El mensaje de Rosalía en La Revuelta a una vallisoletana que se desmayó en un concierto cuando sonaba 'Con Altura'

Valladolid volvió a ser protagonista, en la noche de este lunes, 10 de noviembre, en La Revuelta de La 1 de Televisión Española que dirige David Broncano y que tuvo como invitada especial a Rosalía que presentaba ‘Lux’, su nuevo y aclamado disco.

Naiara Bosch, una joven vallisoletana, compartía con el programa la desgraciada anécdota que sufrió su hermana Aroa en uno de los conciertos de la catalana, en concreto en Madrid. Sufrió un desmayo.

Su padre, Ismael Bosch, que acompañaba en el programa a Naiara, cuenta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León lo que ocurrió en julio de 2022, durante el citado concierto.

“Era julio de 2022. Aroa tenía 15 años y Naiara 17 por aquel entonces por lo que me tocó acompañar a mis hijas al concierto que Rosalía dio, dentro de su gira ‘Motomami’ en el Wizink Center”, explica Ismael Bosch.

Las dos pequeñas querían estar “en el meollo” del concierto, entre la gente, por lo que los tres se colocaron en una posición privilegiada para disfrutar del espectáculo de la conocida cantante.

“En un momento dado Aroa cayó redonda. Justo cuando estaba sonando ‘Con Altura’. La sacamos y la llevamos a la zona donde el Samur tiene su puesto para que la atendieran tras el desmayo”, añade Bosch.

Ya es mala suerte desmayarse en un concierto de Rosalía y no poder venir al programa de público justo el día que viene Rosalía 😅 #Larevuelta pic.twitter.com/CoCMV6fQYe — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Se perdió cuatro canciones de lo que quedaba de espectáculo y eso es lo que contó en el programa Naiara.

“Encima hoy tu hermana tampoco ha podido venir al programa porque es menor de edad. La fatalidad de esa muchacha”, señalaba David Broncano tras el testimonio de la joven vallisoletana.

Rosalía quiso enviar un mensaje a Aroa tras conocer lo ocurrido en el programa de Broncano, alucinando con lo ocurrido.

“Aroa, muchos ánimos. Ojalá que te puedas venir para la siguiente. Agüita, electrolitos y lo que haga falta para mantenerte hasta el final de los conciertos. Ojalá os podáis venir”, aseguró la catalana.

Aroa y Naiara estarán, como ha afirmado su padre a este medio, en algún concierto de la nueva gira ‘Lux’ de Rosalía.