La Atención Primaria de Castilla y León exige un pacto: "El sistema sanitario está comprometido"

La Atención Primaria en Castilla y León está siendo el foco de muchos debates. “Tiene un problema generalizado en toda España, pero muy en concreto en esta Comunidad. El futuro de la Atención Primaria y, en general, del sistema sanitario está comprometido y, o se toman medidas, o se asistirá al desmoronamiento”, afirmaba el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig.

Asimismo, aseguraba que existen "gravísimas dificultades", sobre todo estructurales, porque "no solo es en la Atención Primaria sino en todo el ámbito del sistema sanitario". Por ende, asegura que "si no hay debate y un pacto, el modelo sanitario no va a ser viable". Unas declaraciones que ha ofrecido este miércoles en una rueda de prensa para alertar de la situación por la que pasa la Atención Primaria y el crítico futuro al que se enfrentan si no se toman las medidas oportunas.

Casi todos los sanitarios, afirmaba, coinciden en el diagnóstico y el tratamiento pero falta el "impulso decidido y valiente" de los responsables nacionales y autonómicos para poder implementar las medidas necesarias que "eviten el deterioro progresivo del sistema". Además, han aseverado que desde hace tiempo vienen comprobando que el modelo sanitario "está perdiendo capacidad de resolución e insatisfacción".

"Tenemos los mejores médicos del mundo", afirmaba Díaz. Sin embargo, cree que es un momento clave para poder establecer la hoja de ruta que mantenga la "viabilidad" de la Atención Primaria. Para poder llevarla a cabo necesitan "un pacto" entre todos-profesionales, fuerzas sociales y políticos- porque "la salud es lo más importante. El día que la pierdes, pierdes todo". Comenzarán por la Atención Primaria, después con los hospitales y, más tarde, con el sistema sanitario en general.

Para poder organizarlo todo, van a proponer a los grupos políticos de Castilla y León lo que creen que es lo mejor para los ciudadanos. "Llevamos mucho tiempo diciendo que la sanidad es un arma arrojadiza entre partidos políticos y el perdedor de todo esto es el ciudadano, que lo paga. Apostamos por un sistema público y universal", afirmaban desde el Colegio de Médicos. A mayores, ha lamentado que será un "caballo de batalla en las próximas elecciones" y que entre todos "tenemos que hacer un cambio de sistema". Contundente afirmaba: "Si no hay debate y pacto, el modelo sanitario no va a ser viable".

Asimismo, ha salido a debate la relación médico- paciente. Donde garantizan que deben ser los propios ciudadanos quienes se desplacen hasta el centro médico y no viceversa: "El mejor sitio donde se da la asistencia y se desarrolla es en los centros de salud. Hay que intentar que los pacientes vayan al sitio donde les puedes dar la mejor garantía o calidad". Por ello, pide que estén "dotados, equipados y resolutivos, con médicos con opciones de avanzar en su desarrollo profesional. Porque “un médico con dos sillas y un fonendo". Ya que en un consultorio local no puede prestar la misma asistencia que un equipo de atención primaria, integrado por diez médicos, enfermeros y con tecnología adecuada para ser resolutivos: "No tiene comparación".

En este sentido, ha puntualizado que existen muchos consultorios en la Comunidad con pocas cartillas, en concreto un 80%. Teniendo en cuenta que en toda Castilla y León ha habido 3.666 y casi 3.000 tienen menos de 200 cartillas. "Lo que se merecen los ciudadanos es la mejor calidad", matizaba. Y ponía en conocimiento que, por cada centro de salud hay 13,4 consultorios de media. En España, apuntaba, que la media nacional es de 3,3. Por todo ello, señalaban que la mejor asistencia "no se puede dar en los consultorios".

"Si los médicos tienen que estar danzando por las carreteras, no están viendo a pacientes en ese momento" y continuaba explicando que: "No quiere decir que no haya que ir al mundo rural cuando sea necesario, pero para dar una mejor calidad algo habrá que hacer". También ha asegurado que no hablan de "cerrar consultorios" sino de que se sentarán con las fuerzas políticas y decidirán qué es lo mejor para todos.

Por otro lado, han hablado de la importancia de ajustar la oferta de formación MIR en Medicina Familiar y Pediatría, que permita conseguir un equilibro entre el tiempo, las bajas por jubilación y las futuras necesidades de los médicos. En este momento, daba a conocer que varios estudios demográficos señalan que la tasa de reposición está en un 0,7-0,8: "Por cada médico que se jubila, no somos capaces de incorporar a otro".

En la presentación, además del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (CESM) que también preside Díaz Villarig, también estaba representada la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (SocalemFYC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (Apapcyl).

