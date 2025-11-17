Este es el vestido de novia de Vivienne Westwood con el que Rosalía ha actuado en el show de Jimmy Fallon

Rosalía (33 años) ha vuelto a demostrar que Vivienne Westwood es, sin duda, una de sus firmas favoritas. Esta vez, ha escogido un look bridal de la firma para subirse al escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (51) para interpretar La Perla, uno de los hits más destacados de su cuarto álbum de estudio, Lux.

La artista, que en su momento confesó que su ilusión era casarse con un Vivienne Westwood –como ya hizo Charli XCX, y cuyo vestido se puede encontrar en la boutique Love is in the air–, ha elegido la firma para su performance en el programa de Jimmy Fallon.

La cantante apareció sobre una cama con una presencia casi ceremonial y un vestido a la altura: un diseño de novia punk que transmite la misma rebeldía que la canción y que podría ser perfectamente su vestido de novia soñado.

La cantante eligió un vestido de novia punk en blanco marfil.

Para quienes buscan adentrarse en este universo, Vivienne Westwood está más cerca de lo que parece. La firma forma parte de la selección de la boutique madrileña Love is in the air, un espacio multimarca fundado por la empresaria Isabel Ruiz, reconocida por su ojo experto y por reunir piezas icónicas que trascienden temporadas y tendencias. En su espacio conviven marcas con identidad propia y Vivienne Westwood es una de las joyas de su colección.

El vestido, de silueta corsetera, drapeada y en un color blanco marfil al que Rosalía no deja de recurrir constantemente en esta nueva era de su carrera musical, mantiene un equilibrio entre dramatismo y sofisticación que reafirman el romance de la catalana con la firma.

No es la primera vez que la artista escoge un Vivienne Westwood: la artista ha lucido en numerosas ocasiones piezas de archivo, corsés de patrón histórico y vestidos inconfundibles de la creadora, consolidando un diálogo visual que une tradición, actitud y modernidad.

En esta etapa más íntima, Rosalía utiliza la moda como extensión sensorial de su música. “Me encanta la combinación entre Rosalía y Vivienne Westwood: ella mezcla lo tradicional con lo moderno y su vestuario suele ser parte integral de su propuesta visual, mientras que la firma con su estilo rebelde e influencia punk ha sido clave en la moda contemporánea”, cuenta Isabel Ruiz.

“La fusión de ambas da lugar a un look totalmente memorable, combinando la estética vanguardista de Rosalía y la actitud rebelde de la firma”, sentencia.

Este look se convierte en todo un símbolo: amor, fuerza, ruptura y reinvención, condensados en un gesto escénico que solo ella puede interpretar con esa mezcla de solemnidad y electricidad. Un diseño nupcial que trasciende el concepto de boda para convertirse en un relato de actitud y libertad creativa: exactamente el territorio donde Rosalía se mueve con absoluta naturalidad.