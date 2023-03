Bautista impulsa un nuevo partido político, Salamanca Importa, para "trabajar por y para la tierra"

José Francisco Bautista es un veterano alcalde de Hinojosa de Duero, como también diputado por la comarca de Vitigudino que, por discrepancias con el PSOE, que entonces dirigía Fernando Pablos, fue abocado a dimitir como diputado socialista y pasar a ser no adscrito. Desde aquel año 2019 hasta hoy no ha existido acuerdo entre la formación socialista y Bautista. Ello le ha llevado a crear una nueva formación política para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Su fuerte se encuentra en las comarcas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo, aunque principalmente en la primera, donde podría presentar un buen número de candidaturas. Pero su radio de acción también llega a la capital salmantina, donde el empleado de banca Francisco Javier González Martín será el candidato por Salamanca Importa, el nombre de la nueva formación.

- De alcalde y diputado histórico del PSOE a crear una nueva formación política.

Las circunstancias y la vida dan muchas vueltas. No fue posible, en su momento, el entendimiento con el Partido Socialista, y un grupo de gente hemos creado un nuevo partido, Salamanca Importa, con idea de trabajar por y para la tierra, y con la tierra. Somos un partido provincial, y en el proceso en el que estamos, esperamos presentarnos en todas aquellas localidades, por supuesto que podamos, pero en la mayoría, sobre todo de la comarca de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Salamanca.

-Hasta este momento, ¿cuántas candidaturas pueden tener para las elecciones municipales de mayo?

El proceso importante de formación de candidaturas es hasta el día 4 de abril, cuando se abre el periodo electoral, más el plazo que hay para presentarlas. Creo que estamos todos los partidos un poco igual, contactando y proponiendo. En cuanto a Salamanca Importa, tengo que decir que estoy satisfecho con el ritmo que llevamos, porque la gente nos acoge bien. Es una propuesta que, incluso personas que antes con otros partidos no iban, van con nosotros, Aunque, sobre todo, nuestro radio de acción es la comarca de Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Salamanca y su Alfoz en lo posible.

- ¿Qué tipo de personas políticamente se incluyen en estas candidaturas?

Un poco lo que hay, siendo sinceros, porque en los pueblos pequeños vive poca gente, y la mayoría ya ha pasado por estos avatares políticos, y están cansados de tantos problemas. Y también necesitan renovarse. El gran problema que existe es la renovación en los pueblos pequeños. En los municipios grandes buscamos gente honrada, sincera, trabajadora, que quiera trabajar por esta provincia, por su pueblo y que, sobre todo, tengan ilusión por ese trabajo.

"Con los fondos municipales y europeos principalmente, se ha primado el amiguismo, el darle una migaja al amigo, al compañero de partido para tenerle contento. Pero no nos hemos preocupado del futuro provincial".

- Dentro de todo lo que conocemos de partidos en la provincia, ¿en qué se diferencia Salamanca Importa del resto de formaciones?

Sobre todo, diferencia en la forma de ver el futuro de la provincia, que es complicado. Las políticas desfasadas y cutres del Partido Popular nos han llevado a la situación en la que estamos. Nos encontramos con un Partido Socialista desnortado y sin rumbo, y con un Ciudadanos que está claramente a la baja. Entonces, lo que buscamos es esa renovación, esa ilusión, ese darle una vuelta a la política y a los proyectos que acarrea esa política. La gestión de los fondos, tanto municipales como europeos principalmente, de una manera diferente. Queremos que sirvan de futuro, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido es que no se han previsto proyectos de futuro. Se ha primado el amiguismo, el darle una migaja al amigo, al compañero de partido para tenerle contento. Pero no nos hemos preocupado del futuro de esta provincia, con los pocos o muchos que seamos dentro de unos años. Pero los que seamos tengamos proyectos con posibilidad de futuro, y que aguanten en el tiempo y, a la vez, generen puestos de trabajo.

- ¿Y qué propone, por ejemplo, para la comarca de Vitigudino?

Para la comarca existen algunas cuestiones muy importantes, desde completar y finalizar las concentraciones parcelarias, que es importante en el tema agrario, como agilizar toda la burocracia que estas explotaciones soportan, o la creación de nuevos atractivos turísticos. Tenemos a nuestros vecinos portugueses con una serie de infraestructuras con fondos europeos que harían de la zona de la comarca de Vitigudino, y de otras comarcas también, un foco importantísimo de turismo. Ello implicaría, a su vez, la creación de nuevos negocios y de algunos puestos de trabajo.

Y, por otra parte, estaría completar esas comunicaciones que son muy deficientes y que, ahí sí, desde la Diputación de Salamanca y desde la Junta de Castilla y León existen posibilidades o tienen competencias en las mismas y que son imprescindibles. Primero, para la comunicación entre las distintas comarcas y las diversas zonas de la comarca. Y segundo, para un posible desarrollo de otro tipo de industrias. Lo que hay que buscar con los fondos europeos, o con cualquier inversión o proyecto, es crear puestos de trabajo, reindustrializar las zonas rurales, y hacer que aquellas explotaciones agrarias o aquellos negocios que todavía están, y que tienen posibilidades, subsistan en el tiempo. No vamos a pedir milagros ni vamos a pedir cosas raras. Vamos a trabajar sobre la realidad, sobre las cosas que no se han hecho en todos estos años, de las que he mencionado algunas de ellas. Y habrá muchas más posibilidades, indudablemente.

- Explíqueme qué ha pasado con los fondos transfronterizos en la zona de Arribes o Ciudad Rodrigo, como principales territorios de frontera.

Eso lo tendrán que explicar principalmente desde la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca. La única realidad, y me he cansado de decirlo en la Institución provincial como diputado, es que a los municipios no han llegado esos fondos europeos que han existido con bastante generosidad. Es más, se han manejado mucho dinero, pero la realidad es que no ha llegado a los municipios, ni ha llegado a la cooperación transfronteriza, ni ha llegado en proyectos de interés general, ni ha llegado en inversiones que pudieran generar a su vez turismo. Lo que hemos hablado antes de esas inversiones que harían que fuéramos referentes, cuando menos autonómico. Pero en ese tipo de infraestructuras no han llegado los fondos europeos. Los responsables deben dar cuenta de ello, y la ciudadanía debe tenerlo en cuenta a la hora de volver a votar.

- ¿Desea añadir algo más?

Estamos ilusionados con el proyecto, que nace de la tierra, con gente de la tierra y que, a partir de ahí, espera contar con la confianza de todos aquellos que quieran confiar en nosotros, indudablemente. Que nacemos como un partido pequeño, valga la redundancia, pero con aspiraciones de salir a por todo.

Sigue los temas que te interesan