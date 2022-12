La Diputación de Salamanca aprueba un presupuesto muy criticado de 145 millones, con 30 de gastos en Presidencia

El Pleno Extraordinario de la Diputación de Salamanca, celebrado este martes, aprueba con solo los votos a favor del Grupo Popular el Presupuesto General para 2023, que asciende a 145.284.109 euros. Al mismo se suman los 4.257.221 euros de Regtsa, los 2.930.722 de Cipsa, los 800.000 euros del Patronato Provincial de Turismo, y los 8.453.220 del Consorcio Girsa. En estas cuentas llama la atención los 30.886.939 euros de gastos del Área de Presidencia, lo que supone 21,26% del total presupuestado, donde se incluyen los fondos de libre disposicón del presidente que, a decir de la oposición, son "las ayudas que el presidente da a los ayuntamientos amigos".

A este respecto, desde la oposición, concretamente el diputado José Francisco Bautista denunció que se están destinando muchos fondos a actuaciones, programas y ayudas que "no son competencias propias de la Diputación de Salamanca, en perjuicio de los ayuntamientos de la provincia". Incluso, el diputado no adscrito no dejó pasar la despoblación, así, dijo qeu "para que quiere un pueblo de 50 o cien habitantes una depuradora de aguas residuales, si en un plazo de diez o quince años no tendrán habitantes".

Cs, en palabras de su portavoz, Manuel Hernández, apuntó que se opondrían porque "hay una clara parálisis en la gestión debida al enfrentamiento entre los diputados que conforman el equipo de Gobierno y, además, porque son unas cuentas continuistas". Y, por tanto, presentan una "enmienda a la totalidad".

Recordó Hernández cuando se le ofreció la vicepresidencia de la Diputación por los pactos en Castilla y León entre PP y Cs, pero "decidimos no formar parte porque queríamos trabajar por la provincia, y no ser unos floreros con ustedes".

Para el PSOE también se opuso a estas cuentas porque "son más de lo mismo, y todas las ayudas deben pasar por unos filtros que nadie conoce, sino que dependen del dedo de una persona. Además, son continuistas, no útiles, repetitivos, caprichosos y no son una herramienta para solucionar y gestionar las carencias de la provincia". Fue más allá el portavoz socialista, Fernando Rubio, cuando abundó en que "no son éticos, sino de capricho del presidente". Finalmente, el PSOE pidió que el equipo de Gobierno "retire las cuentas".

En respuesta a los grupos de la oposición, el diputado de Economía, Antonio Luis Sánchez, tildó de "apocalipsis" las críticas de los diversos grupos, hablando de "una Salamanca negra que no es real". E intentó justificar las diversas partidas, sobre todo, las relacionadas con las inversiones y subvenciones que, "hacen que se caigan todas las críticas". En una réplica que no vino a cuento en el cierre del debate, empezó a preguntar por los partidos socialistas, por a quién apoyaban los diputados socialistas, "si con Page o con Sánchez", hablando del Gobierno de España y de Cataluña. Asunto que no trasladó a la Junta de Castilla y León, que "todo son aportaciones a Salamanca".

6,3 millones para ayudas al pago de gastos energéticos

Además, el Pleno también aprobó una dotación de 6.339.000 euros en el llamado Plan de Emergencia Energética, que el presidente, Javier Iglesias, anunción el Día de la Provincia (21 de septiembre) y del cual nadie tenía conocimiento, ni los propios miembros del PP. Este dinero está destinado a compensar el abono del suministro de energía eléctrica, gas u otro combustible que sea usado por los Ayuntamientos para la prestación de servicios de competencia municipal en el ejercicio 2022.



Otra de las aprobación del Pleno tiene que ver con las subvenciones a todos los Ayuntamientos de la provincia -excluida la capital- dentro del Plan de Apoyo Municipal 2023, que asciende a 10.870.000 euros, de cuya cantidad corresponde el 50% a inversión y 50% restante para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social en el año 2022. Dicho Plan Estratégico de Subvenciones tiene como finalidad materializar las líneas políticas generales que sobre las distintas materias se han plasmado en los presupuestos generales de la Diputación para el ejercicio 2023, así como las que nacen durante el ejercicio presupuestario y que requieren de la modificación presupuestaria.

Este El Plan Estratégico de Subvenciones asciende a la cantidad de 40.943.817,74 €, al incluir las líneas de actuación subvencionables programadas por las distintas áreas de gobierno de la Diputación (presidencia, economía y hacienda, cultura, fomento, bienestar social) y el Organismo Autónomo Regtsa.

839 trabajadores

La sesión extraordinaria de la Diputación de Salamanca aprobó, como es obligado, la Plantilla y RPT y sus Organismos Autónomos que en el caso de la Diputación está formada por 839 trabajadores de los que 628 son funcionarios y 211 Personal Laboral, y en el caso de los Organismos Autónomos, 18 en el Centro Informático Provincial de Salamanca (CIPSA) y 46 en el organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca (REGTSA).

