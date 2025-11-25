La revolución de las deliciosas yemas de Santa Teresa inspiradas en Rosalía: "Ha sido una auténtica locura"

Las Yemas de Santa Teresa de Lux y una imagen de Rosalía en la portada de su último disco, en un montaje de EL ESPAÑOL

El último álbum de Rosalía, 'Lux', llegó el 7 de noviembre de 2025 y, en silencio ensordecedor, se convirtió en el disco en español más grande jamás registrado: 42 millones de streams en un día, número 1 mundial, primer álbum hispano en coronar el World Albums Chart como solista. No fue un estreno; fue una aparición. Desde Seúl hasta Lagos, millones escucharon algo que ya no era solo música, sino un auténtico temblor de lo sagrado.

Rosalía abandonó los beats y se entregó al vacío sonoro de la catedral: coros celestiales, campanas que suenan como latidos, arias que se rompen en susurros. 'Berghain' alcanzó el número 1 en 27 países, pero nadie baila ya; todos contienen la respiración. El disco no busca el éxito; busca la eternidad y el mundo parece dispuesto a seguirla. En el corazón de Lux late 'Sauvignon Blanc', casi tres minutos en los que Rosalía se arrodilla ante Santa Teresa de Jesús y alcanza la herida viva de la mística española.

Esa elección de Rosalía por la eternidad y, especialmente, su inspiración profunda en Santa Teresa de Jesús ha inspirado a su vez a la comercializadora de yemas de Santa Teresa, en Ávila, en un homenaje lleno de admiración a la cantante con un lanzamiento in&out muy especial: las Yemas de Santa Teresa De Lux, elaboradas artesanalmente y cubiertas con un delicado velo de Sauvignon Blanc. Se trata de un pequeño gesto de una marca artesanal centenaria rindiendo tributo a una artista inmensa, que, como ella, busca lo eterno en lo verdadero.

"En un momento en que todo parece acelerado, luchamos contra la cultura fast food y reivindicamos el consumo slow, para volver a lo que realmente importa: la autenticidad, la calma y la ternura", señalan desde Santa Teresa. Y el nuevo disco de Rosalía y estas Yemas comparten un mismo espíritu: el de detenerse, sentir y saborear la esencia de lo verdadero. Porque la auténtica inspiración —como los sabores que perduran— trasciende el tiempo.

Un homenaje "en tiempo récord"

Desde Santa Teresa han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la idea de elaborar este producto se les ocurrió cuando su CEO, Isabel López, escuchó en un podcast norteamericano que Rosalía iba a sacar una canción inspirada en Santa Teresa llamada Sauvignon Blanc.

"Entonces, con esa idea, y en tiempo récord, se nos ocurrió hacerle un homenaje porque en el entorno somos todos muy fans de Rosalía. Se nos ocurrió hacerle ese homenaje y sacar unas yemas con Sauvignon Blanc al hilo de que nosotros somos Santa Teresa, las yemas son de Santa Teresa y ella se ha inspirado en Santa Teresa", señalan.

Desde la compañía detallan que se pusieron a trabajar "corriendo" para sacar ese producto como una edición limitada en homenaje a la artista catalana. "Desarrollamos el producto sobre la base de nuestras propias yemas pero con un toque de Sauvignon Blanc y nos pusimos a trabajar en el packaging para tenerlo justo en la fecha de lanzamiento del disco, que fue el 7 de noviembre, y lo conseguimos. El producto salió el mismo día del disco", apuntan.

Un auténtico éxito

Desde Santa Teresa señalan que no pensaron que el producto iba a tener "tantísima repercusión". "Nuestro objetivo inicial era llegar a ella y que viera que le habíamos hecho este homenaje, pero con esta locura de Rosalía la verdad es que ha sido un éxito tanto a nivel comunicación como nivel producto. Era una edición limitada y hemos tenido que replicarla también en una edición pequeña porque aquí no hay ningún objetivo de lucro, solo de homenaje y de comunicación de marca", afirman.

La compañía reconoce que ha sido "una verdadera locura". "En un principio eran algo más de 100 cajas y hemos ido reeditando en pequeñas tiradas para no dejar a la gente sin ese producto tan demandado. Además de un trabajo bonito y un proyecto muy bonito hemos conseguido llegar a un público más joven del que habitualmente tiene nuestra marca y nuestro producto y estamos muy contentos con ello", comentan.

Desde Santa Teresa hacen hincapié en que el fenómeno Rosalía "lo arrastra todo" y que la publicación del disco 'Lux' y de la canción Sauvignon Blanc ha sido una bonita coincidencia que ha permitido que saliese todo rodado. Un hecho que se suma a la experiencia de la compañía realizando yemas con toques de licores. "Nosotros teníamos ya experiencia en yemas con anís o con ron y por eso ha sido posible hacerlo tan rápido", reconocen.

Y subrayan que lo que transmite Rosalía en su último disco es lo que Santa Teresa transmite como marca. "El slow life, tomarse con tiempo, calma y dedicación las cosas, porque nosotros hacemos las yemas a mano, repostería tradicional, natural, en este mundo donde va todo tan rápido, trasladamos toda esa filosofía y nos hemos sentido tan identificados con ella que hemos querido hacer este homenaje", zanjan desde la compañía. Un emotivo y dulce homenaje desde Ávila a una artista que ya es eterna.