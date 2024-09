Los conductores de Castilla y León, contra la norma que elimina los 20 km/h adicionales para adelantar

A Castilla y León no le gusta la nueva norma que elimina los 20 km/h adicionales para adelantar. Solo 1 de cada 4 castellanos y leoneses apoya la medida.

Así, los castellanoleoneses no apoyan mayoritariamente la nueva norma: sólo el 23% la aprueba expresamente, el 51% no la cumple y el 58% no cree que vaya a reducir las cifras de accidentalidad.

De esta manera, uno de cada 3 conductores de Castilla y León reconoce haber adelantado existiendo una línea continua y el 58% ha sobrepasado los límites de velocidad al realizar esta maniobra.

200 metros, 8 segundos. Dos cifras que para muchos quizá no signifiquen nada pero que para casi 600 españoles lo significaron todo.

Esa es la cifra de personas fallecidas entre 2013 y 2022 en nuestro país en un adelantamiento en carretera convencional, una de las maniobras con mayor riesgo en la conducción y cuyos accidentes constituyen unos de los más graves que puede sufrir un automovilista.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio "Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022)", realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

El informe, que es el primero que se centra en el resultado de la medida aprobada en 2022, analiza todos los accidentes por adelantamientos en vías convencionales de la última década e incluye una encuesta a 1.700 automovilistas para conocer sus opiniones y hábitos a la hora de realizar esta maniobra.