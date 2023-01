Clamor en el PP de Salamanca por un cambio generacional en la Diputación de Salamanca

Álcaldes, concejales y afiliados del Partido Popular desean que, "de una vez, se produzca un cambio generacional en la Diputación de Salamanca". Las voces que piden caras nuevas y que dejen paso a representantes locales más jóvenes se escuchan por toda la provincia y, cada vez, son más generales. Uno de los motivos que originó el movimiento crítico dentro del PP salmantino.

Es paradigmático el caso del diputado por la comarca de Vitigudino y alcalde de Barruecopardo, Jesús María Ortiz, que lleva 20 años de diputado provincial, es decir, desde 2003. Pero es que ya estuvo de asesor/coordinador del Grupo Popular en la Institución Provincial entre 1995-2003. Lo que quiere decir que, Ortiz, quien se pasea por los pueblos de la comarca y asiste a actividades en las que participa la Diputación al volante de un todoterreno del Área de Cultura, está cobrando de la Diputación de Salamanca 28 años.

Situación parecida es la desarrollada por el eterno vicepresidente, desde 2003, y diputado de Fomento, es decir, carreteras, Carlos García Sierra. Este político de perfil bajo, pero siempre situado en puestos claves del aparato, lleva en la Diputación de Salamanca desde 1997, cuando se incorporó con Alfonso Fernández Mañueco siendo presidente. Desde entonces y, hasta este 2023, son 26 años con sueldo provincial. Este largo periodo se reparte entre 1997-2003 como asesor/coordinador del Grupo Popular, seis años, y, desde esa última fecha y hasta la actualidad, 20 años ininterrumpidos de diputado. De por medio, ha sido concejal en pequeñas poblaciones, con escasos cien habitantes, como Beleña, Tabera de Abajo y Fuenterroble de Salvatierra, donde está garantizada el acta de concejal.

En este grupo de diputados que parten de la época del actual presidente de la Junta de Castilla y León como presidente de La Salina se incluye también Antonio Luis Sánchez, diputado de Planes Provinciales, y tras la salida de Chabela de la Torre, también delegado de Economía y Hacienda y, de paso, alcalde de Peñarandilla. Sánchez se incorporó a la Diputación de Salamanca en 1999 como asesor en el Grupo Popular, donde estuvo hasta 2007. Este último año ya ocupó el sillón de diputado hasta la fecha. En total, 8 años en el Grupo y 16 años en el equipo de Gobierno.

El diputado de Ferias y Mercados y el más longevo con 28 años en La Salina, Jesús María Ortiz, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias

Iglesias y Cordero llegan de la mano desde Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo también ha sido un trampolín para acceder a cargos provinciales, regionales e incluso nacionales, eso sí, a dos personas: el actual presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, paradigma de un político que vive de la política, que fue alcalde de Ciudad Rodrigo, y su mano derecha en el Consistorio mirobrigense y actual diputado de Recursos Humanos y Parque de Maquinaria, Marcelino Cordero.

En primer lugar, el presidente de la Diputación y ex del PP de Salamanca, Javier Iglesias, quien lleva ocupando el sillón de presidente en La Salina desde 2011, es decir, 12 años. Y, lo más criticado que ha levantado mucho malestar en alcaldes y concejales, y no menos en muchos diputados, su deseo, que no ha desmentido, de volver a presentarse como candidato a la Institución provincial. Observando la agenda del presidente, se puede apreciar la gran cantidad de viajes que realiza a los pueblos de la provincia a inaugurar obras o a prometer ayudas para el próximo curso político. A su vez, hasta que tuvo que dimitir como presidente del PP de Salamanca, también eran frecuentes las reuniones/comidas que realizaba con alcaldes y concejales de los diversos distritos electorales. Además, en su haber cuenta con una partida de 30 millones de euros en los Presupuestos para 2023 asignados a Presidencia, de los que una buena cantidad van como fondos de libre designación. ¿Y esto qué significa o qué fin último tiene?

Pero Iglesias, al margen de diputado provincial, 12 años, también ha sido diputado nacional de 1996 a 2004, es decir, ocho años. Suma en su nómina otros cuatro años como senador de 2004 a 2008. Los años como procurador en las Cortes de Castilla y León no se quedan atrás, 1999-2000 y 2007-2011, cinco años. A todo ello se suman 20 años como alcalde de Ciudad Rodrigo, 1995-2015, que compatibilizaba con el resto de cargos en otras instituciones públicas. En total, 30 años cobrando de las Administraciones públicas como cargo electo.

De la ciudad del Águeda, la vieja Miróbriga, llegó también al Palacio de La Salina Marcelino Cordero, siempre de la mano de Javier Iglesias, su tutor, impulsor y quién ha compartido toda la larga vida política en Ciudad Rodrigo. Cordero se incorporó como edil en el Ayuntamiento mirobrigense en 1995 hasta 2015, del que desde 1996 fue el teniente de alcalde, los mismos años que Iglesias de alcalde. En 2015 sale de Ciudad Rodrigo para marchar como concejal a Serradilla del Arroyo, desde donde fue impulsado por Iglesias como diputado, cargo que ya había ocupado en varias ocasiones anteriores. Así, comenzó en 2003-2007, luego 2007-2011, 2015-2019 y 2019-2023, en total 16 años como diputado.

Los demás diputados del Partido Popular no superan los doce años de mandato, como es el caso del alcalde de La Fuente de San Esteban, Manuel Rufino García, 2011-2023. Un alcalde y diputado por la comarca de Ciudad Rodrigo que aseguran desde el mismo PP, no volverá a concurrir ya que superó la edad de jubilación, nació en 1955.

Todos estos diputados son los que "taponan la renovación del Partido Popular en la provincia de Salamanca, impidiendo que alcaldes más jóvenes, con mayor preparación y sin un pasado político tan dilatado, puedan dar un nuevo aire fresco a las anquilosadas estructuras provinciales", afirman a este diario desde el mismo PP.

Otras formaciones

En cuanto al resto de formaciones, el PSOE no permite sumar más de 12 años como diputado provincial a ninguno de sus integrantes. Circunstancia que fue el detonante para que el actuado diputado no adscrito y alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, dejara el Grupo Socialista. Este diputado lleva 16 años en La Salina, en dos periodos, de 1995-1999 y 2011-2023. De los actuales diputados socialistas, tan solo el alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, se acerca a los 12 años, motivo por el que esta será su última legislatura en La Salina.

En cuanto a Cs, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio tan solo llevan 8 años, los mismos que la formación naranja ha formado parte de las instituciones, el periodo 2015-2023.

