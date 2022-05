Un municipio de la provincia de Valladolid, a punto de salvar su bar

“Hay bastantes candidatos. Ahora me toca hacer entrevistas. La próxima semana elegiré al nuevo arrendatario del bar. Como ha sido bastante la cantidad de gente que se ha interesado, hemos cerrado la inscripción”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Sergio del Rey del Rey.

El pasado 4 de mayo, el primer edil de la localidad vallisoletana de Herrín de Campos, conversaba con este periódico y mostraba su preocupación al no encontrar a ninguna persona que quisiera arrendar el bar del pueblo.

“No ha llamado nadie. Estamos preocupados porque para la época estival viene bien un bar. Aunque Herrín de Campos es un lugar de bodegas, las personas que no cuentan con ella, buscan un sitio de reunión y el bar es perfecto para ello. Si no hay, no vienen hasta nuestro municipio”, afirmaba el primer edil el pasado 4 de mayo.

La situación ha cambiado apenas una semana después y el municipio vallisoletano parece que podrá salvar su bar, tan importante en estos pequeños pueblos por la labor socializadora que desempeñan y para atraer también turistas al lugar.

Sergio destila ahora optimismo tras la buena noticia y elegirá, en los próximos días, al candidato perfecto para la reapertura del bar.

