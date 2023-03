Monti Gutiérrez, la creadora de la firma vallisoletana que causa furor entre las 'celebrities' y está dando la vuelta al mundo

Hace once años, la vallisoletana Montaña Gutiérrez Benavides decidió dar un cambio radical a su vida profesional y adentrarse en un mundo que únicamente había explorado como consumidora, el de la moda.

Por aquel entonces, esta joven con inquietudes emprendedoras, que residía en Estados Unidos, se dedicaba al mundo de la banca privada y, aunque previamente había trabajado en marketing y en medios de comunicación, nunca pensó que sus ganas de emprender le llevarían a crear un negocio relacionado con la moda, que hoy ha logrado traspasar muchas fronteras.

Se dio cuenta de que el momento había llegado cuando su buen ojo le permitió identificar que las alpargatas se estaban poniendo muy de moda entre las grandes firmas de lujo y que, casualmente, la mayoría de ellas se fabricaban en España, su país natal. Fue entonces cuando decidió arrancar el proyecto de mint&rose, una empresa que empezó con la fabricación de alpargatas, pero que hoy alberga calzado en sus diferentes vertientes, además de complementos, accesorios y también pequeñas colecciones de ropa en su estilo más básico, y que Monti creó con mucho miedo, pero confiando ciegamente en su capacidad para hacerlo crecer.

Así lo ha contado ella misma durante una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Un encuentro de lo más sincero, cómodo y agradable en el que la afamada empresaria, no solo ha narrado la historia de su marca, sino que también ha aprovechado para darse a conocer aún más a nivel personal.

Mint&rose nació en 2012, etapa en la que ella se encontraba viviendo en Los Ángeles, como parte de su inquietud de crear su propio proyecto y de sus vivencias personales: "Yo sabía, en el fondo de mi ser, que en algún momento me iba a lanzar a la piscina, lo que pasa es que no es fácil encontrar ese momento o tomar una decisión tan importante. No tenía en mente ningún proyecto de moda, pero lo que vi fue una oportunidad. Yo vivía en un lugar donde las alpargatas que estaban hechas en España se estaban poniendo de moda y sabía que podía hacerme mi propio hueco. Es ahí cuando monté mint&rose", ha contado antes de explicar el por qué se decidió a elegir este nombre para su marca.

"Cuando llegó el momento de crear mi propio negocio, estuve barajando varios nombres, pero yo quería que fuese algo que se identificara conmigo y que fuese una palabra fácil de pronunciar, tanto para una persona que habla inglés, como para la que no, entonces me decanté por mint&rose, porque el concepto aporta mucha frescura. Al final es como tú te imaginas los colores vibrantes de la menta y de la rosa, los olores, y esto te transporta a momentos bonitos", ha reconocido.

Después de tres años compaginando su propio proyecto con su trabajo en la banca, Monti decidió dejar la que había sido su profesión durante los últimos años para centrarse en lo que a ella verdaderamente le ilusionaba al cien por cien, mint&rose, que, por aquel entonces, ya había crecido de manera exponencial: "Durante ocho años estuve yendo y viniendo todo el rato, teníamos oficinas aquí, pero también en California. Después me mudé a Nueva York y hace tres años decidí volver a España porque para mí es fantástico poder trabajar mano a mano con el equipo. Aun así, EE. UU. fue un mercado muy importante y también una época donde vendimos mucho a través de terceros", ha revelado.

Desde entonces, Monti no ha parado de ver cómo su negocio se ha ido convirtiendo en todo un referente dentro del sector. Para ella, esto supone un verdadero orgullo, como también el hecho de que varios de sus diseños hayan logrado colarse en el zapatero de la reina Letizia: "Como española y como persona que puede entender la labor que puede hacer una Casa Real como relaciones públicas, que la Reina haya llevado mint&rose y que eso haya tenido visibilidad, nos ha traído clientes y prensa, y es un orgullo". También que haya apostado por una marca que no era tan conocida en su momento y que la haya utilizado para un momento tan especial como un posado familiar en Marivent: "Yo cuando me enteré flipé, fue una sorpresa. Además, es que nosotros no sabíamos nada de esta relación. Ella o su estilista lo debieron ver y los pidieron. Fue muy guay", ha confesado Monti con total sinceridad.

Y es que, aunque la esposa del rey Felipe VI es la única royal que ha lucido un zapato de mint&rose, al menos que su fundadora sepa, lo cierto es que existen otras celebrities que también han apostado por la firma, como es el caso de Marta Sánchez y de Goya Toledo, entre otras.

Sin embargo, pese a que todo esto le reporta una satisfacción enorme, lo cierto es que el objetivo de la marca no es llamar la atención de este tipo de público, sino que su principal meta se basa en que "la gente de la calle recomiende mint&rose. Eso vale mucho más", ha expresado.

Su cometido, por tanto, es que la gente de a pie se enamore de sus productos identificando, a su vez, los propios valores de la marca, "calidad, durabilidad y comodidad": "El objetivo de mint&rose es crear productos para mujeres que buscan consumir menos, pero mejor. Empezamos haciendo alpargatas, pero ahora tenemos un universo entero" ha afirmado su creadora.

"Nuestros productos son básicos atemporales siempre con un twist en los colores y los materiales para que puedan usarse en el día a día. Pero esa calidad se puede apreciar en todo lo que rodea a la marca, porque lo que buscamos es proporcionar un producto que dure y porque para mí ese es uno de los valores más importantes de mint&rose, prestar atención a la calidad de todo", ha añadido.

Se tratan de valores que, además, la definen a ella misma como persona, lo que le ha facilitado, y mucho, el hecho de trabajar en base a esta máxima: "Crear y trabajar sobre un concepto que es una extensión de ti es muy fácil porque al final lo que hago son cosas que yo he buscado en mi día a día", ha espetado.

Del mismo modo, Gutiérrez Benavides ha destacado que mint&rose "ha sido la mejor montaña rusa de mi vida" por una sencilla razón: "No hay altos sin bajos y creo que es muy importante asumir riesgos y seguir adelante aunque haya momentos en los que te planteas tirar la toalla. Lo importante es hacer balance de lo que pasa y decidir si merece la pena o no", ha reflexionado.

Ella ha sido la primera que se ha sorprendido a sí misma, ya que, aunque desde le minuto uno ha contado con el apoyo de su círculo más íntimo, siendo ella la que más confiaba en que su negocio llegaría bien lejos, jamás pensó en que fuese a crecer tan rápido en todos los sentidos como realmente lo ha hecho.

Sin embargo, ella cree que aquí tiene mucho que ver la ilusión y las ganas que siempre ha depositado en su proyecto, pues, en su opinión, de lo contrario, nada hubiese tenido sentido. Precisamente por esto, tal y como ella misma ha garantizado, "el día que mint&rose me deje de hacer ilusión no estaré, entonces para mí una de las claves para que la marca siga viva es la automotivación". "Cuando empecé yo siempre dije: 'oye, si esto no funciona, no pasa nada, vuelvo a la banca o ya veremos lo que hacemos', pero en mi foro interno sabía que esto iba a evolucionar. Al final es una automotivación que me ponía para que las cosas saliesen y no perder fuerzas", ha señalado.

Ahora, la mirada de la empresa está puesta en "asentar el mercado en Francia" y en abrir tres nuevas tiendas en España, concretamente, en Barcelona, Sevilla y Bilbao. Un propósito que se han marcado para este 2023 y que, teniendo en cuenta su historial, no solo conseguirá, sino que, muy seguramente, también superará.

Cabe destacar que la vida de Monti Gutiérrez, quien se define a sí misma como una persona tenaz, trabajadora, exigente, con grandes capacidades para asumir riesgos y, sobre todo, feliz, no solo se resume a mint&rose, sino que, además, ella también cuenta con una vida personal muy completa que se fundamenta, además de en disfrutar de sus hobbies, entre los que se encuentran viajar, hacer deporte y pasar tiempo de calidad con su familia y amigos; en desempeñar, con especial ilusión, su papel como madre del pequeño Gabriel, con el que vive en Valladolid. "Mint&rose es un sueño cumplido y ser madre también. Creo que he sido una persona muy afortunada, pero también creo que donde estoy me lo he ganado", ha concluido.

