La Aemet alerta: aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas con granizo en cinco provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en Ávila, León, Segovia y Zamora y solo por lluvias en Salamanca.

En Salamanca, las fuertes lluvias afectarán al Sistema Central y al Sur de Salamanca entre las 08:00 y las 23:59 horas con una precipitación acumulada, en una hora, de 15 mm, añadiendo que esa precipitación acumulada, en 12 horas, podría ser de 40 mm en dichas zonas.

En León se activa el aviso amarillo por lluvias entre las 12:00 y las 23:59 horas en la Cordillera Cantábrica y en El Bierzo con una precipitación acumulada en una hora de 15 mm en ambas zonas.

En Zamora se activa el aviso amarillo por lluvias en Sanabria entre las 12:00 y las 23:59 horas con una precipitación acumulada en una hora de 15 mm.

El aviso amarillo por lluvias, en Ávila, se activará a las 14:00 horas para llegar hasta las 23:59 con una precipitación acumulada en la Meseta, Sistema Central y Sur de Ávila de entre 15 y 25 mm.

Por su parte, en Segovia, el aviso amarillo por fuertes lluvias va a activarse entre las 16:00 y las 23:59 horas en el Sur y la Meseta de Segovia. La precipitación acumulada en una hora podría llegar a los 15 mm.

En lo que tiene que ver con las tormentas, en León, se activa el aviso amarillo entre las 12:00 y las 23:59 horas y podrían ir acompañadas de granizo, sin descartar rachas muy fuertes en El Bierzo y la Cordillera Cantábrica.

Por su parte, en Zamora se activará el aviso entre las 12:00 y las 23:59 horas por tormentas que también podrían ir acompañadas por granizo sin descartar rachas muy fuertes de viento.

En Ávila, según la Aemet, el aviso se va a activar entre las 14:00 y las 23:59 horas en la Meseta, Sistema Central y Sur de Ávila con granizo, sin descartar rachas muy fuertes de viento.

Por último, en Segovia, el aviso por tormentas se va a activar entre las 16:00 y las 23:59 horas. También podrían ir acompañadas con granizo sin descartar fuertes rachas de viento en la Meseta de Segovia y el Sistema Central.