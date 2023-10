Puente musical en La Cueva del Jazz de Zamora: Rival Karma, Project Claudia, Sinestesia y Cuqui Baker

La Cueva del Jazz en Zamora presenta un puente musical con cuatro actuaciones en vivo para estos días. Desde el miércoles 11 de octubre hasta el domingo 15 de octubre, este lugar emblemático se llenará de sonidos que van desde el rock alternativo hasta las versiones más queridas de la escena musical española.

El miércoles 11 de octubre, a las 21.00 horas, La Cueva del Jazz en Vivo tiene el honor de recibir al dúo Rival Karma, que tiene su base en Londres. Estos músicos prometen una noche llena de riffs feroces y ritmos de trance eléctrico que denominan 'Rock Ninja'. Si alguna vez te preguntaste cómo sonaría si The Black Keys y Queens of the Stone Age tuvieran un hijo juntos, esta actuación podría darte una idea. La energía que desprenden estos artistas te mantendrá alerta hasta el último compás de su presentación.

Rival Karma encarna la esencia del rock, fusionando influencias melancólicas del Londres alternativo con la crudeza del rock estadounidense. Su estilo distintivo combina elementos de la herencia francesa y estadounidense de Martin (guitarra) con los matices de herencia italiana de Piergiorgio (batería). Las entradas anticipadas están disponibles por 8 euros, mientras que en taquilla costarán 10 euros.

El viernes 13 de octubre, a las 21.00 horas, los zamoranos Project Claudia subirán al escenario de La Cueva del Jazz en Vivo para presentar las canciones de su último disco, 'Chronicle of the Universal Cycles'. Este trío formado por Claudia (voz y guitarra), Alberto (bajo) y Óscar (batería) se unió con la intención de crear música fresca y variada que abarque géneros como el pop-rock, el blues, el country y el rock sureño.

Con su primer álbum, 'Chasing Dreams', lanzado en 2020, Project Claudia marcó su presencia en la escena musical local, y desde entonces han continuado componiendo y produciendo temas que han dado lugar a su segundo disco, 'Chronicle of the Universal Cycles' (2023), un trabajo más maduro musicalmente que ya está disponible en plataformas digitales y en formato físico. Las entradas anticipadas para este evento están a la venta por 5 euros, y en taquilla se venderán por 7 euros.

El sábado 14 de octubre, a las 21.00 horas, Sinestesia se apoderará del escenario de La Cueva del Jazz en Vivo para llevar al público a un viaje musical a través de los 'himnos' de grupos míticos como Vetusta Morla, Izal, Miss Caffeina, La M.O.D.A., Supersubmarina, Viva Suecia, Leiva, Sidonie, Shinova, Varry Brava, Lori Meyers y muchos más. Este grupo se ha destacado por interpretar las mejores versiones de las canciones más populares que suenan en los festivales de toda España.

La energía y la conexión con el público son elementos clave en cada concierto de Sinestesia, ya que su repertorio está lleno de temas que todos conocen y aman. Las entradas anticipadas para este espectáculo tienen un precio de 10 euros, mientras que en taquilla costarán 12 euros. Prepárate para una noche llena de música pegajosa y diversión desenfrenada.

Para cerrar este puente, el domingo 15 de octubre, a las 19.00 horas, La Cueva del Jazz en Vivo presenta a Cuqui Baker, un artista singular y polifacético con su propuesta de 'folk-rock'. La entrada es libre, y se invita al público a contribuir con una 'entrada inversa' para apoyar a este talentoso músico. Cuqui Baker es conocido por su estilo único que combina elementos del folk y el rock, creando una experiencia musical auténtica y cautivadora.

