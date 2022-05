El Idealista de los pueblos

“Vente a Vivir a un pueblo es la plataforma que ayuda a los urbanitas a elegir a qué municipio merece la pena ir a vivir, cómo y porqué. Mediante vídeo fichas se responde a las grandes dudas que alguien pueda tener a la hora de cambiar la ciudad por un pueblo: conectividad, transportes, vivienda, educación, sanidad, trabajo, ayudas, etc… y demostrar que es algo mucho más fácil, sencillo y beneficioso de lo que se podría imaginar”, asegura Ramón Pradera, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Este periodista, y ahora empresario vallisoletano de 49 años, es el creador de una iniciativa que busca potenciar la llegada de personas al medio rural. Es como Idealista. Te adentras en la plataforma y puedes elegir el municipio que quieras para vivir atendiendo a unos parámetros como la existencia de banda ancha, la conectividad, las conexiones de autobús, que haya guardería para tus peques, o las ofertas de empleo con las que el Ayuntamiento del pueblo en cuestión cuente en ese momento.

Una idea que surge en plena pandemia, en mayo del año 2020, y que cuenta ya con un total de 140 localidades adheridas. De las cuales 31 están en Castilla y León, seis de ellas en la provincia de Valladolid: Campaspero, Mayorga, Montemayor de Pililla, Simancas, Valoria la Buena y Villalón de Campos. La idea de Ramón es cerrar el curso con un total de 200 consistorios dentro de una iniciativa que no deja de crecer.

Un millón y medio de kilómetros, una moto y su pasión por el mundo rural

“Mi infancia está vinculada a Simancas, en Valladolid. A la casa que construyeron mis abuelos. Allí he pasado mis años de pequeño, mis vacaciones, con mis tíos, con los propios abuelos y con la familia en general. Me sigo escapando hoy por hoy cada vez que puedo. Fue un sitio que me ayudó a conocer la vida de pueblo porque, hace 50 años, no tenía las mismas infraestructuras que ahora. Me alucinaba el pinar, su puente, su castillo… todo”, confiesa Ramón Pradera, hablándonos del germen que le hizo acabar amando el mundo rural.

Este periodista, y ahora empresario, tuvo desde pequeñito la idea, entre ceja y ceja, de comprarse una moto. Con su primer sueldo de periodista, lo hizo. Ha trabajado en Onda Cero, El Mundo, ha sido corresponsal y era el presentador de los informativos de Antena 3; luego dirigió el programa “Sin Riders” que se emitía en online en el que montado en su Harley-Davidson viajaba por las pequeñas localidades de la geografía española para “enseñar lo que ofrecían los pueblos”.

“El programa se paró con la pandemia. Pensé que se necesitaba una herramienta para que los pueblos ganaran población. Se habla de la “España Vaciada”, pero a mi ese término no me gusta, yo hablo de la España de las posibilidades. Hay 8.000 municipios en nuestro país y un informe del Banco de España afirma que 3.000 desaparecerán. Prefiero ver el vaso medio lleno y pensar que quedan 5.000 con servicios, calidad de vida, colegios, trabajo… con todo para que alguien construya su vida en ellos”, asegura convencido.

Tras más de un millón y medio de kilómetros recorridos, la iniciativa ‘Vente a vivir a un pueblo’ nació en mayo del 2020, con este objetivo y no ha parado de crecer.

140 pueblos de toda España en la plataforma, 31 de Castilla y León

En el confinamiento y cuando la gente huía a sus segundas residencias para evitar contraer el coronavirus es el momento en el que “la gente se empieza a fijar en los pueblos” y cuando surge el embrión de un proyecto de quilates. “En los últimos 30 años, los municipios se vendían para atraer turismo con sus hoteles, gastronomía o caballos, pero no citaban que tienen todo tipo de servicios e infraestructuras y que allí se puede vivir y con calidad”, defiende el periodista y empresario.

Una plataforma que apuesta por el componente audiovisual. Por el vídeo. Con el que hacerte una idea buena y fehaciente de las posibilidades que tiene tu nuevo hogar ubicado en el medio rural.

“Tras generar este archivo audiovisual había que ordenarlo todo. Me fijé en un modelo de éxito como el de Idealista. Decidí hacer algo parecido. En nuestro portal, la gente decide si quiere un pueblo con guardería, centro de salud, parada de autobús, cajero automático, supermercado o con un determinado servicio. Es fácil y práctico”, apunta. Hasta el momento son 140 las localidades, 31 de Castilla y León, las que participan en el portal.

Cada año, Ramón intenta innovar e introducir elementos nuevos que faciliten más la llegada de los que se sientan atraídos por el calor de lo rural. El año pasado fueron las bolsas de vivienda, trabajo y traspasos, ahora han implementado una consultoría para emprendedores de turismo rural, la formación online gratuita y un MarketPlace para “dar a conocer el comercio local y los servicios” de cada lugar.

“Muchos alcaldes me dicen que es la mejor herramienta contra la despoblación que han conocido. Nosotros no contamos con subvenciones de ningún organismo. Ponemos un precio que creemos asequible. No queremos grandes beneficios, solo crear una herramienta social que haga bien y que el pueblo que quiera se adhiera. Queremos dar visibilidad porque la gente no compra lo que no sabe que existe”, finaliza Ramón Pradera.

Covarrubias y “una idea maravillosa”

Millán Bermejo Barbadillo es el alcalde de Covarrubias, una localidad burgalesa de 543 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de este año 2021, que fue la primera en adherirse a la iniciativa ‘Vente a vivir a un pueblo’.

“Me llamó Ramón en mayo de 2020, en plena pandemia, para explicarme el proyecto. Le dije que me parecía una idea maravillosa para enseñar a la gente la España rural, no la España vaciada. En los pueblos somos pocos, pero resistentes. Empezó a hablarme con esa pasión que pone y en junio de ese año nos añadimos a la iniciativa”, confiesa el primer edil, que afronta su tercer año y que es amante de la cocina, llegando incluso a ganar algún que otro premio.

Desde que se sumaron a la plataforma han conseguido sumar 15 habitantes. Sin embargo, Millán no duda en apuntar los problemas del medio rural en cuanto a “la falta de médicos, de transporte, de bancos y de infraestructuras” y pide “un autobús diario con doble frecuencia” que vaya desde Covarrubias y hasta Lerma.

“En nuestro pueblo hay mucho empleo, pero tenemos los problemas de la comunicación y, también del hospedaje. Hemos publicado ofertas de trabajo en la plataforma y han tenido buena acogida. Nos ayuda. Mover a toda la familia para irte al pueblo es duro pero la iniciativa va cubriendo las dudas de la población”, añade el primer edil.

El alcalde asegura que una de las personas que se han beneficiado de esta idea es Rodrigo, el nuevo agente de Dinamización Local del pueblo que ha conseguido una casa alquilada y que se mudará definitivamente con su familia a la localidad burgalesa.

Un proyecto de vida en Covarrubias

“Desde el principio me interesó la plataforma porque yo trabajaba en temas de despoblación. Cuando la conocí, me llamó bastante la atención que este trabajo pudiera llevarse a cabo desde un entorno privado y no público. El ver que la web de Ramón es una agencia de colocación, una inmobiliaria y escaparate de posibilidades para personas que están buscando, bien un cambio de vida, volver a sus raíces, o una oportunidad, es algo que te llama la atención y que quieres conocer de cerca”, asegura el propio Rodrigo, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Este empleado municipal de Covarrubias nos cuenta que, de momento, está en el pueblo burgalés solo algunos días pero que se instalará allí el próximo 1 de junio de manera definitiva tras estar, a caballo, entre Madrid, Burgos y Valladolid en los últimos años por cuestiones laborales.

“Trabajar en el medio rural te da más libertad. Cuando busco empleo intento encontrar luz y un espacio natural en el que poder moverme. Sobre todo, miro y pienso en la familia. Tener una hija pequeña te condiciona mucho a la hora de moverte a un sitio tranquilo en el que pueda estar segura en la calle a cualquier hora del día y en cualquier momento del año. Cosa que en una ciudad es complicado”, añade.

El agente de Dinamización Local asegura que la iniciativa de Ramón Pradera es “muy positiva” pero que hace falta “más apoyo de las administraciones, del sector público, sobre todo, de la Junta de Castilla y León” porque apunta que programas como el ‘Rehabitare’ “no son suficientes” y que habría que “dar un empujón en materia de vivienda en el mundo rural”.

“En los pueblos hay muchas posibilidades de negocio. La idea que va a poner en marcha Ramón es muy positiva, el MarketPlace. Va a ayudar a generar nuevos empleos a través de la plataforma y también a los ayuntamientos y a las personas que realmente quieren venir a vivir a un pueblo”, añade.

Y acaba defendiendo que “la vida cultural es muy superior” en Covarrubias, comparado con Burgos o Valladolid. También que la vida social “es diferente” porque “no vives en una colmena” y “sí en una comunidad” que “ayuda a un crecimiento como persona” y también “cultural y económico”.

Cabida para todos los pueblos

El claro ejemplo de que en esta plataforma tienen cabida todos los pueblos es Simancas. Una antigua ciudad romana ubicada a escasos diez kilómetros de Valladolid capital, un lugar de referencia no solo en la provincia pucelana sino en Castilla y León y también en España y que está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Cuenta con 5.315 habitantes y es una de las localidades más ricas de España, pero tiene cabida también en la plataforma del periodista y empresario.

“Nuestro municipio está desde el principio en el programa. La relación personal con Ramón Pradera favoreció que Simancas fuera pionero, tanto en la firma de adhesión al proyecto como en su difusión. Comprendimos inmediatamente la necesidad de un programa como este para el desarrollo futuro del pueblo”, apunta su alcalde, Alberto Plaza.

El objetivo que persigue el primer edil, como confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, es “dar visibilidad a la imagen de Simancas como un municipio con grandes valores medioambientales, rurales y con calidad de vida” que “mantiene lo mejor del mundo rural” como son “los paisajes, el aire puro, la tradición y la historia”.

“Creo que el medio rural debe darse a conocer de una forma positiva. Está lleno de oportunidades, pero hay que favorecer mucho más su desarrollo con mejoras estratégicas en los transportes, la digitalización y los servicios y, sobre todo, con un plan especial de vivienda. Este último aspecto es, para mí, la piedra angular de ‘Vente a vivir a un pueblo’ y por eso tiene éxito”, finaliza el alcalde.

Un proyecto que sigue creciendo y que ayuda a todos aquellos que quieren instalarse en el medio rural para acabar siendo el Idealista de los pueblos de toda España.

