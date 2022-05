Un pueblo vallisoletano busca arrendatarios para el bar y la tienda: “Nosotros pagamos luz y calefacción”

A unos ocho kilómetros de Villalón se ubica Herrín de Campos. Lo primero que nos encontramos a nuestra llegada a la localidad vallisoletana es encontrarnos con sus bodegas, a las que los lugareños han bautizado con el nombre del “Castillo”.

En el centro del pueblo y junto al Ayuntamiento se eleva la singular torre de la Iglesia del Salvador, que hace unos años era más alta y hoy reducida a la punta que la elevaba al cielo. Cerca se situaba el bar, en la calle Mayor del municipio.

Y decimos se situaba porque en el mes de mayo se rescindió el contrato del establecimiento hostelero y desde el ayuntamiento se buscan interesados para arrendarlo. “Si hubiera algún interesado en arrendarlo, se ruega lo comunique en el plazo de 15 días en las oficinas municipales los jueves de 10 a 11.30 horas o llamando al teléfono 639 901 652”, reza el anuncio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

“No ha llamado nadie. Estamos preocupados porque para la época estival viene bien un bar. Aunque Herrín de Campos es un lugar de bodegas, las personas que no cuentan con ella, buscan un sitio de reunión y el bar es perfecto para ello. Si no hay, no vienen hasta nuestro municipio”, nos confiesa, en declaraciones a este periódico Sergio del Rey del Rey, primer edil de la localidad, joven, que tiene solo 35 años.

Ya hace un par de semanas, este medio publicaba un reportaje bajo el título: ‘Pueblo sin bar, pueblo sin vida’, que el alcalde ha recordado reafirmando esta afirmación tras leer una problemática que corrobora, en primera persona ahora.

“Ponemos todas las facilidades para dar este servicio al pueblo. Los interesados, que pregunten en el ayuntamiento. Las condiciones son muy factibles para poder abrir el bar. Nosotros pagamos luz y calefacción y pedimos un pequeño alquiler para guardar el control con el propietario del establecimiento”, añade el alcalde.

Arrendatario, también para la tienda

El municipio vallisoletano también ha publicado un anuncio en busca de una persona que se encargue de la tienda: ANUNCIO: por medio del presente se informa que si hubiera algún interesado en arrendar la tienda del municipio lo comunique en el plazo de 15 días en las oficinas municipales los jueves de 10 a 11.30 horas o llamando al teléfono 639 901 652.

“En la tienda no hemos pedido alquiler. Es un servicio para el pueblo. Hemos sacado el anuncio en los últimos días para reabrir la tienda y no hay ningún interesado. Es una tienda en la que se vende de todo. Se cerró hace un par de años por la pandemia del coronavirus y no se ha vuelto a abrir”, asegura el alcalde.

Una tienda que está ubicada en la calle Escavas. Está o estaba. “No tenemos más tiendas. Hay venta ambulante, el panadero viene cada día y luego furgonetas con carne, pescado o fruta”, nos explica el alcalde.

Sin bar y sin tienda. Sería un doble palo para Herrín de Campos, un pueblo de algo más de un centenar de habitantes. El Ayuntamiento de la localidad lucha, con fuerza, para evitar que esto ocurra.

La lucha en el medio rural vallisoletano continúa pero el éxodo y los fallecimientos de las personas más longevas vacían, cada vez más, los pueblos de la provincia pucelana.

