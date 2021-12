Alcaldes por la cara

Un alcalde de pueblo no descansa nunca. Es, sin duda, uno de los cargos políticos que requiere mayor dedicación y entrega, con una disponibilidad absoluta para resolver los problemas cotidianos de los vecinos, los 365 días del año. Una labor intensa y de gran responsabilidad que en muchas ocasiones ni siquiera tiene recompensa económica, como es el caso de 1.268 alcaldes de los 2.248 municipios de Castilla y León, según los datos del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Pese a que se trata de una decisión propia, ya que los alcaldes pueden fijar su sueldo y someterlo a la aprobación del pleno municipal, trabajar únicamente por amor al pueblo y compatibilizarlo con su profesión pone de manifiesto la mirada altruista de estos políticos. Tres de ellos nos han contado su experiencia y, aunque ponen en valor el gran trabajo que desempeñan para llevar adelante el pueblo, considerarían una aberración endeudarlo más para ponerse un sueldo. Y, en consecuencia, restaría votos.

Salamanca es la provincia de la Comunidad que lidera el ránking con mayor número de alcaldes con un sueldo de 0 euros, con 266; seguido de Burgos, con 224; Ávila, con 173: la provincia de Soria cuenta con 145 alcaldes sin remuneración; en Segovia son un total de 119; 114 en Palencia; 107 en Valladolid; 105 en Zamora y, lejos de esas cifras, se sitúa León, con tan solo 15 regidores en esa condición.

José Francisco Bautista (PSOE)

Ante tal arbitrariedad, algunos alcaldes proponen modificar la normativa e instaurar una fórmula para recibir una compensación económica, aunque sea simbólica, como en el caso de los jueces de paz. Un debate que ya se abrió por los años 80-90, sin mayores avances, y que “convendría retomar”, según el alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista (PSOE). Así, es partidario de que se establezca una cantidad, en función de la población “de un euro por habitante y hasta un tope” – apunta como ejemplo-, como contraprestación por la responsabilidad que asumen.

Es más, el socialista apremia a habilitar una fórmula en este sentido ante los problemas acuciantes de la España vaciada, ya que augura que en las próximas convocatorias de elecciones será “muy complicado” encontrar candidatos para la Alcaldía de los pequeños municipios de cualquier partido. La despoblación, el éxodo de los jóvenes a las ciudades y las exigencias cada vez mayores de los propios vecinos serán grandes ‘hándicaps’ para encontrar a personas en el mundo rural dispuestas a ponerse al frente de los ayuntamientos. “En las elecciones de 2027 va a ser imposible en el 50% de los pueblos encontrar candidatos”, alerta el alcalde de Hinojosa.

Bautista tiene 64 años y lleva 18 al frente del consistorio de Hinojosa de Duero, un municipio salmantino con 620 habitantes. En sus ocho primeros años como alcalde compaginaba su trabajo en una explotación ganadera con el Ayuntamiento. “Los ratos que dedicaba a la gestión municipal se los quitaba a mi profesión y a la familia y eso acaba repercutiendo”, asegura. Desde hace 10 años es también diputado provincial y cobra por su asistencia a plenos y comisiones de la Diputación de Salamanca, por lo que actualmente, recibir además un sueldo como alcalde “sería menos ejemplar”, como así reconoce.

Aunque los alcaldes tengan la potestad de fijarse el sueldo, en un pueblo pequeño y con unos presupuestos desfasados, “no es lógico endeudar a un pueblo por pagar un sueldo al alcalde de turno”, insiste Bautista. Incluso, apuesta por que esta retribución venga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma o de los Presupuestos Generales de Estado, pero no de los municipios. No en vano, cree que los vecinos “indudablemente” valoran que no cobre, pero reconoce que ser alcalde “te cuesta dinero y mucho tiempo”.

Manuel Martín Pérez (PP)

En esa misma línea se posiciona el alcalde del municipio zamorano de Monfarracinos, Manuel Martín (PP), quien estima que tendría que estar “estipulado por ley obligatoriamente una cantidad determinada para cualquier cargo público”.

El popular lleva 16 de sus 42 años en el cargo y, en su opinión, los vecinos de este pueblo, que ronda los 1.000 empadronados, agradecen su gesto altruista, aunque confiesa que “la responsabilidad, los dolores de cabeza y los disgustos no se pagan con dinero”. Tampoco cobra por los plenos, una renuncia que ha de efectuarse por escrito.

Compatibilizar la Alcaldía de Monfarracinos con su empleo en la Inspección Técnica de Vehículos de Morales del Vino y sus obligaciones como ganadero no resulta fácil. Aunque se le permite ausentarse del trabajo determinadas horas, lamenta tener que “arriesgarse a tener problemas con los compañeros” para atender cuestiones municipales.

Pese a que subraya que desde el primer momento tomó la decisión de no cobrar y no se arrepiente, no pone en duda que “a nadie le amarga un dulce” y que “si me encontrara con 2.000 euros para irme de vacaciones sería bandera, mientras que ahora me toca quitármelos de otro lado o no irme”, declara.

Martín Pérez también hace hincapié en que Zamora es una provincia muy envejecida y que la inexistencia de una gran industria que mantenga a la población joven convierte a este tipo de municipios en “los grandes olvidados”. Sin dejar de lado otra variable más, y es que los pueblos provocan gastos a todas las administraciones, pero no son caladero de votos.

Así, aunque puede ser una “mala decisión”, como apunta, no cobrar ni un céntimo por su labor al frente del Ayuntamiento, el alcalde de Monfarracinos no tira la toalla y avanza que terminará esta legislatura y seguramente para la siguiente “sigamos con ganas”.

José Ignacio del Campo (Cs)

Tampoco le faltan ganas de seguir luchando por su pueblo al alcalde de Valverde de Campos, un pequeño municipio de Valladolid con 82 personas censadas. José Ignacio del Campo (Ciudadanos) lleva tan solo esta legislatura en el cargo, pero ya asegura con rotundidad que “compensa absolutamente” ser alcalde sin sueldo. “Cobrar en un pueblo de 80 vecinos sería un crimen”, apostilla.

Afortunadamente, la llegada de 30 aerogeneradores supuso el mayor revulsivo para este municipio y logró saldar una deuda de 400.000 euros, pero también se han vivido momentos muy duros en Valverde de Campos: no había luz en verano porque no se pagaba la factura, por ello, no concibe y vería “aberrante” ponerse un sueldo. Tampoco entiende cobrar dietas por los plenos o por sus desplazamientos a Valladolid: “Si tengo que ir a Diputación voy y aprovecho para cuestiones a nivel particular, sin sacrificar las arcas del Ayuntamiento”, puntualiza.

Si lo cobrara, explica, “con 200 euros más al año tienes lo mismo y es una manera de que nadie te puede decir que hayas cogido un céntimo. Ni de frente ni de espaldas. Ni un céntimo. Esa es nuestra filosofía y entiendo que debe ser así”, sentencia Del Campo.

A sus 58 años, este alcalde compagina sus funciones en el Ayuntamiento de Valverde de Campos con sus naves de conejos. Se levanta a las 6 horas de la mañana y gracias a las gestiones online puede resolver gran parte de las cuestiones municipales desde su móvil. “Trabajas y sacas tiempo de donde puedes”, comenta. Aunque es un pueblo pequeño, la burocracia relativa a los molinos eólicos ubicados en el municipio acapara la mayor carga de trabajo diaria en el consistorio.

Pese a la labor gratuita que desarrolla a diario, el alcalde de Valverde de Campos cree que los vecinos no lo valoran: “Somos españoles”, indica entre risas. Eso sí, considera que sí que tienen en cuenta la honradez en la gestión y las cuentas claras de las que presume: “Los vecinos pueden preguntarme en cualquier momento y les enseño la cuenta del banco. Si yo sé el dinero que hay en la cuenta, hasta el último vecino tiene derecho a saberlo”, defiende.

Tampoco es una cuestión de ideologías, como manifiesta José Ignacio del Campo: “Hacer de la política un modo de vida es algo que no he entendido nunca ni voy a entender. Me da igual el partido que sea”. Aunque comprende que una dedicación exclusiva en una gran población debe estar remunerada, en su caso justifica no percibir dinero porque “nadie me ha mandado estar aquí, si estoy es porque me gusta y porque quiero que siga habiendo pueblo”, concluye con gran orgullo.

Estos son solo tres ejemplos de los 1.268 alcaldes de Castilla y León que no tienen remuneración económica, como les detallamos a continuación:

AYUNTAMIENTOS:

ÁVILA

Albornos

Aldeanueva de Santa Cruz

Aldeaseca

Aldehuela, La

Amavida

Arevalillo

Aveinte

Avellaneda

Barromán

Becedillas

Bercial de Zapardiel

Berlanas, Las

Bernuy-Zapardiel

Berrocalejo de Aragona

Blascomillán

Blasconuño de Matacabras

Blascosancho

Bohodón, El

Bonilla de la Sierra

Brabos

Bularros

Cabezas de Alambre

Cabezas del Pozo

Cabezas del Villar

Cabizuela

Canales

Cardeñosa

Casas del Puerto

Castellanos de Zapardiel

Cepeda la Mora

Chamartín

Cillán

Collado del Mirón

Constanzana

Cuevas del Valle

Diego del Carpio

Donjimeno

Donvidas

Espinosa de los Caballeros

Flores de Ávila

Fresno, El

Fuente el Saúz

Fuentes de Año

Gallegos de Altamiros

Gallegos de Sobrinos

Garganta del Villar

Gemuño

Gil García

Gimialcón

Grandes y San Martín

Gutierre-Muñoz

Hernansancho

Herradón de Pinares

Herreros de Suso

La Hija de Dios

El Hornillo

Hoyocasero

Hoyorredondo

Hoyos de Miguel Muñoz

Hoyos del Collado

Hoyos del Espino

Hurtumpascual

Malpartida de Corneja

Mamblas

Mancera de Arriba

Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar

Marlín

Martiherrero

Martínez

Mediana de Voltoya

Medinilla

Mengamuñoz

Mesegar de Corneja

Mingorría

El Mirón

Mironcillo

Mirueña de los Infanzones

Monsalupe

Moraleja de Matacabras

Muñana

Muñico

Muñogrande

Muñomer del Peco

Muñopepe

Muñosancho

Muñotello

Narrillos del Álamo

Narrillos del Rebollar

Narros de Saldueña

Narros del Castillo

Navacepedilla de Corneja

Navadijos

Navalacruz

Navalosa

Navalperal de Pinares

Navalperal de Tormes

Navaluenga

Navaquesera

Navarrevisca

Navatalgordo

Neila de San Miguel

Niharra

Ojos-Albos

Orbita

Oso, El

Padiernos

Pajares de Adaja

Palacios de Goda

Papatrigo

Parral, El

Pedro-Rodríguez

Peñalba de Ávila

Piedrahíta

Poveda

Poyales del Hoyo

Pradosegar

Puerto Castilla

Rasueros

Riocabado

Rivilla de Barajas

Salobral

Salvadiós

San Bartolomé de Béjar

San Bartolomé de Corneja

San Bartolomé de Pinares

San Esteban de los Patos

San Esteban de Zapardiel

San Esteban del Valle

San García de Ingelmos

San Juan de Gredos

San Juan de la Encinilla

San Juan de la Nava

San Lorenzo de Tormes

San Martín de la Vega del Alberche

San Martín del Pimpollar

San Miguel de Corneja

San Miguel de Serrezuela

San Pascual

San Vicente de Arévalo

Sanchidrián

Sanchorreja

Santa Cruz del Valle

Santa María de los Caballeros

Santa María del Arroyo

Santa María del Berrocal

Santa María del Cubillo

Santiago del Collado

Santo Tomé de Zabarcos

Serrada, La

Serranillos

Sigeres

Sinlabajos

Solana de Ávila

Solana de Rioalmar

Solosancho

Sotalbo

Tiñosillos

Tórtoles

Umbrías

Vadillo de la Sierra

Valdecasa

Vega de Santa María

Velayos

Villafranca de la Sierra

Villanueva de Gómez

Villanueva del Aceral

Villanueva del Campillo

Villar de Corneja

Villarejo del Valle

Viñegra de Moraña

Vita

Zapardiel de la Cañada

Zapardiel de la Ribera

BURGOS

Adrada de Haza

Aguas Cándidas

Aguilar de Bureba

Albillos

Alcocero de Mola

Altable

Ameyugo

Anguix

Arandilla

Arauzo de Miel

Arauzo de Salce

Arauzo de Torre

Arenillas de Riopisuerga

Arraya de Oca

Avellanosa de Muñó

Bahabón de Esgueva

Balbases, Los

Baños de Valdearados

Bañuelos de Bureba

Barbadillo del Mercado

Barrio de Muñó

Bascuñana

Belbimbre

Berberana

Berlangas de Roa

Bozoó

Brazacorta

Bugedo

Busto de Bureba

Campolara

Canicosa de la Sierra

Cantabrana

Carazo

Cardeñuela Riopico

Carrias

Cascajares de Bureba

Cascajares de la Sierra

Castellanos de Castro

Castrillo de la Vega

Castrillo de Riopisuerga

Castrillo Mota de Judíos

Castrojeriz

Cavia

Cayuela

Celada del Camino

Ciadoncha

Cilleruelo de Arriba

Ciruelos de Cervera

Contreras

Coruña del Conde

Cubo de Bureba

Cueva de Roa, La

Cuevas de San Clemente

Encío

Espinosa de Cervera

Espinosa del Camino

Frandovínez

Fresneda de la Sierra Tirón

Fresneña

Fresnillo de las Dueñas

Fresno de Río Tirón

Fuentebureba

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Galbarros

Gallega, La

Grijalba

Gumiel de Mercado

Hacinas

Haza

Hontanas

Hontangas

Hontoria de la Cantera

Hontoria de Valdearados

Hontoria del Pinar

Hornillos del Camino

Horra, La

Hortigüela

Hoyales de Roa

Humada

Hurones

Ibrillos

Iglesiarrubia

Iglesias

Isar

Itero del Castillo

Jaramillo Quemado

Junta de Villalba de Losa

Jurisdicción de Lara

Jurisdicción de San Zadornil

Madrigalejo del Monte

Mahamud

Mambrilla de Castrejón

Mambrillas de Lara

Mamolar

Manciles

Mazuela

Merindad de Valdeporres

Miraveche

Modúbar de la Emparedada

Monasterio de la Sierra

Moncalvillo

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Navas de Bureba

Olmillos de Muñó

Oña

Oquillas

Orbaneja Riopico

Padilla de Abajo

Padilla de Arriba

Palacios de la Sierra

Palacios de Riopisuerga

Palazuelos de Muñó

Pampliega

Pardilla

Pedrosa de Duero

Pedrosa de Río Úrbel

Pedrosa del Páramo

Peñaranda de Duero

Peral de Arlanza

Piérnigas

Pineda Trasmonte

Pinilla de los Barruecos

Pinilla de los Moros

Prádanos de Bureba

Pradoluengo

Quintana del Pidio

Quintanabureba

Quintanaélez

Quintanilla del Agua y Tordueles

Quintanilla del Coco

Quintanilla San García

Quintanillas, Las

Rabanera del Pinar

Rábanos

Rabé de las Calzadas

Redecilla del Camino

Redecilla del Campo

Revilla Vallejera

Revilla y Ahedo, La

Revillarruz

Rojas

Rucandio

Salas de Bureba

Salinillas de Bureba

San Adrián de Juarros

San Juan del Monte

San Martín de Rubiales

San Millán de Lara

San Vicente del Valle

Santa Cecilia

Santa Cruz de la Salceda

Santa Cruz del Valle Urbión

Santa Gadea del Cid

Santa Inés

Santa María del Campo

Santa María del Mercadillo

Santa María Rivarredonda

Santa Olalla de Bureba

Santibáñez del Val

Santo Domingo de Silos

Sargentes de la Lora

Sarracín

Sequera de Haza, La

Sordillos

Sotillo de la Ribera

Sotresgudo

Susinos del Páramo

Tamarón

Terradillos de Esgueva

Tobar

Tordómar

Torrecilla del Monte

Torregalindo

Torrelara

Tórtoles de Esgueva

Tosantos

Tubilla del Agua

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valdeande

Valdezate

Vallarta de Bureba

Valle de Zamanzas

Vallejera

Valles de Palenzuela

Valluércanes

Valmala

Vid de Bureba, La

Vileña

Villaescusa de Roa

Villaespasa

Villafruela

Villagalijo

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villaldemiro

Villalmanzo

Villamayor de los Montes

Villamayor de Treviño

Villamedianilla

Villamiel de la Sierra

Villangómez

Villanueva de Carazo

Villanueva de Gumiel

Villanueva de Teba

Villaquirán de la Puebla

Villaquirán de los Infantes

Villasandino

Villasur de Herreros

Villaverde del Monte

Villayerno Morquillas

Villazopeque

Villegas

Villoruebo

Viloria de Rioja

Vizcaínos

Zael

Zarzosa de Río Pisuerga

Zazuar

LEÓN

Alija del Infantado

Cármenes

Castrillo de la Valduerna

Cistierna

Corbillos de los Oteros

Corullón

Lucillo

Maraña

Matallana de Torío

Pajares de los Oteros

Posada de Valdeón

Riello

San Adrián del Valle

Valdemora

Vallecillo

PALENCIA

Abarca de Campos

Alba de Cerrato

Amayuelas de Arriba

Antigüedad

Arconada

Autilla del Pino

Autillo de Campos

Ayuela

Baquerín de Campos

Bárcena de Campos

Báscones de Ojeda

Belmonte de Campos

Boada de Campos

Boadilla de Rioseco

Boadilla del Camino

Bustillo del Páramo de Carrión

Calahorra de Boedo

Capillas

Castil de Vela

Castrillo de Don Juan

Castrillo de Onielo

Castrillo de Villavega

Castromocho

Cervatos de la Cueza

Cevico de la Torre

Cevico Navero

Cisneros

Cobos de Cerrato

Collazos de Boedo

Cordovilla la Real

Cubillas de Cerrato

Dehesa de Montejo

Dehesa de Romanos

Espinosa de Cerrato

Frechilla

Fuentes de Nava

Guaza de Campos

Hérmedes de Cerrato

Herrera de Valdecañas

Hontoria de Cerrato

Itero de la Vega

Lagartos

Ledigos

Loma de Ucieza

Lomas

Mantinos

Mazariegos

Mazuecos de Valdeginate

Melgar de Yuso

Meneses de Campos

Micieces de Ojeda

Moratinos

Mudá

Olea de Boedo

Palenzuela

Páramo de Boedo

Paredes de Nava

Payo de Ojeda

Perales

Piña de Campos

Población de Arroyo

Población de Campos

Población de Cerrato

Polentinos

Poza de la Vega

Pozo de Urama

Puebla de Valdavia, La

Quintana del Puente

Reinoso de Cerrato

Requena de Campos

Revenga de Campos

Revilla de Collazos

Riberos de la Cueza

San Cebrián de Campos

San Cebrián de Mudá

San Cristóbal de Boedo

San Mamés de Campos

San Román de la Cuba

Santa Cecilia del Alcor

Santibáñez de Ecla

Santoyo

Soto de Cerrato

Sotobañado y Priorato

Tabanera de Cerrato

Tabanera de Valdavia

Támara de Campos

Triollo

Valbuena de Pisuerga

Valdeolmillos

Valderrábano

Valde-Ucieza

Valle de Cerrato

Valle del Retortillo

Vid de Ojeda, La

Villabasta de Valdavia

Villacidaler

Villaconancio

Villahán

Villaherreros

Villalaco

Villalba de Guardo

Villalcázar de Sirga

Villalcón

Villamuera de la Cueza

Villanueva del Rebollar

Villanuño de Valdavia

Villarmentero de Campos

Villarrabé

Villasarracino

Villaviudas

Villerías de Campos

Villodre

Villodrigo

Villovieco

SALAMANCA

Abusejo

Ahigal de los Aceiteros

Ahigal de Villarino

Alameda de Gardón, La

Alamedilla, La

Alaraz

Alba de Tormes

Alba de Yeltes

Alberguería de Argañán, La

Alconada

Aldeacipreste

Aldealengua

Aldeanueva de la Sierra

Aldearrodrigo

Aldearrubia

Aldeaseca de Alba

Aldeaseca de la Frontera

Aldeatejada

Aldeavieja de Tormes

Aldehuela de la Bóveda

Aldehuela de Yeltes

Anaya de Alba

Añover de Tormes

Arabayona de Mógica

Arcediano

Arco, El

Atalaya, La

Bañobárez

Barbalos

Barceo

Bastida, La

Beleña

Berrocal de Huebra

Berrocal de Salvatierra

Boada

Bodón, El

Bogajo

Bouza, La

Brincones

Buenamadre

Buenavista

Cabaco, El

Cabeza de Béjar, La

Cabeza del Caballo

Cabezabellosa de la Calzada

Cabrillas

Calvarrasa de Arriba

Calzada de Béjar, La

Campillo de Azaba

Campo de Peñaranda, El

Cantagallo

Cantaracillo

Carpio de Azaba

Casafranca

Casas del Conde, Las

Casillas de Flores

Castillejo de Martín Viejo

Castraz

Cereceda de la Sierra

Cerezal de Peñahorcada

Cerralbo

Cespedosa de Tormes

Cilleros de la Bastida

Cipérez

Coca de Alba

Colmenar de Montemayor

Cordovilla

Cristóbal

Cubo de Don Sancho, El

Dios le Guarde

Doñinos de Ledesma

Doñinos de Salamanca

Ejeme

Encina de San Silvestre

Encina, La

Encinas de Abajo

Encinas de Arriba

Encinasola de los Comendadores

Endrinal

Escurial de la Sierra

Espadaña

ESPEJA

Espino de la Orbada

Florida de Liébana

Forfoleda

Frades de la Sierra

Fregeneda, La

Fresnedoso

Fresno Alhándiga

Fuente de San Esteban, La

Fuenteliante

Fuentes de Béjar

Fuentes de Oñoro

Gajates

Galisancho

Gallegos de Argañán

Gallegos de Solmirón

Garcibuey

Garcihernández

Garcirrey

Gejuelo del Barro

Golpejas

Gomecello

Guadramiro

Guijo de Ávila

Herguijuela de Ciudad Rodrigo

Herguijuela de la Sierra

Herguijuela del Campo

Hinojosa de Duero

Horcajo de Montemayor

Hoya, La

Huerta

Iruelos

Ituero de Azaba

Larrodrigo

Machacón

Maíllo, El

Malpartida

Mancera de Abajo

Manzano, El

Martiago

Martinamor

Mata de Ledesma, La

Matilla de los Caños del Río

Maya, La

Membribe de la Sierra

Mieza

Milano, El

Miranda de Azán

Miranda del Castañar

Monforte de la Sierra

Monleón

Monleras

Monsagro

Montejo

Montemayor del Río

Monterrubio de la Sierra

Morille

Moríñigo

Moriscos

Moronta

Mozárbez

Narros de Matalayegua

Nava de Béjar

Nava de Francia

Nava de Sotrobal

Navacarros

Navales

Navamorales

Navarredonda de la Rinconada

Negrilla de Palencia

Olmedo de Camaces

Orbada, La

Pajares de la Laguna

Palacios del Arzobispo

Palaciosrubios

Parada de Arriba

Parada de Rubiales

Pastores

Pedraza de Alba

Pedrosillo de Alba

Pedrosillo de los Aires

Pedrosillo el Ralo

Pedroso de la Armuña, El

Pelarrodríguez

Pelayos

Peña, La

Peñacaballera

Peñaparda

Peñarandilla

Peralejos de Arriba

Pereña de la Ribera

Peromingo

Pino de Tormes, El

Pitiegua

Pizarral

Poveda de las Cintas

Pozos de Hinojo

Puebla de Azaba

Puebla de San Medel

Puebla de Yeltes

Puente del Congosto

Puertas

Puerto de Béjar

Puerto Seguro

Rágama

Redonda, La

Retortillo

Rinconada de la Sierra, La

Robleda

Rollán

Saelices el Chico

Sagrada, La

Sahugo, El

Salmoral

Salvatierra de Tormes

San Cristóbal de la Cuesta

San Felices de los Gallegos

San Martín del Castañar

San Miguel de Valero

San Miguel del Robledo

San Morales

San Muñoz

San Pedro del Valle

Sancti-Spíritus

Sando

Santa María de Sando

Sepulcro-Hilario

Sequeros

Serradilla del Arroyo

Sierpe, La

Sieteiglesias de Tormes

Sobradillo

Sorihuela

Tabera de Abajo

Tala, La

Tamames

Tarazona de Guareña

Tardáguila

Tejado, El

Tejeda y Segoyuela

Tordillos

Tornadizo, El

Torresmenudas

Trabanca

Tremedal de Tormes

Valdecarros

Valdefuentes de Sangusín

Valdehijaderos

Valdemierque

Valderrodrigo

Valero

Vallejera de Riofrío

Valverde de Valdelacasa

Valverdón

Vecinos

Vega de Tirados

Veguillas, Las

Vellés, La

Ventosa del Río Almar

Vídola, La

Villaflores

Villagonzalo de Tormes

Villalba de los Llanos

Villanueva del Conde

Villar de Argañán

Villar de Ciervo

Villar de Gallimazo

Villar de Peralonso

Villares de Yeltes

Villarino de los Aires

Villarmayor

Villarmuerto

Villasbuenas

Villasdardo

Villaseco de los Gamitos

Villaseco de los Reyes

Villasrubias

Villaverde de Guareña

Villoruela

Vilvestre

Yecla de Yeltes

Zamarra

Zarapicos

Zarza de Pumareda, La

Zorita de la Frontera

SEGOVIA

Abades

Adrada de Pirón

Adrados

Alconada de Maderuelo

Aldealengua de Pedraza

Aldealengua de Santa María

Aldeanueva de la Serrezuela

Aldeasoña

Aldehorno

Aldeonte

Anaya

Añe

Arahuetes

Arcones

Arevalillo de Cega

Armuña

Basardilla

Bercial

Bernardos

Caballar

Cabañas de Polendos

Cabezuela

Calabazas de Fuentidueña

Campo de San Pedro

Carrascal del Río

Casla

Castillejo de Mesleón

Castro de Fuentidueña

Castrojimeno

Castroserna de Abajo

Cedillo de la Torre

Cerezo de Abajo

Cerezo de Arriba

Cilleruelo de San Mamés

Cobos de Fuentidueña

Cozuelos de Fuentidueña

Cubillo

Cuevas de Provanco

Domingo García

Donhierro

Encinillas

Escarabajosa de Cabezas

Escobar de Polendos

Fresneda de Cuéllar

Fresno de Cantespino

Frumales

Fuente de Santa Cruz

Fuente el Olmo de Íscar

Fuentepiñel

Fuenterrebollo

Fuentesaúco de Fuentidueña

Fuentesoto

Fuentidueña

Gallegos

Garcillán

Grajera

Honrubia de la Cuesta

Huertos, Los

Juarros de Riomoros

Juarros de Voltoya

Labajos

Languilla

Maderuelo

Marazoleja

Marazuela

Martín Miguel

Martín Muñoz de la Dehesa

Mata de Cuéllar

Matabuena

Matilla, La

Melque de Cercos

Membibre de la Hoz

Migueláñez

Montejo de Arévalo

Monterrubio

Nava de la Asunción

Navafría

Navalilla

Navares de Ayuso

Navares de Enmedio

Navares de las Cuevas

Orejana

Ortigosa de Pestaño

Pedraza

Pelayos del Arroyo

Perosillo

Pinarejos

Pradales

Puebla de Pedraza

Rapariegos

Remondo

Riaguas de San Bartolomé

Riofrío de Riaza

Roda de Eresma

San Cristóbal de Cuéllar

San Cristóbal de la Vega

San Martín y Mudrián

San Miguel de Bernuy

Sangarcía

Santa Marta del Cerro

Santiuste de Pedraza

Santiuste de San Juan Bautista

Santo Domingo de Pirón

Santo Tomé del Puerto

Sotillo

Tabanera la Luenga

Tolocirio

Torreadrada

Torreiglesias

Urueñas

Valdeprados

Valdevacas y Guijar

Valle de Tabladillo

Valleruela de Pedraza

Valleruela de Sepúlveda

Valseca

Veganzones

Villaverde de Íscar

Yanguas de Eresma

SORIA

Adradas

Ágreda

Alcubilla de Avellaneda

Alcubilla de las Peñas

Aldealafuente

Aldealices

Aldealpozo

Aldealseñor

Alentisque

Aliud

ALMAJANO

Almaluez

Almarza

Alpanseque

Arancón

Arenillas

Arévalo de la Sierra

Ausejo de la Sierra

Baraona

Barca

Barcones

Bayubas de Abajo

Bayubas de Arriba

Berlanga de Duero

Blacos

Bliecos

Borjabad

Borobia

Buberos

Buitrago

Cabrejas del Campo

Cabrejas del Pinar

Calatañazor

Caltojar

Candilichera

Cañamaque

Carabantes

Caracena

Carrascosa de Abajo

Carrascosa de la Sierra

Casarejos

Castilfrío de la Sierra

Castillejo de Robledo

Castilruiz

Centenera de Andaluz

Cerbón

Cidones

Cigudosa

Cihuela

Ciria

Cirujales del Río

Coscurita

Cubilla

Cueva de Ágreda

Dévanos

Deza

Escobosa de Almazán

Espeja de San Marcelino

Espejón

Estepa de San Juan

Frechilla de Almazán

Fresno de Caracena

Fuentearmegil

Fuentecambrón

Fuentecantos

Fuentelmonge

Fuentepinilla

Fuentes de Magaña

Fuentestrún

Gómara

Gormaz

Herrera de Soria

Hinojosa del Campo

Langa de Duero

Liceras

Losilla, La

Magaña

Maján

Matalebreras

Matamala de Almazán

Medinaceli

Miño de Medinaceli

Miño de San Esteban

Molinos de Duero

Momblona

Monteagudo de las Vicarías

Montenegro de Cameros

Morón de Almazán

Muriel de la Fuente

Muriel Viejo

Nafría de Ucero

Narros

Nepas

Nolay

Oncala

Pinilla del Campo

Portillo de Soria

Póveda de Soria, La

Pozalmuro

Quintanas de Gormaz

Quiñonería

Rebollar

Recuerda

Rello

Renieblas

Reznos

Riba de Escalote, La

Rioseco de Soria

Rollamienta

Royo, El

San Felices

San Pedro Manrique

Santa Cruz de Yanguas

Santa María de Huerta

Santa María de las Hoyas

Serón de Nágima

Soliedra

Sotillo del Rincón

Suellacabras

Tajahuerce

Tajueco

Talveila

Taroda

Tejado

Torlengua

Torreblacos

Torrubia de Soria

Ucero

Vadillo

Valdeavellano de Tera

Valdegeña

Valdelagua del Cerro

Valdenebro

Valderrodilla

Valtajeros

Velilla de la Sierra

Velilla de los Ajos

Villaciervos

Villanueva de Gormaz

Villar del Ala

Villar del Campo

Villares de Soria, Los

Villaseca de Arciel

Vozmediano

Yelo

VALLADOLID

Aguasal

Aguilar de Campos

Alcazarén

Almenara de Adaja

Barcial de la Loma

Benafarces

Bercero

Berceruelo

Berrueces

Bocigas

Bocos de Duero

Brahojos de Medina

Cabezón de Valderaduey

Cabreros del Monte

Camporredondo

Canalejas de Peñafiel

Canillas de Esgueva

Castrejón de Trabancos

Castrillo de Duero

Castrodeza

Castromembibre

Castronuevo de Esgueva

Castroponce

Ceinos de Campos

Cervillego de la Cruz

Ciguñuela

Corrales de Duero

Cubillas de Santa Marta

Cuenca de Campos

Curiel de Duero

Encinas de Esgueva

Fombellida

Fompedraza

Fresno el Viejo

Fuente el Sol

Fuente-Olmedo

Gatón de Campos

Herrín de Campos

Llano de Olmedo

Manzanillo

Marzales

Matapozuelos

Matilla de los Caños

Melgar de Abajo

Melgar de Arriba

Monasterio de Vega

Moral de la Reina

Moraleja de las Panaderas

Mucientes

Muriel

Olmos de Peñafiel

Palazuelo de Vedija

Peñaflor de Hornija

Pesquera de Duero

Piña de Esgueva

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Pozal de Gallinas

Pozaldez

Pozuelo de la Orden

Puras

Quintanilla de Arriba

Quintanilla de Trigueros

Rábano

Roales de Campos

Robladillo

Roturas

Rubí de Bracamonte

San Llorente

San Miguel del Pino

San Pelayo

Santa Eufemia del Arroyo

Santibáñez de Valcorba

Siete Iglesias de Trabancos

Tamariz de Campos

Tiedra

Torre de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torrecilla de la Orden

Torrelobatón

Trigueros del Valle

Urones de Castroponce

Valdearcos de la Vega

Valoria la Buena

Valverde de Campos

Vega de Ruiponce

Ventosa de la Cuesta

Villabáñez

Villabaruz de Campos

Villacid de Campos

Villafrades de Campos

Villagómez la Nueva

Villalán de Campos

Villalba de la Loma

Villalón de Campos

Villamuriel de Campos

Villán de Tordesillas

Villanubla

Villanueva de los Infantes

Villanueva de San Mancio

Villardefrades

Villarmentero de Esgueva

Villavaquerín

Villavellid

Villavicencio de los Caballeros

Wamba

Zarza, La

ZAMORA

Alcubilla de Nogales

Alfaraz de Sayago

Almeida de Sayago

Argañín

Argujillo

Arrabalde

Asturianos

Belver de los Montes

Benegiles

Bretó

Bretocino

Brime de Sog

Brime de Urz

Burganes de Valverde

Bustillo del Oro

Calzadilla de Tera

Camarzana de Tera

Cañizo

Carbajales de Alba

Carbellino

Casaseca de Campeán

Casaseca de las Chanas

Castrillo de la Guareña

Castrogonzalo

Castronuevo

Cerecinos del Carrizal

Coomonte

Corrales del Vino

Cotanes del Monte

Cubillos

Cubo de Benavente

Cubo de Tierra del Vino, El

Cuelgamures

Fariza

Ferreruela

Figueruela de Arriba

Fuentes de Ropel

Fuentesecas

Fuentespreadas

Gamones

Maderal, El

Mahide

Malva

Manganeses de la Polvorosa

Mayalde

Melgar de Tera

Micereces de Tera

Molezuelas de la Carballeda

Monfarracinos

Moraleja de Sayago

Moreruela de Tábara

Muga de Sayago

Navianos de Valverde

Otero de Bodas

Pajares de la Lampreana

Palacios de Sanabria

Peleas de Abajo

Peñausende

Peque

Piedrahita de Castro

Piñero, El

Pobladura del Valle

Pozuelo de Tábara

Prado

Puebla de Sanabria

Quintanilla de Urz

Quintanilla del Monte

Revellinos

Riofrío de Aliste

Rionegro del Puente

Rosinos de la Requejada

San Agustín del Pozo

San Cebrián de Castro

San Esteban del Molar

San Martín de Valderaduey

San Miguel de la Ribera

San Vitero

Santa Clara de Avedillo

Santa Croya de Tera

Santa María de Valverde

Santibáñez de Tera

Santovenia

Sanzoles

Tábara

Tapioles

Torre del Valle, La

Trabazos

Trefacio

Uña de Quintana

Vadillo de la Guareña

Valdescorriel

Vega de Tera

Vega de Villalobos

Venialbo

Vidayanes

Villafáfila

Villalba de la Lampreana

Villalobos

Villamayor de Campos

Villanueva de las Peras

Villar de Fallaves

Villárdiga

Villardondiego

Villavendimio

Viñas

Sigue los temas que te interesan