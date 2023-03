La primera diseñadora española con síndrome de Down: "No me gusta mucho el color blanco porque lo veo muy triste"

Isabel es una joven leonesa “creativa, soñadora, con esperanza y, a veces, un poco escéptica”, así es como ella se define. Su figura ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda, puesto que se ha convertido en la primera diseñadora española con síndrome de Down. Fue hace quince años, con 25, cuando se le ocurrió organizar un desfile con sus amigas y sus creaciones. Llenó un cuaderno con todas las ideas que tenía, pero no tuvo “mucho éxito” porque recuerda que su madre no le hizo “caso”.

Cuando Aurora, la madre, empezó a ver el potencial de Isabel, no encontraban a nadie que les ayudara a “convertir el proyecto en realidad”, dado que ella no sabe coser. Fue en 2012 cuando su coach le puso como objetivo “hacer realidad los sueños” y gracias a la Asociación Activos y Felices lo pudo materializar.

Los diseños de esta joven están influidos en base a si se encuentra “contenta o triste”. Ella afirma que las ideas le salen “de repente”: “Abro la mente y simplemente dejo que salgan”. Los colores llamativos como el rojo, rosa, naranja o amarillo son algunos de los que más le gusta utilizar, siempre que está de buen humor. Sino opta por otros más oscuros como el negro, gris o los marrones. Una peculiaridad es que no le gusta el color blanco porque lo ve “muy triste”.

Todos dependen de sus “emociones”, al igual que sucede con las formas y volúmenes que expresan cómo se siente. A veces se inspira en las historias de “fantasía” porque es algo que le gusta, de ahí que haya diseños “que son un poco de princesa”.

A la hora de sacar una nueva prenda, lo deciden entre todo el equipo: “Seleccionamos juntos las ideas que luego dan nombre a la colección como sol, alegría, corazón, joya, colores, pasión y elementos”. Sobre ellas eligen las telas y colores. En las últimas colecciones ha sido ella misma quien ha diseñado las formas y complementos de estas. Lo que busca, normalmente, es que su ropa dé una imagen “bonita y positiva”, que “ponga contenta” a la gente. Además, uno de los requisitos en los desfiles es que las modelos “caminen sonriendo y estén contentas” con su ropa.

Desfile Lady Isabel

Lady Isabel ha luchado durante todos estos años por su proyecto, pese a los complicados inicios que tuvo debido a su discapacidad. Ella cree que, en general, la gente no “los conoce bien” y pueden “no entender o creer en lo que podemos hacer, no nos escuchan y no nos miran buen”.

“No suelen escucharnos ni hablar con nosotros y no pueden imaginar ni creer que estas ideas puedan ser nuestras. A veces creo que pueden estar ciegos a lo que somos”, lamenta la joven leonesa. Ella es la Diseñadora Creativa y, pese a que necesita ayuda en las tareas de patronaje, costura o digitalización, es quien “da origen a las colecciones”.

La realidad es que sus prendas se han colado en muchos desfiles como la Fashion Week del Momad o la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Uno de los que más ilusión le ha hecho ha sido el primero que realizó con Antonio Ramos, que sacó una “colección entera” en León. Destaca, por encima del resto, el vestido de novia que sacó “lleno de los colores del arcoíris”.

También tilda de “muy emocionante” el desfile de su presentación en Madrid en el Hotel Eurodbuilding donde más de 40 modelos, famosas como Camela, misses, influencers, desfilaron con sus prendas y lo apadrinó Francis Montesinos. “Esos dos me han gustado más porque salían solo mis diseños y estaba con todos mis colaboradores disfrutando de nuestro trabajo”, afirma.

La pandemia ha provocado un parón en su carrera como diseñadora. El “romper” su relación con la gente, “la tristeza de no poder abrazar y no ver las caras”, le ha derivado en una sensación de “desánimo y pocas ganas”. Isabel se siente un poco frustrada porque cree que no está avanzando, pese a que su madre le dice que sí. Por ahora, lo que necesita es “un poco de tiempo”.

A las personas que padecen alguna discapacidad, les manda un mensaje claro: “Los sueños se pueden alcanzar, solo hay que abrir la mente y luchar para que se hagan realidad. Tienen que pensar en que lo van a conseguir, como he hecho yo, aunque al principio sea más difícil. Y nunca se deben rendir. Tienen que ser ellos mismos, cada persona es única, y no deben nunca querer ser como otra persona”.

Proyectos a corto plazo y sueños por cumplir

La última colección que presentó, llamada Lid Elementos 2023, contó con la colaboración de una marca de alpargatas de Valencia ‘Poperettes Shoes’ y se les ocurrió llevar los diseños textiles a estas. No solo eso, sino que se las pudo regalar a la reina Letizia y a sus hijas; la princesa Leonor y la infanta Sofía. Fue un encuentro celebrado el pasado octubre en la entrega del Premio de Pueblo Ejemplar a Asturias 2022 a Cadavedo, que es el pueblo de su padre.

Entrega de las alpargatas a la reina Letizia y la princesa Leonor

Le encantaría que “alguna marca importante” se fijara en sus diseños y “lo sacara como una línea de su producción” y así poder venderlos “al gran público”. Una de las famosas, que está arrasando actualmente, y le encantaría que llevara su ropa es Shakira; por parte de chicos, Bisbal y Bustamante aunque tiene dudas de si los colores que utiliza “les gustarían”.

Asociación Crea y Crece

Una vez que Lady Isabel fue una realidad, comprobaron que una persona con discapacidad puede ser "muy creativa" pero necesita "apoyo y colaboración" de algún otro artista o persona que "complete su creatividad". Esas habilidades que, quizá, le pueden faltar y que otra persona le da para construir entre todos el tándem perfecto.

Por ello, nació la Asociación Crea y Crece, fundada por su madre Aurora, con el único fin de "apoyar" a estos artistas para conseguir que el talento se conozca buscando colaboradores que encajen con sus proyectos. Y, posteriormente, "impulsando" el resultado.

