto continúa, provoca que muchos profesionales "se vayan a otras comunidades o fuera del país". Lamenta que no se "puede seguir perdiendo profesionales de la salud por no ser valorados".

Desde CCOO, Ana Rosa ha tildado esta situación como un "nuevo atropello" de la Consejería de Sanidad. "Decreta y no negocia", sentencia. Y es que afirma que siguen "discriminando a trabajadores y a la Comunidad".

El decreto que han presentado está "muy por debajo" de la propuesta llevada a cabo por los tres sindicatos. Aseguran que el no pagar los sábados afecta a más de 60 categorías. Y que a las otras dos se les va a pagar "migajas".

Recuerda que en estos días también trabajan informáticos, celadores, administrativos o técnicos de laboratorio, entre otros. El dinero estipulado es de 21,19 euros cuando trabajan de forma física en sábado, domingo o festivo y guardias especiales de 27,35 euros. Por ello, piden una subida de unos 3-5 euros más la hora y que se pague a quienes no lo hacen.

En este sentido, CSIF, UGT y CCOO presentarán en Mesa General el 10 de octubre sus propuestas para "ser oídos y que la Consejería de Sanidad rectifique su decisión tan discriminatoria".

"Tienen que cumplir la ley que ya hay"

Los sindicatos se han pronunciado sobre la propuesta presentada por el Partido Popular el pasado lunes para garantizar la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad: educación, sanidad y servicios sociales.

Aseguran que están "sorprendidos" de que digan que se garantizará la ley de asistencia sanitaria "cuando ya lo está con la ley general de Sanidad". En este sentido, matizan que lo que deben hacer es "cumplir la que ya hay".

En lo relativo a la reestructuración de Atención Primaria recuerdan que "es lo que hizo Verónica Casado". Y es que CSIF, CCOO y UGT han hablado de contradicciones puesto que en mayo pidieron un grupo de trabajo de Atención Primaria para ver "qué hay que reestructurar y modificar" y les dijeron que "no".

Finalmente, cuestionan que el Gobierno regional solo hace "anuncios publicitarios desde hace tiempo".

