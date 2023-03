Los primeros coches matriculados en Castilla y León: cuando la revolución llegó a las calles

Ahora parece que se han convertido en el enemigo número 1 con leyes que van contra ellos, pero durante muchos años el automóvil ha sido el mejor amigo del hombre. Fiel escudero del día a día, testigo de grandes viajes en familia y aliado en los momentos más tensos. El primer coche que se matriculó en España fue un cuadriciclo de la marca Clement y su propietario era José Sureda Fuentes. ¿Y en Castilla y León y sus nueve provincias? Pues tenemos los datos.

Uno de los aspectos más llamativos es saber cuál fue la primera matriculación en cada una de las provincias de España. Pues según los archivos de la Dirección General de Trabajo, se puede saber la fecha exacta, la marca y el modelo concreto, el tipo de vehículo e incluso el nombre del propietario.

Como te decimos, José Sureda Fuentes ha entrado en la historia de España al ser el primer español en tener un coche registrado oficialmente. Fue en Mallorca, concretamente en la población de Santa Catalina, y lo hizo el 31 de octubre de 1900, logrando ser el primer coche que recibió una placa de matrícula en este país. Pues bien, ese mismo año, pero unos meses después, en concreto el 7 de diciembre, a Salamanca llegó un Tourneau tipo 'doble faetón' en a nombre de José Gordillo. Él tiene el orgullo de ser el primer coche con matrícula de toda la Comunidad. Por solo 37 días se quedó sin récord nacional. Su matrícula, el SA-1.

El faetón de doble capota fue un estilo popular en los Estados Unidos, caracterizado por disponer de una mampara que separaba a los pasajeros traseros del conductor y del pasajero delantero. Verlo por las calles salmantinas fue todo un acontecimiento.

Por supuesto, que este acto era noticia en todos los medios de comunicación de la época. Y posteriormente se fue extendiendo al resto de las provincias de Castilla y León. Hubo que esperar bastantes años para volver a ver matriculaciones en la Comunidad. No así en las zonas del norte, que se beneficiaron de su cercanía de Francia, fuente de vehículos. Así, el 3 de julio de 1906, una Berlina Suddeustche matriculada en Piedrahita por Antonio Pérez Colino se convirtió en el primer vehículo de Ávila, es decir, el AV-1.

El BU-1 el 27 de febrero de 1908 a Burgos gracias a un Faetón Motobloc matriculado por Ramón Lozano Pérez. Mientras que en León, fue un doble Faetón Darrac matriculado por Alberto Laurín, que como curiosidad era dueño de un taller mecánico, el 20 de julio de 1907.

Landauler Martini, matriculado en Valladolid

Un Herald matriculado por Luis Herranz Velázquez el 27 de junio de 1910 fue el primero de Segovia. Pero ojo, fue el SEG-1, ya que hasta junio de 1926 no pasó a ser SG. El dato de Soria es curioso, ya que Bernardino Franco Alonso se trajo un doble Faetón CVR pero que fue matriculado en Madrid el 22 de agosto de 1908 con el SO-1.

En Palencia tuvo protagonismo Cervera de Pisuerga, donde se matriculó un doble Faetón Peugeot en manos de Camilo Humbert el 3 de julio de 1908. Para terminar, en Valladolid, el VA-1 fue para un Landaulet Martini matriculado por Alberto María de Borbón en Valladolid el 28 de enero de 1908. Y sí, era un miembro de la realeza. Mientras que en Zamora, el ZA-1, fue un vehículo Dion Bouton matriculado por Luis Justo y Sánchez el 24 de agosto de 1907.

El sistema de las letras

Al principio este sistema de matriculación de ir subiendo el número precedido de la inicial de la provincia fue el que dominó. A principio eran dos o tres letras, que luego se fijó en un máximo de dos, y se fijo hasta 1971. A partir de esa fecha la matrícula será de la inicial o iniciales de la provincia, 4 números y una letra y cuando se acabó el alfabeto, dos letras, excluidas las Ñ, Q y R, para evitar confusiones con las letras N, O y P. Pero con la llegada de Europa, en septiembre de 2000, se introdujo la matrícula europea de cuatro números y tres letras con el distintivo europeo y la letra «E» de España. Con el anuncio de la Unión Europea de dejar fabricas coches a partir de 2035 se abre la disyuntiva de saber si volveremos a ver automóviles de este tipo en las calles.

